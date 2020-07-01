В Рязани показали себя «Новые люди»

Во вторник, 30 июня, в отеле «Amax» прошла конференция политической партии «Новые люди». По итогам конференции партией были выдвинуты кандидаты в депутаты Рязанской областной Думы.

В партийном списке 79 кандидатов, ещё 20 кандидатов партия выдвинула по одномандатным округам. Списки кандидатов были согласованы 29 июня с центральным аппаратом политической партии «Новые люди».

Среди кандидатов-одномандатников – владелец известных пабликов в рязанских соцсетях Анатолий Тверитнев, председатель общественного совета по развитию такси в ЦФО РФ предприниматель Нелли Лукашова, известный спортсмен и тренер Алексей Шаев, общественный деятель Дмитрий Детинов, директор ООО «Сапожковские воды» Иван Золотарев, директор центра развития детей и молодёжи «Пламенный» Александр Ширяев и многие другие. Партийный список возглавляет молодой бизнесмен и общественный деятель Вадим Польевтов.

Партийный список возглавляет молодой бизнесмен и общественный деятель Вадим Польевтов. Основатель партии — президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев, руководитель исполкома партии — Александр Даванков.

По словам Алексея Нечаева, партии нужны кандидаты, которые готовы вести за собой людей и уже являются лидерами, пусть даже в небольших локальных сообществах.

- Принцип «Новых людей» — менять жизнь, не дожидаясь побед на выборах. За каждым из наших кандидатов должны стоять его проекты и сторонники, — отметил Алексей Нечаев, отвечая на вопросы рязанских журналистов.

- Партия «Новые люди» готова к старту избирательной кампании, — заявил Алексей Нечаев.

Основатель партии «Новые люди» отметил, что существовавшая на рубеже веков задача по восстановлению единства страны давно выполнена, огромная государственная система продолжает по инерции наращивать своё присутствие во всех сферах нашей жизни.

- Мы считаем, что времена изменились, и перед нами теперь стоят другие исторические задачи — раскрепостить творческие силы народа и обустроить нашу страну для жизни, — подчеркнул Алексей Нечаев.

Региональное отделение партии «Новые люди» в Рязанской области начало работать с 5 марта. За это время партия открыла уникальный коворкинг-цетр NOVA, где запустила ряд образовательных проектов. Волонтеры, сторонники и кандидаты партии раздали почти 3000 санитайзеров и 500 масок, а в рамках акции #100добрых дел провели генеральные уборки общественных пространств и закрасили больше 500 надписей, содержащих рекламу о покупке или распространении наркотиков.

Напомним, что 1 июня Минюст России внес партию «Новые люди» в список политических движений, допущенных к участию в выборах. Всего у партии 53 региональных отделения от Калининграда до Камчатки. Своих кандидатов на выборах в городские и областные думы политическая сила выдвинула в 12 регионах страны.