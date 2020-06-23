2020-06-23T12:02:23+03:00
Недвижимость

Подготовка к отопительному сезону в Рязани ­- под постоянным контролем

Координирует работу всех участников теплоснабжения оперативный штаб при администрации города
Антон КОНОВАЛОВ
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В конце мая ход работ по капремонту тепломагистралей проконтролировали зампред областного правительства Евгений Беленецкий и замглавы администрации Рязани Владимир Бурмистров.В конце мая ход работ по капремонту тепломагистралей проконтролировали зампред областного правительства Евгений Беленецкий и замглавы администрации Рязани Владимир Бурмистров.
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19 июня заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров провел заседание оперативного штаба по подготовке и проведению отопительного сезона. В связи с известными обстоятельствами в формате видеоконференции. Важнейшие вопросы обсуждались при участии представителей городского управления энергетики и ЖКХ, ресурсоснабжающих предприятий и организаций, Гостехнадзора.

РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ В РАЗГАРЕ

Несмотря на режим повышенной готовности, который продолжает действовать в регионе, намеченные на лето работы продолжают идти своим чередом. На заседании отметили, что близится к завершению капитальный ремонт пяти участков магистральных трубопроводов протяженностью почти 2,3 километра, который начался в мае. Речь идет о тепловых сетях на улицах Сенной, Черновицкой, Разина и Трудовой, где капитальный ремонт проводится сразу в двух местах.

В общей сложности летом капитально отремонтируют 10 участков тепломагистралей общей протяженностью почти 4,3 километра. На эти цели из областного бюджета выделено более 200 млн рублей.

Работы на внутриквартальных сетях, котельных, центральных тепловых пунктах и насосных станциях, заложенные в ремонтную программу МУП «РМПТС», также продолжают выполняться по графику.

Оперативный штаб по подготовке и проведению отопительного сезона в период пандемии проводит заседания онлайн.

Оперативный штаб по подготовке и проведению отопительного сезона в период пандемии проводит заседания онлайн.

КОНТРОЛИРУЕТСЯ КАЖДЫЙ ОБЪЕКТ

Конечно, готовят к следующей зиме не только муниципальные теплосети. Активная работа ведется всеми участниками теплоснабжения, а одна из целей оперативного штаба - это как раз координация их деятельности и контроль текущей ситуации.

Так, на Ново-Рязанской ТЭЦ в настоящее время проводится капитальный ремонт котлоагрегата, капитальный и текущий ремонт турбогенераторов.

С мая продолжаются гидравлические испытания с последующим ремонтом тепловых сетей в зоне Дягилевской ТЭЦ. После этого, с 1 июля, на тепловых сетях ПАО «Квадра» планируется капитально отремонтировать два участка протяженностью 256 метров.

К слову, на каждом объекте энергетического хозяйства, начиная с текущей недели, должны пройти выездные совещания. Первое из них организуют на площадке НовоРязанской ТЭЦ.

В свою очередь, управление энергетики и ЖКХ наряду с другими направлениями контролирует подготовку к отопительному сезону жилого фонда. Каждый многоквартирный дом должен своевременно получить паспорт готовности, поэтому на днях структурное подразделение администрации Рязани по поручению Владимира Бурмистрова провело совещание с управляющими организациями.

Особое внимание оперативная группа уделяет объектам социальной сферы. Паспортизации подлежит 221 объект 68 школ, 113 детских садов, 15 учреждений культуры, 12 спорта, 13 внешкольных учреждений.

КСТАТИ

На совещании 19 июня также озвучили информацию о мероприятиях МП «Водоканал». Выполнены следующие работы:

- ремонт участка самотечного канализационного коллектора на пересечении Михайловского и Московского шоссе;

- замена участка канализационной сети на улице Сельских Строителей;

- капитальный ремонт канализационного коллектора на участке между д. 97 по улице Вокзальной и д. 2 по Михайловскому шоссе;

- ремонт насосного оборудования, оборудования артезианских скважин и запорной арматуры очистных водопроводных станций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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