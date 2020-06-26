Генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев: В ближайшей перспективе рязанские новостройки дешеветь не будут

В Рязанской области начинают понемногу ослаблять ограничения из-за пандемии коронавируса. И все одинаково ждут возвращения к привычному ритму жизни. Однако работа в условиях самоизоляции дала всем отраслям бизнеса колоссальный опыт.

Так, новые форматы взаимодействия с клиентами развивает ГК «ЕДИНСТВО». 15 июня ведущий застройщик региона провел в Instagram первый экспериментальный эфир среди подписчиков – на вопросы, интересующие покупателей недвижимости, ответил генеральный директор Антон Воробьев.

«В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ НОВОСТРОЙКИ ДЕШЕВЕТЬ НЕ БУДУТ»

О видеовстрече объявили заблаговременно, и в течение шести дней, вплоть до начала эфира, на имя руководителя поступило более 300 вопросов.

Перед тем как приступить к виртуальному диалогу, Антон Сергеевич расставил акценты на наиболее важных для понимания сложившейся на рынке новостроек ситуации моментах.

- Сейчас, во время пандемии коронавируса, появились слухи, дескать, спрос на квартиры снизился, сделок стало очень мало, и поэтому надо ждать, когда цены на жилье упадут. Поверьте мне, в ближайшей перспективе новостройки дешеветь не будут. И вот почему. Во-первых, в настоящий момент цены на строительные материалы и соответствующие виды работ растут, и за счет этого увеличивается себестоимость каждого квадратного метра. Во-вторых, уже год в России действует новая система привлечения средств дольщиков через так называемое проектное финансирование с использованием эскроу-счетов. Для Рязани минимальная цена реализации квадратного метра, которая устроит банк, – 45 тысяч рублей за кв. м. То есть мы понимаем, что для банка любой проект с ценой менее 45 тысяч за кв. м будет убыточен и он застройщику денег не даст. А если нет денег, то не будет и новостройки. Следовательно, любой новый проект, который будет выпущен, как нашей компанией, так и любой другой, не будет продаваться дешевле 45 тысяч за кв. м.

На сегодняшний момент тот объем жилья, который в Рязани строится и реализуется по старым правилам, уже находится в выигрышной ситуации по сравнению с теми проектами, которые планируется запустить в будущем. Так что дальше цены будут только расти. С момента котлована до момента ввода проекта в эксплуатацию стоимость может подняться на 15-20%. Если год назад на рязанском рынке новостроек было более 10 тысяч предложений квартир, то сейчас их число сократилось до 6-7. Соответственно, чем меньше предложений при сохраняющемся спросе, тем выше по законам экономики цена.

При всем этом есть один немаловажный момент – это помощь государства. С мая в стране действует льготная ипотека под 6% годовых, по которой работают все без исключения банки-партнеры застройщиков. Но продлится ее действие до 1 ноября 2020 года. В принципе остается не так много времени, чтобы попытаться воспользоваться этим предложением.

«ОБЪЕКТЫ ГК «ЕДИНСТВО» С НАРУЖНЫМ УТЕПЛЕНИЕМ ПРОМЕРЗАТЬ НЕ БУДУТ»

Ответить на все 300 вопросов за отведенные тридцать минут было невозможно. Поэтому для живого общения были выбраны самые злободневные, а авторы остальных обращений впоследствии получили подробные ответы через соцсети.

- Будет ли сдан дом в ЖК «Маргелов» в июне 2020 года, как это было ранее заявлено на вашем сайте?

- Я хочу развеять один миф, который зачастую вводит в заблуждение наших уважаемых клиентов, а именно развести два понятия – «срок сдачи в эксплуатацию объекта» и «срок передачи ключей дольщику» для того, чтобы он распоряжался своим объектом недвижимости. Итак, сроки сдачи дома – это срок, в течение которого мы заканчиваем строительные работы и подготавливаем техническую документацию к вводу в эксплуатацию. Это необходимо для того, чтобы администрация Рязани и государственная инспекция строительного надзора приняли объект в эксплуатацию. Мы всегда стараемся выдерживать сроки, но сейчас, в том числе из-за ситуации с коронавирусом, по ряду объектов они немного смещаются. Однако надо учитывать, что при подписании договора долевого участия в документе обязательно указывается только один срок – срок, в течение которого наш клиент получает ключи после подписания акта приема-передачи квартиры. Так вот, в договоре по третьей очереди ЖК «Маргелов» крайний срок передачи – 31 декабря 2020 года. Сейчас ведутся работы по благоустройству дворовой территории и отделка мест общего пользования в подъездах. Достаточно подробная информация у нас представлена в ежемесячных отчетах и видеодайджестах. Работа на объекте не прекращается ни на минуту, даже в период пандемии весь функционал выполнялся в полном объеме при соблюдении всех эпидемиологических норм. И я приношу извинения за то, что произошла такая задержка со сдачей объекта. Но то, что осенью текущего года вы получите ключи от своих квартир в этом комплексе, это 100%.

- Когда застройщик выдаст ключи собственникам квартир в ЖК «Невский»?

- По этому жилому комплексу самое большое количество вопросов, потому что дом готовится к сдаче. От администрации города Рязани разрешение на ввод в эксплуатацию ожидаем в течение двух дней, поскольку проходят уже последние согласования. Уже на этой неделе информацию о том, что объект введен в эксплуатацию и готов к передаче, мы разместим на наших ресурсах – на сайте и в социальных сетях. И вы сможете спланировать свой приход в офис ГК «ЕДИНСТВО» для подписания акта приема-передачи (как и заявлял Антон Воробьев, 19 июня компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию дома, и эта информация была опубликована на официальных ресурсах ГК «ЕДИНСТВО» – Ред.).

- Правда ли, что в монолитной секции ЖК «Ломоносов» (Семчинская, д. 3 кор. 2) в угловых квартирах будет холодно?

- Я хотел бы рассказать более детально, какой пирог представляет из себя стена. Начнем с того, что в данном ЖК одна секция кирпичная, вторая – каркасно-монолитная. По проекту у дома предусмотрено наружное утепление. Если говорить о монолитной секции, то толщина стены здесь составляет порядка 37-38 сантиметров. Она складывается из керамического блока толщиной 25 см или 250 мм (так называемая теплая керамика) и присоединенной к нему керамической ваты толщиной 120 мм (утеплитель). Затем происходит оштукатурирование и покраска. При наружном утеплении промерзание стены вне зависимости от того, угловая она или нет, не происходит. Такое имело место в домах с кирпичной кладкой без наружного утепления. К сожалению, были выявлены некоторые случаи некачественной работы, при которых бригада в процессе работы оставляла пустоты. Объекты ГК «Единство», которые строятся по системе наружного утепления, промерзать не будут. Это я вам гарантирую. Уже порядка десяти лет мы возводим дома по такой технологии. И те дома, которые мы уже сдали в эксплуатацию, не имеют заплаток на фасадах, а это значит, что температурный режим в них людей устраивает.

19 июня компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Невский» (Мервинская улица, дом 35).

«МЫ НЕСЕМ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КАЧЕСТВУ ОБЩЕДОМОВОГО И ВНУТРИКВАРТИРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

- Некоторое время назад ГК «ЕДИНСТВО» пообещала построить бульвар, который должен пройти между 3-м и 5-м домом по улице Семчинской и соединить эту улицу с Княжьим полем. В силе ли это обещание?

- В настоящее время вдоль этого предполагаемого бульвара завершается строительство двух жилых комплексов – ЖК «Видный» (д. 4) мы будем сдавать в ближайшие месяцы, ЖК «Ломоносов» (д. 3 кор. 2) – в конце 2020 года. После того как оба дома будут завершены и наступит теплая погода, мы начнем работы по благоустройству этой территории. Я думаю, что в 2021 году бульвар, который станет пешеходной зоной в том числе для жителей района Семчино, мы построим. По нашему графику он должен появиться в 2021 году.

- Почему в ЖК «Невский» квартиры собственникам не передают с уже работающим котлом?

- На самом деле вопрос газификации объектов с индивидуальным отоплением волнует многих. Хочу обратить внимание: по законодательству застройщик обязан обеспечить пуск газа во внутридомовые сети. Это означает: подвести газ к дому, завести его внутрь и сделать разводку – пуск газа до индивидуальных приборов отопления, то есть до ваших котлов. После того как все эти работы будут выполнены, пусконаладкой котлов внутри каждой квартиры занимаются специальные сертифицированные организации – в нашем случае «Рязаньгоргаз», который проводит все работы в присутствии собственника. Однако никто не снимает с застройщика ответственности за ненадлежащим образом поставленное оборудование: если оно не включилось или вышло из строя в период пусконаладки или сразу после нее. Мы несем ответственность и гарантийные обязательства в течение трех лет на все общедомовое и установленное в каждой квартире оборудование. Естественно, в этот период любые недоделки и поломки, которые происходят по вине застройщика или подрядчика, устраняются согласно условиям гарантии. Вы можете обратиться в ГК «ЕДИНСТВО» с письменным заявлением. Со своей стороны мы организуем работу так, чтобы эти недочеты были устранены качественно и в максимально короткие сроки.

- Когда в ЖК «Легенда» начнется продажа кладовок?

- Это типичный вопрос для многих объектов, где кладовые помещения располагаются на технических или подвальных этажах. И зачастую кладовки в жилых комплексах появляются не сразу, а после того как мы вывели объект в продажу. Это связано с тем, что разводка коммуникаций в таких домах происходит именно в подвальных помещениях. И неправильно было бы сформировать кладовки и начинать их продавать до момента прокладки коммуникаций. Именно поэтому мы приняли для себя решение запускать реализацию помещений только после того, как в подвале будут проложены коммуникации. Что касается ЖК «Легенда», то мы в течение нескольких месяцев завершим строительство коробки, сделаем остекление и перейдем к внутренним работам, то есть к прокладке коммуникаций. И к концу года уже будем готовы предложить кладовые помещения нашим клиентам.

«ШУМОПОГЛОЩАЮЩИЙ ЭКРАН ВОЗЛЕ ЖК «ВРЕМЯ» МЫ ВОЗВЕДЕМ»

- Проясните вопрос. Будет ли строиться обещанный покупателям квартир в ЖК «Время» шумозащитный экран от железной дороги?

- Я понимаю волнение наших клиентов и спешу их успокоить. Поскольку в проекте это сооружение не отражено, то многие люди, которые купили квартиры в доме, сомневаются, что экран будет построен. Но я вам сейчас заявляю, что шумопоглощающий экран стоит у нас в плане, и мы его в обязательном порядке возведем.

- Скажите, пожалуйста, почему ГК «ЕДИНСТВО» не организует на своих дворовых территориях площадки для выгула собак? Особенно остро проблема стоит для жилых комплексов в центре города.

- Мы со своей стороны понимаем масштабы проблемы. Домашних питомцев в городских квартирах становится все больше, но все-таки считаем, что во дворах жилых комплексов не следует размещать площадки для выгула животных. Будет неправильно, если на территории, например, «Маргелова», появится своя площадка для выгула собак, а жители соседних домов будут завидовать и писать всюду жалобы, что у них такой нет. Мы считаем, что данные площадки необходимо организовывать в междворовом облагороженном пространстве. И если от кого-то подобные инициативы поступят, мы готовы включиться в работу по строительству или финансированию площадок.

- В какие сроки будет реализовываться проект ЖК «Правый берег», состоящий из пяти многоквартирных домов. В частности, это касается третьей очереди.

- ЖК «Правый берег» рассчитан на 5 домов, которые будут строиться по каркасно-монолитной технологии – на сегодняшний день это самый перспективный вид строительства. Когда будет открыта продажа третьей очереди, зависит от нескольких факторов. Дело в том, что второй и последующие дома будут возводиться в рамках проектного финансирования, то есть по новым условиям. Сейчас мы завершаем процедуру аккредитования второй очереди в банке. Надеемся, что в ближайшее время все документы будут подписаны, и мы сможем перейти непосредственно к строительству и заключению договоров долевого участия на вторую очередь и оставшиеся квартиры в первой очереди. Исходя из этого будут рассчитываться сроки выхода в продажу третьей и последующих очередей.

В целом на возведение такого дома требуется порядка двух – двух с половиной лет. А значит, нетрудно примерно подсчитать, когда может быть запланирован старт третьей и последующих очередей в данном жилом комплексе.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

По словам Антона Сергеевича, подобные эфиры с ответами на вопросы планируется проводить на регулярной основе, конечно, если этот формат устраивает клиентов и у них по-прежнему будет потребность. Так что обратная связь от настоящих и потенциальных клиентов в ГК «ЕДИНСТВО» только приветствуется. Свое мнение вы можете выразить, приняв участие в опросе в официальном сообществе компании во «ВКонтакте» https://vk.com/edinstvo_rzn?w=wall-77014203_8540. Следующий эфир состоится 6 июля в 13:00 в официальном инстаграм-аккаунте edinstvo_62.

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