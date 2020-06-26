Вместо кризиса ­коллапс

Руководитель рязанской службы экспресс-доставки «СДЭК» Дмитрий Романов рассказал о трудностях, с которыми пришлось столкнуться, работая в условиях пандемии, а также о новых уловках мошенников.

БУРЯ ВМЕСТО ШТИЛЯ

Свою работу «СДЭК» не прекращал. Доставка товаров официально была отнесена к видам деятельности, которые прерывать нельзя. Важность курьерской службы в период самоизоляции подтвердилась: вместо кризиса на «СДЭК» обрушился небывалый объем заказов.

К сожалению, не могу сказать, что мы блестяще с этим справились, делится Дмитрий Романов. Были задержки по срокам доставки товаров, из-за которых клиенты испытывали неудобства, а мы никак не могли повлиять на ситуацию.

Весна для курьерской службы привычный период затишья. После праздничного ажиотажа количество заказов всегда снижается. В этом году центральный склад в Москве, куда приходят все посылки на сортировку, как обычно распустил часть штата. Но случилась пандемия и самоизоляция. Вынужденные находиться дома люди стали делать больше покупок в режиме онлайн. Объем отправляемых посылок вырос в разы склад был переполнен, а рук не хватало.

Кого-то уже успели сократить, кто-то решил уйти на самоизоляцию, рассказывает руководитель рязанского офиса. Начали набирать штат, но на обучение новых специалистов требовалось время.

Трудности возникли и с перевозчиками. Когда в столице ввели пропускной режим, не все смогли оформить пропуска. По многим направлениям отменили авиарейсы те посылки, которые должны были доставлять самолетом, везли машины.

Большие грузовики были переброшены на эти направления, на коротких остались те перевозчики, у которых были пропуска. Параллельно искали новых, говорит Дмитрий Романов.

Все это привело к тому, что работа застопорилась. Люди ждали своих заказов порой до двух недель, в то время как в обычном режиме срок доставки посылки из Москвы в Рязанскую область не превышает двух дней.

При этом в рязанском офисе работа кипела: Москва стремилась расчищать постоянно пополняемый склад машины в Рязань приходили вдвое чаще. Сотрудники пункта выдачи трудились в усиленном режиме, соблюдая требования эпидбезопасности.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Во время пандемии в регионе участились случаи дистанционного мошенничества. Не обошла эта напасть и сферу доставки товаров.

Я могу разделить коснувшиеся нас способы мошенничества на две категории, объясняет руководитель курьерской службы. Случаи, когда товар есть, но выдан не тому человеку. И когда товара в принципе нет, а деньги за него уплачены.

Дмитрий Сергеевич рассказал историю, которая произошла совсем недавно и стала поводом для возбуждения уголовного дела.

Клиент заказал в интернет-магазине музыкальное оборудование на общую сумму более трехсот тысяч рублей, начал Романов. Посылку привезли в наш пункт выдачи. За получением обратился мужчина. У него была доверенность, заверенная организациейзаказчиком, и паспорт. Наша сотрудница сверила все данные, убедилась, что все верно, и выдала посылку. Действовала она в соответствии с регламентом.

На следующий день в офис приходит сам заказчик и просит выдать товар. Услышав в ответ, что посылку уже выдали его доверенному лицу, клиент заявляет, что никаких доверенностей не выдавал. Мы обратились в полицию. При этом суммой причиненного ущерба он почему-то указал восемьсот тысяч. Водителя, получившего посылку, разыскали. Частник рассказал, что его наняли, чтобы он забрал коробку и отвез ее по указанному адресу. Полиция сейчас разбирается в этой мошеннической схеме.

Чтобы таких ситуаций больше не возникало, в «СДЭКе» внедрили систему СМСподтверждения. Когда человек приходит за посылкой, на указанный в накладной номер телефона отправляется код. Сообщить его реальному заказчику не составит труда.

ОБМАН В ИНТЕРНЕТЕ

Другой вид мошенничеств связан с частными объявлениями о продаже. Продавецаферист отправляет покупателю скан накладной об отправке товара через курьерскую службу и требует оплаты. Увидев лист с логотипом известной фирмы, трекномером и печатью, покупатель спокойно переводит деньги. Купленную вещь человек в итоге не получает, так как накладная была умело нарисована в фотошопе, а товара в реальности и вовсе не было.

Чтобы не попасться на эту схему, мы рекомендуем своим клиентам подтверждать реальность трекномера на нашем официальном сайте cdek.ru или по номеру горячей линии и только потом переводить продавцу деньги. Также можно воспользоваться системой безопасных интернетплатежей, когда деньги переводятся на буферный счет, а к продавцу поступают только когда покупатель сообщил, что товар получен, обращает внимание Дмитрий Романов.

В заключение руководитель службы экспресс-доставки пожелал рязанцам здоровья и заверил, что ситуация со складом стабилизировалась, а компания продолжит делать все, чтобы не допустить сбоев в работе и заботиться о безопасности своих клиентов.