Рязанские фермеры о своем деле: от «порнографии» до долгосрочных инвестиций

Однажды мелькнула мысль, что в своей журналистской деятельности мы недостаточно уделяем внимания тем, кто нас зачастую и кормит. Людям, которые буквально создают то, что в нашу эру потребителей и бесчеловечной погони за прибылью пить и есть безопасно. Почему? Да потому, что они рядом с нами, и претензии к качеству можно предъявить сразу – «не отходя от кассы». Мы говорим о рязанских фермерах. Представим троих из них. Они совершенно разные, но объединяет их одно: независимо от достатка каждый чувствует себя хозяином на той земле, где трудится.

«ДОЛГОСРОЧНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ КАК ДОРОГОЙ ПОДАРОК РЕБЕНКУ»

– Повод заняться сельским хозяйством никак не связан ни с одной из сфер деятельности, какими я до сих пор занимаюсь, – признался Николай Голоскоков. – Есть основная работа, а сельское хозяйство на данном этапе приносит мне лишь удовольствие. Это долгосрочная инвестиция, сродни дорогому подарку своему ребенку – убытком это назвать нельзя.

Человек с двумя дипломами московских вузов считает, что еще при его жизни придет пора, когда здоровая пища и общение с живой природой будут стоить дорого:

- За это уже сегодня надо или платить большие деньги, или, как я, изучать агрокультуру, создавать свое хозяйство, и, шаг за шагом приводить его в порядок. Разумеется, нужны помощники, сотрудники, но все что могу, делаю сам, вникая в каждый процесс. Это желание пришло изнутри, давно, и не на пять минут. Если не произойдет чего-то экстраординарного, мы продолжим развитие нашего дела и выйдем на безубыточность в ближайшее время.

Николай Голоскоков тем самым подчеркнул, что имеет огромное желание, чтобы вся продукция от начала и «до потребителя» создавалась при его непосредственном участии. В его хозяйстве есть 20 коров, уже настроено оборудование по изготовлению кисломолочной продукции.

– И наша главная гордость – производство сыров, – чувствуется неостывший пыл собеседника. – Это эксклюзивная продукция: мы с женой Мариной прошли дорогое обучение, купили дорогостоящее оборудование. Сыновья, четвероклассник Никита и третьеклассник Константин мне уже помогают.

Толчком для создания своего хозяйства, в развитии которого принимает участие и вся семья родного брата Николая – Ефима, послужил подарок друга, который привез Голоскоковым из Литвы 5-килограммовую головку сыра:

– Попробовали – вкусно. И подумалось: а что нам мешает такой же сделать?

Стали искать возможности. И оказалось, что в Шилове есть лауреаты второй премии международной парижской выставки сыров ручной работы – Александр и Татьяна Копыловы.

– Еще раз поняли, что удивительное рядом: не надо ехать во Францию на обучение, – рассказал Николай. – Копыловы, пройдя гигантский путь, привезли французский и итальянский опыт в Шилово. Я учился и продолжаю учиться у них.

Понятно, что продукция Голоскоковых – элитная, далеко не каждому по карману купить сыр, стоимость которого начинается от полутора тысяч рублей.

– Для меня сыры – это не те головки, которые можно пересчитать в деньги. Они живые, – делится сокровенным Николай. – Кто такой сыровар? Лично меня зацепило то, что я делаю продукт для своей семьи – во-первых. Во-вторых, в моем окружении уже достаточно людей, которые гарантируют сбыт всей моей продукции.

По мнению Николая Голоскокова, сыр - живое существо. Фото из личного архива.

НЕТ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ – НЕ БУДЕТ И ДЕНЕГ

39-летний Сергей Левин – потомственный пчеловод. И отец, и дед, и прадед имели пасеки. Окончив среднюю школу в Сотницыне Сасовского района, поступил на агрономический факультет Рязанской сельхозакадемии:

– Я учился на отлично, мог поступить и в другие вузы, но пошел туда, где мне было интересно. И академию с красным дипломом окончил.

Понятно, что мог сделать карьеру, но стал пасечником – «всегда знал, что им буду». В Рязани, где осел после вуза, было неуютно – тянуло к земле. Встретил свою будущую жену, студентку медуниверситета Киру, и в 2010 году семья перебралась в Шилово (жена из этих мест). У Левиных трое детей: Полина – первокурсница МГУ, Настя ходит в детсад, а 11-летний Павел учится в школе. Пчелами пока не интересуется:

- Яркий представитель своего поколения: камеры, съемки, интервью. Пускай ищет свой путь.

Пасека - источник дохода, но многое зависит от внешних факторов. Фото из архива Сергея Левина.

Из Сасовского района отца вместе с пчелами Сергей перевез в Кирицы – «липы много, луга» – сейчас у него 120 семей. У нашего собеседника – триста – две пасеки в Шиловском районе и Кирицах.

Когда пчеловодство вообще не по душе, то этим заниматься не стоит – так считает Сергей. Если нравится, то и трудности преодолеть легче. А их у тех, кто занимается пчелами, становится день ото дня все больше. Некоторое время назад Сергей решил расширить производство. Посчитал, для этого нужны 5-6 миллионов рублей. Пришел в банк за кредитом. Не дали: нет кредитной истории – до этого момента Левин обходился своими средствами. И тогда Сергей взял в кредит автомобиль, чтобы была кредитная история.

Но этот курьез – далеко не самая большая трудность для пчеловода. Можно ли назвать пчеловодство полноценным бизнесом? Левины в 2010 году еще снимали квартиру в Шилове, спустя четыре года переехали в свой новенький дом:

– Всем можно прибыльно заниматься, если это делать с умом и желанием.

Одна деталь: до недавнего времени Сергей Левин имел шесть магазинчиков, где торговал собственной недешевой продукцией. Сейчас осталось три…

«ФЕРМЕРСТВО СЕГОДНЯ – ЭТО ПОРНОГРАФИЯ»

Бориса Королева знает практически все Шилово. Если было бы звание «Народный фермер», он бы его имел.

– Фермерство в нынешнем виде – это порнография и пародия на полноценное сельскохозяйственное предприятие, – заявляет Борис Иванович. – Будь такая возможность, то я бы все сделал, чтобы сохранить совхозы. Раньше была мощь, а сейчас лишь осколки. Я занимался растениеводством, понял, что это лишь на поддержание штанов. Заниматься животными сейчас может быть рентабельно, поэтому завел овец, коз и кур. Но для собственных инвестиций этого мало. По большому счету, нужно возродить сельхозкооперацию – тогда будет польза. Всю прибыль торговля получает, а фермер как бы ни при чем.

Рассада сейчас приносит неплохую прибыль. "Народный фермер" с покупателями.Фото: Павел АВЕРИН

После окончания Рязанского сельхозинститута он пришел в совхоз «Шиловский», где стал заведующим мастерскими:

– Я прошел все работы в совхозе – мне было интересно. И сейчас такие пацаны есть – люди-то не меняются. Только как-то непрестижно стало на земле работать, вот они и спиваются тихо в городских квартирах.

Еще один нюанс. Как утверждает Королев, и верить ему приходится – у одной части народа попросту нет денег, чтобы покупать экологически чистую продукцию, которая стоит довольно дорого. Другая же, меньшая часть, стала жертвой эпохи потребления:

– Приезжают ко мне на ферму москвичи – муж и жена. Спрашивают, сколько стоит баранина. Говорю, что триста рублей. Они сразу – дорого. Хотя машина стоит несколько миллионов, у жены айфон последней марки, а баранина дорого…

Отара овец помогает Королеву пополнять семейный бюджет - не более.Фото: Павел АВЕРИН

Бог не наделил Королева наследником – у них с женой Леной две дочки. Зато у Бориса Ивановича всегда были помощники-пацаны. Один из них, его звали Боря-маленький, теперь генеральный директор крупного хлебокомбината. Сейчас у него в помощниках бывший детдомовец Валера:

– Нечего ему по улицам шляться, пусть к делу привыкает. Трактор поломался – вместе чиним.

Привыкает к делу и младшая Варвара, старшеклассница с данными фотомодели, но мечтает о вполне земных профессиях. Сейчас на распутье, кем стать – ветеринаром или технологом мясомолочной промышленности. А отец, «народный фермер», тихо радуется. Неужели, сменит его на этом нелегком поприще?

ВАЖНО!

Как получить грант на поддержку начинающих фермеров

Начинающий фермер – крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является гражданин РФ, и зарегистрированное на сельской территории Рязанской области, продолжительность деятельности которого не превышает 24 месяцев со дня его регистрации.

Гранты предоставляются на конкурсной основе. Предельный размер гранта для разведения КРС мясного или молочного направлений не превышает 5 млн рублей, но не более 90% затрат; для ведения иных видов сельскохозяйственной деятельности – не превышает 3 млн рублей, но не более 90% затрат. Срок использования гранта на поддержку начинающего фермера составляет не более 18 месяцев с даты его получения.

Подробности на сайте минсельхоза Рязанской области и по телефонам:

(4912) 21-09-84 – Филькина Лариса Николаевна, начальник отдела;

(4912) 21-06-27 – Феклисова Лада Юрьевна, Шмакова Валентина Валерьевна.

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