«Новые люди»: Идем в Рязанскую облдуму, чтобы обновить ее

Участие в выборах в Рязанскую областную Думу примет политическая партия «Новые люди». Пул кандидатов уже определен по одномандатным округам и партийным спискам. В ближайшее время состоится их выдвижение.

- Наши кандидаты - люди, которые сделали себя сами, у которых уже есть реализованные проекты в разных сферах: будь то бизнес, общественная деятельность, - рассказал руководитель исполкома партии Александр Даванков. - Если вы рассчитываете на себя, если вы самостоятельно творите свою жизнь, мы ждем и вас!

Школа должна готовить к жизни, а не натаскивать на сдачу тестов

В Рязани с партией на выборы в областной парламент идут предприниматели, построившие свое дело «с нуля», известные общественники и активисты, представители молодого поколения.

Среди программных тезисов партии - обновление системы, регулярная смена правящих и больше выборных должностей. Также свобода мнений и слова, льготы для малого и среднего бизнеса. Один из кандидатов «Новых людей», директор Центра развития детей и молодежи «Пламенный» Александр Ширяев уверен, что необходимо реформирование системы школьного образования.

- В школах не учат, а натаскивают сдавать тесты, - считает Александр Ширяев. - Приоритет нашей партии - отказ от концепции школы «как образовательной услуги». Школа должна готовить человека в жизни, не только учить, но и воспитывать. Поменялось время, изменились дети и отношения вокруг, а школа перестала давать знания. Наша партия уделяет внимание реформированию образования. В команде люди, с которыми у меня сходятся взгляды. Я иду в политику с «Новыми людьми», чтобы улучшить систему образования и расширить мои общественные инициативы.

Соцсети - чтобы проблемы людей услышали

Педагоги основатель крупнейшего паблика «Подслушано в Рязани» Анатолий Тверитнев также идет в политику с «Новыми людьми». Он не понаслышке знает, что нынешняя власть разучилась общаться с народом на одном языке.

- Представителям старых партий не интересна жизнь людей. Они ограничили общение с людьми публикацией постов в социальных сетях. Но даже так, как правило, за чиновников «говорят» их пресс-секретари, - рассказывает Анатолий Тверитнев. - Считаю, что настало время гласности и «Новых людей»: способных слушать и слышать. Давайте вместе менять жизнь не только перед выборами.

Комфортной жизнь должна быть не только в столице

- Моя цель - добиться от чиновников осмысленности в принятии управленческих решений: они не отчитываются перед избирателями, игнорируют мнение экспертов, - добавляет еще один кандидат «Новых людей», предприниматель, общественный деятель Нелли Лукашова. - Россияне устали от старых партий, давно не верят обещаниям нынешних политиков. Мы -«Новые люди» - единомышленники, которые никогда не ходили на выборы. Не доверял партиям. Сейчас настало наше время. Мы идем в Рязанскую областную Думу, чтобы обновить ее. Считаю, что наша жизнь должна быть уютной и комфортной не где-то в Москве, а здесь, в Рязани.

НАША СПРАВКА

Партия «Новые люди» появились 1 марта 2020 года. Всего у партии 53 реготделения от Калининграда до Камчатки. Основателем партии является президент компании Faberlic Алексей Нечаев, руководителем исполкома - предприниматель, основатель нескольких косметических брендов Александр Даванков

Первого июня Минюст России внес партию в список политических движений, допущенных к участию в выборах. Партия идет на выборы в 12 российских регионах, в том числе Рязанской области.