Полет на юг: как мы будем следить за путешествием в Африку рязанских аистят?

Уже через месяц, ориентировочно 28-30 июля, аистята Русланы и Гоши, нелетной пары из «Рязанского дома белого аиста», начнут слетать с гнезда. А это означает для них наступление нового, увлекательного и в то же время опасного периода в жизни – взросления. Природа все предусмотрела и рассчитала – малыши научатся летать и добывать себе пищу как раз к осени, когда придет пора лететь на юг.

Напомним, центр реинтродукции в конце 2019 года был создан группой волонтеров, которые поставили перед собой задачу восстановить популяцию белого аиста в Рязанской области, а также получить больше знаний об этих птицах в условиях неволи и выпуска в дикую природу, их миграционных путях, и наконец, – вовлечь местное население в дело сохранения дикой природы.

Поддержали идею сразу несколько неравнодушных организаций. Научную сторону проекта высоко оценило Русское географическое общество, спонсорскую помощь оказывает ГК «Зеленый сад», за коммуникационную связь отвечает компания МТС, а генеральным информационным партнером выступила газета «Комсомольская правда».

Первым этапом реализации программы был выпуск в естественную среду обитания 5 молодых особей и одной половозрелой самки, которые, несмотря на перенесенные травмы, смогли адаптироваться к местности. Вторым этапом стало появление птенцов у ранее не размножавшейся нелетной пары. И вот близок третий этап – отлет на юг выпускников и подросших птенцов.

СМС ОТ АИСТЕНКА

У аистов часто бывает так, что взрослые и молодежь летят отдельно. Следовательно, молодым никто не показывает дорогу на зимовку, они как-то с рождения «знают» ее сами. Несомненно, в перелетах большое значение имеет инстинкт, то есть врожденная, передающаяся по наследству способность к определенному поведению. Например, ведь птиц не учат строить гнездо, но когда они впервые приступают к его постройке, то делают это так же, как и все птицы данного вида.

Узнать, куда полетят дети Русланы и Гоши, ученые и все мы сможем благодаря трекерам – устройствам для слежения за птицами. Этими маячками при финансовом участии компании МТС обеспечил аистят Сибирский экологический центр. Специалисты этой организации сотрудничают с Российской сетью изучения и охраны пернатых хищников, Дарвинским, Волжско-Камским, Дагестанским заповедниками, Негосударственным природоохранным центром Набу-Кавказ, Всемирным фондом дикой природы и другими организациями. Теперь их партнером стал и «Рязанский дом белого аиста».

Итак, уже через пару недель на птенцов наденут трекеры, а в начале осени они совершат свое первое путешествие. Как же работает система отслеживания и как орнитологи из «Рязанского дома белого аиста» будут узнавать о передвижениях своих питомцев?

- Раз в час трекер посылает СМС с координатами на наш сервер. Там они расшифровываются и отправляются на портал телеметрических данных компании AquilaSystem Аквила, где для представителей «Рязанского дома белого аиста» будет создан личный кабинет. Эта система позволяет выстраивать в интерактивном режиме траекторию полета птицы, в результате передачи координатных точек и их привязки к имеющейся на портале географической карте. Они смогут в него заходить самостоятельно и отслеживать птиц, – рассказал нам эксперт Сибирского экологического центра Игорь Карякин.

Поскольку в трекере стоит сим-карта сотового оператора, то для отправки СМС необходимо, чтобы птица была в сети. Естественно, на пути аистов много мест без мобильного покрытия. Если аист окажется в такой слепой зоне, то СМС не уйдут, но запишутся в память прибора и отправятся, когда он вновь появится в сети.

В отличие от телефона трекеру не нужен провод для подзарядки, он работает на аккумуляторе, который заряжается от солнечной панели. Ресурс аккумулятора составляет пять лет – можно рассчитывать на долговременные наблюдения. Что немаловажно, маячок незаметен на птице, он не бликует и не будет привлекать внимание браконьеров.

Птенцы очень разные по характеру: если один при появлении человека встает на ноги и клюется, то второй по примеру матери прикидывается мертвым.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

РЕАЛИТИ-ШОУ В HD-КАЧЕСТВЕ

Благодаря высоким технологиям уже целый месяц из вольера, где живут Руслана и Гоша, ведется онлайн-трансляция в HD-качестве. Видеооборудование установлено прямо над гнездом, где в настоящее время подрастают птенцы. Смотреть за ними можно как с персонального компьютера, так и со смартфона. Для организации эфира специалисты МТС «построили» Wi-Fi мост между ближайшей базовой станцией от центра реинтродукции и гнездом аистов. Это позволило в условиях сложного рельефа местности и отсутствия инфраструктуры достичь скорости передачи изображения в месте гнездования до 100 Мбит/сек. Система видеонаблюдения МТС развернута на базе облачного решения и позволяет вести круглосуточную запись жизни птиц, фиксировать их движения и архивировать видеопоток. Это поможет не упустить самые интересные моменты поведения аистов, а фиксация движения облегчит поиск событий в видеоархиве.

- «Рязанский дом белого аиста» – это благотворительный проект неравнодушных людей. Для нас важно поддерживать и развивать такие идеи, которые направлены на развитие культуры и природного достояния области. Мы постарались в максимально короткие сроки обеспечить центр связью, чтобы орнитологи не упустили ни одного важного момента из жизни птиц. Из-за особенностей расположения объекта мы отказались от стандартных решений и использовали высокоскоростной канал для подключения к беспроводному интернету. Несмотря на то, что расстояние между двумя точками составляет больше километра, нам удалось предоставить максимально высокие скорости, – отметил директор компании МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Право дикой заповедной природы на существование и сохранение своей красоты и самобытности является для нее жизненно необходимым. И современные технологии при их грамотном использовании могут помочь в продвижении идеи сохранения дикой природы, не причиняя ей урон. Таким образом в «Рязанском доме белого аиста» эффективно совмещают научный опыт, технические достижения и горячее стремление сделать наш мир чуточку добрее и светлее.

Проект реализуется при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».

Уже через два месяца эти пока еще беспомощные малыши отправятся в свое первое большое путешествие.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

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Природу не обманешь!

Ученые ставили множество экспериментов, чтобы понять, как именно птицы определяют дорогу на юг.

Во время одного из таких экспериментов нескольких аистов забрали из своих гнезд незадолго до наступления времени осеннего перелета и перевезли в другое место. Чтобы добраться до места зимовки, им бы теперь пришлось направиться в другую сторону. Удивительно, но когда пришло время, они полетели в том же направлении, в котором они летали со своего старого места!

Не менее интересный эксперимент провели даже не с птицами, а с яйцами. Ученый вывез из Англии утиные яйца в Финляндию и подложил их в гнездо к финским уткам. Там из них вылупились утята. Тут надо заметить, что дикие утки, обитающие в Англии, ведут оседлый образ жизни, а утки из Финляндии отправляются зимой на запад Средиземного моря.

Эксперимент показал неожиданный результат. Вслед за «финскими» утками в небо поднялись и утки, вылупившиеся из «английских» яиц. Поскольку они были окольцованы, то ученые могли отследить их путь. И знаете что? Они пролетали над теми же краями, которые обычно пересекали утки из Финляндии, и добрались до места зимовки своих приемных родителей. А на следующий год большинство этих уток вернулись в Финляндию.

БУДЬ В КУРСЕ!

Что делать, если птенец выпал из гнезда?

К нам в редакцию в последнее время часто обращаются люди и просят посоветовать, как поступить, если увидел на дороге или в траве птенца. Дать рекомендации мы попросили орнитолога Антона Барановского:

- Обратите внимание, может ли птенец летать или хотя бы хорошо бегать, оперен ли он. Если да, то лучше оставить его в покое или, если вокруг есть какие-то опасности, подсадить повыше на дерево, или в траву погуще, или хотя бы с дороги убрать.

Если птенец неоперен, не может сам передвигаться, на нем есть видимые повреждения, раны, забирайте его домой или несите в приют или к ветеринару... Если нет, надо постараться найти гнездо, откуда он свалился. Если птенец плохо передвигается, гнездо в любом случае где-то рядом.

Просто так птенцы на земле не оказываются, всегда есть какая-то причина. Если не знаем ее, то, даже вернув птенца в гнездо, нельзя гарантировать, что он снова не окажется на земле.

Выкармливание любых птенцов дома – крайне сложное дело, доступное за немногими исключениями только специалисту. И выкормленный человеком птенец обречен на всю жизнь остаться в квартире.

Немного про птенцов аистов. Иногда аисты сами выкидывают часть птенцов, если не могут прокормить всех. В любом случае, нелетный аистенок на земле нуждается в помощи, это не естественно. Просто посадить в гнездо – тоже не лучший вариант, могут снова выкинуть.