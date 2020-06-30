Насколько для рязанцев подорожает коммуналка

С 1 июля в Рязанской области традиционно повышается плата за услуги ЖКХ. И без того непопулярная у наших земляков мера в 2020 году совпала с экономическим кризисом, вызванным последствиями пандемии COVID-19. За последние месяцы многие рязанцы потеряли доходы, а некоторые, и вовсе лишились работы. Увеличение цены на и так не дешевые услуги ЖКХ людям показалось несправедливым.

Подорожание на фоне пандемии

Еще в самом начале пандемии звучали предложения и вовсе отменить на время режима «повышенной готовности» взнос платежей за коммунальные услуги и капремонт. Но ни рязанские депутаты, ни губернатор Николай Любимов эту инициативу не поддержали, посчитав ее нереалистичной.

- Те, кто, зная об этом, предлагают такие решения, занимаются популизмом. Прямо скажу. Я не говорю сейчас о гражданах, я говорю сейчас об официальных письмах от определенных политических организаций, - заявил в середине апреля глава региона.

Скептицизм Николая Викторовича нам абсолютно понятен: для бюджета и для предприятий сферы ЖКХ такая мера стала бы неподъемной. А вот с переносом повышения платы хотя бы на полгода они, мы думаем, вполне бы справились. Но, похоже, что чиновники и руководители организаций, обслуживающих жилой фонд, решили не менять своих планов и с 1 июля все-таки поднять коммунальные платежи.

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Средняя температура по больнице

Итак, по данным регионального министерства ТЭК и ЖКХ, «предельный индекс роста тарифов составляет 3,6%». Однако, отметим, что 3,6% - всего лишь обложка, за которой скрываются куда более серьезные подорожания.

Как объяснили «Комсомолке» в минувшем декабре (именно тогда было принято постановление губернатора «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги…») в Региональной энергетической комиссии, 3,6% - это всего лишь условность.

- Установленные ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги относятся к совокупному платежу (общей сумме в платежной квитанции) за все коммунальные услуги. Рост размера платы граждан по каждому виду услуги может составить величину, отличную (большую или меньшую) от утвержденных показателей.

В переводе с чиновничьего на русский: нам дают среднюю температуру по больнице (притом сомнительную) и признаются, что никакой страховки от ценовых скачков она все равно не обеспечит.

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Больше всех запросили мусорщики

Но чтобы вы понимали, текущее повышение цен касается исключительно организаций, предоставляющих населению ресурсы, такие как электричество (5%), газ (3%), вода (4%) и отопление (3%). Подорожает на 7,2% также вывоз мусора, которым в регионе занимается компания «Эко-Пронск». А вот управляющие компании в этот раз остались не у дел, и роста цен за обслуживания домов с 1 июля не произойдет.

Хотя и в этом случае все не так однозначно. Дело в том, что каждая управляющая компания или ТСЖ этот тариф могут устанавливать самостоятельно. Но для его изменения, читай «повышения», нужно, чтобы жильцы проголосовали на общем собрании.

Организовать его почти нереально, потому во множестве УК и ТСЖ давным-давно порешили привязать тариф к тому, что горадминистрация устанавливает для муниципальных домов. То есть когда город повышает плату за содержание жилья для «своих» домов, тот же рост автоматически идет и в УК и ТСЖ, установивших у себя такое правило.

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