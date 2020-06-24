Пернатое счастье: нелетные Руслана и Гоша стали заботливыми родителями двух аистят

Вот уже целый месяц рязанцы и любители природы со всех уголков нашей страны наблюдают за семейной жизнью нелетной пары из центра реинтродукции «Рязанский дом белого аиста». С установленной в вольере, прямо над гнездом, камеры ведется круглосуточная трансляция на сайте kp.ru и в сообществе во «ВКонтакте». Этих прекрасных белых птиц орнитологи привезли из псковского «Дома белого аиста», где Руслана и Гоша встретились и выбрали друг друга. Оба они были ранены и теперь с подрезанными крыльями больше никогда не смогут взлететь в небо. Однако приезд на нашу землю подарил им нечто более важное – они стали родителями: 27 и 28 мая в аистиной семье появились два чудесных птенчика.

ГРАМОТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ

Несомненный прорыв проекта на первом году работы: сначала выпуск молодых особей в естественную природу и их успешная адаптация, а теперь – птенцы у нелетной, ранее не размножавшейся пары. Разумеется, это не счастливый случай, а запланированное развитие событий, предусмотренное Программой увеличения популяции белого аиста в Рязанской области.

Обитателей центра реинтродукции курируют два орнитолога и ветеринарный врач. Их мы и спросили о том, как в такие короткие сроки удалось добиться столько впечатляющих результатов.

- В 2002-2003 годах мы с Маргаритой Николаевной Кочергой разработали методику «Способ карантинного содержания птенцов дальневосточного аиста», – рассказывает орнитолог Виталий Тягунин. – В течение последующих лет успешно апробировали ее при карантинном содержании птенцов дальневосточного аиста в России и в Японии при содержании и реинтродукции окинавского пастушка. Среди основных положений – использование пробиотиков и иммуностимуляторов во время брачного периода. После доставки в «Рязанский дом белого аиста» Гоша и Руслана получали вместе с кормом пробиотик «Ветом 1» и иммуностимулятор «Циклоферон». В результате пара, которая в условиях неволи не размножалась с момента создания, после переезда в Рязанскую область в начале гнездового периода – 1 апреля 2020 – помещенная в отдельный вольер с искусственным гнездом, достроила его и отложила 3 яйца, из которых вылупилось два птенца.

Поддерживает своего коллегу в выводах и орнитолог Антон Барановский.

- Основная заслуга работающих над проектом ученых – анализ факторов, которые не давали аистам размножаться в Пскове, и создание условий, при которых эти факторы исключались бы. Предположительно имелось три фактора: небольшой недокорм, скученность птиц, неспецифичный для аиста ландшафт. Пара у нас отложила яйца, поскольку была изолирована от других аистов. Аисты – территориальные птицы, и несколько десятков метров вокруг гнезда не должны посещаться посторонними особями хотя бы только перед кладкой яиц и во время нее. Так у нас и было: мы выпустили шестерку аистов уже тогда, когда пара насиживала яйца.

Руслана и Гоша отложили три яйца, но из них вылупились только два птенца. Причин, по словам специалистов, тут может быть несколько. Во-первых, фактор естественного беспокойства. В природе гнездо находится на высоте, и, как правило, самец защищает от незваных пришельцев. Но обустроить нелетных аистов где-то высоко было просто невозможно, и поэтому выпускники постоянно подглядывали за жизнью семьи. Во-вторых, с появлением потомства внимание родителей было переключено на птенцов, яйцо прекратили насиживать.

Чтобы защитить малышей от солнечных лучей, один из родителей может часами стоять на гнезде, широко расставив крылья.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

НА ЗАЩИТЕ ГНЕЗДА

С появлением потомства рацион нелетной пары стал более разнообразным. В их меню куриные продукты (шеи, крылья, желудки, печень, сердечки), грызуны и мелкая рыбка.

- Птенцы с первого дня едят самостоятельно. Взрослые аисты приносят пищу в клюве или глотке и отрыгивают ее в середину гнезда. Они обеспечивают птенцов и водой, выливая ее из клюва. Также я подкидывал им замороженных и оттаявших тараканов. Во-первых, чтобы сбалансировать рацион, ведь в природе аисты мелким птенцам дают много насекомых, во-вторых, чтобы убедиться, что они в состоянии глотать ту пищу, которую им дают, – рассказывает Антон Барановский. – Сейчас, когда они немного подросли, кильку глотают без особых усилий, по несколько штук за одно кормление.

Виталий Тягунин со своей стороны прибавляет:

- Это еще и обучение самостоятельному поиску еды. Теперь мы знаем: все нормально – птенцы смогут сами искать пищу.

А от добавления в еду витаминов специалисты решили отказаться.

- Мы посоветовались с ветврачом Маргаритой Кочергой по вопросу введения пробиотиков и циклоферона в период выкармливания и не стали этого делать, – продолжает Виталий Александрович. – В природе все витамины и минералы поступают естественным путем, с пищей.

В среднем пара аистов с двумя птенцами за сутки потребляет около 5 000 кДж энергии, получаемой из пищи. По словам орнитологов, птенцы проведут в гнезде еще месяц, а потом понемногу будут учиться добывать еду сами.

Обязанности в аистиной семье распределяются равномерно между обоими родителями. Пока один сидит на гнезде, другой может поесть, размять ноги, заняться своими делами. Также с птенцами могут находиться и оба родителя одновременно. Важно, чтобы один из них защищал птенцов от холода и жары.

- В жаркую погоду, если взрослых нет на гнезде более получаса, птенцы могут перегреться, – объясняет Антон Валерьевич. – Именно поэтому родитель на гнезде всегда стоит так, чтобы его тень закрывала детей от солнца. При этом специальный навес над гнездом не нужен, в природе ведь птицы выводят птенцов без всяких навесов. Пара не заняла бы гнездо, если бы оно было чем-то прикрыто сверху.

Со временем, когда малыши достигают определенного веса и могут сохранять температуру тела, необходимость их постоянно согревать у мамы и папы отпадает.

УМРИ, ЧТОБЫ СПАСТИСЬ

Необычное поведение с появлением птенцов стала демонстрировать Руслана. Заметив приближение человека к гнезду, она ложится и притворяется мертвой! В биологии мнимая смерть называется танатозом. Ее используют все: от членистоногих до млекопитающих. Животное падает, пародирует предсмертные конвульсии и всячески пытается убедить наблюдателя, что умирает. Хищники предпочитают не питаться падалью, поэтому обходят мертвечину стороной. Птенчики этого не умеют и, не понимая маминого поведения, недоуменно поглядывают на внезапно замершую в странной позе аистиху, соответственно, срывая весь спектакль.

На вторжение пернатых гостей родители реагируют более нервно, особенно если это их сородичи. Выпущенные аисты любят прогуливаться вдоль вольера и заглядываться на чужую еду, Гоша при этом вышагивает взад-вперед, открыто проявляя агрессию.

А вот к сорокам и чайкам, которые залетают постоловаться у аистиной кормушки, Руслана и Гоша относятся довольно спокойно. Для маленьких налетчиков лежащие в открытом доступе мясо и рыба выглядят очень соблазнительно. Но, как рассказал наш орнитолог Антон Барановский, причинить своими набегами урон аистам сороки и чайки не могут: один аист ест как три десятка сорок.

Руслана и Гоша практически постоянно находятся с детьми.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

СКОРО НА ЮГ!

Сейчас птенцы со своими крохотными крылышками и раскрытыми, требующими еды клювиками выглядят слабенькими и беспомощными, но уже в конце лета-начале осени они самостоятельно отправятся в теплые страны. Да-да, так быстро.

- Аисты знают путь на зимовку инстинктивно, – рассказывает Антон Барановский. – Птенцы могут улететь с нашими выпускниками, дикими аистами или в одиночку.

У Виталия Тягунина свой взгляд на этот вопрос:

- Думаю, что в районе Кораблина сформируется группа, которая и отправится на юг. Разделения, скорее всего, не будет. Возможно только, что более взрослые отделятся, но это будет видно по осени.

На «зимние квартиры» летят пернатые на большой высоте, но с наступлением ночи приземляются и делают остановки. Местом зимовки рязанских аистов, скорее всего, будет восточная или юго-восточная часть Африки. Зимуют птицы на юго-востоке и западе Африки. Многие стаи, пролетая над Европой, приземляются и остаются пережидать холода во Франции. Места зимовки пернатых есть на Цейлоне, в Индии и Бирме. К сожалению, до теплых стран, как и в обратном направлении, добираются не все. В пути аистов подстерегает много опасностей.

- В первую очередь, это браконьерство на пути миграции в местах зимовки в Северной Африке, – говорит Виталий Александрович.

Ведомые инстинктом аисты не могут изменить свой маршрут и гибнут ради утехи жестоких и бессердечных людей. Одной из худших в мире стран-браконьеров считается Ливан. Ежегодно здесь отстреливают и нелегально отлавливают примерно 2 миллиона птиц.

- Еще одна опасность – провода электропередач, – добавляет Антон Валерьевич. – Из-за них аисты гибнут по всему миру. Птицы погибают как от поражения электрическим током, так и разбившись о провода.

Но, конечно, мы надеемся, что аистам из рязанского центра реинтродукции повезет, и они доберутся не только до юга, но и прилетят обратно.

Проект реализуется при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».

ВАЖНО!

В конце июля окрепшие птенцы Русланы и Гоши начнут слетать с гнезда. Но перед этим специалисты центра установят на них два трекера. Затем малыши окончательно получат свободу. И когда птенцы отправятся на юг, следить за их полетом смогут и ученые «Рязанского дома белого аиста», и все желающие. Все, кто переживал о судьбе малышей во время их жизни в центре реинтродукции, совершат вместе с ними это первое большое путешествие.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Руководитель псковского «Дома белого аиста» Марина Сиденко:

- Это прекрасно, что нелетные птицы могут размножаться, и их потомство будет жить настоящей, полноценной аистиной жизнью в дикой природе. Мы и отправляли сформированную пару в Рязанский центр реинтродукции аистов с тем, чтобы они размножались там. Получилось, и это здорово! Полдела сделано, теперь осталось благополучно вырастить птенцов и дать возможность им улететь в Африку на зимовку!