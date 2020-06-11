Захар Прилепин: «Мифотворчество на тему войны породила современная безнаказанность»

Разговаривать с любым писателем трудно, но говорить со знаменитым – труднее вдвойне. Захар Прилепин посетил наш город, чтобы привлечь внимание общественности к культурологическому проекту «Есенин Центр». Напомним читателям, что в Рязани на улице Петрова, 4 реставрируется историческое здание, которое затем станет арт–площадкой для жителей города. В своей беседе мы затронули несколько немаловажных аспектов жизни рязанцев, которые заранее заготовили всей редакцией.

«ДАЖЕ ОДИН ДОМ МОЖЕТ СТАТЬ ВИЗИТКОЙ РЯЗАНИ»

Сегодня особенно остро встал вопрос сохранения последних фрагментов деревянной застройки Рязани. Как нам стало известно, уже разработан документ, призванный придать городу на Оке статус исторического поселения. Захар Прилепин возглавляет проект ОНФ «Добровольцы культуры» и является одним из инициаторов создания в центре Рязани по соседству с ТЮЗом культурологического пространства «Есенин Центр». Надо ли сохранять отдельные дома в городе или сосредоточить усилия на сохранении участков застройки? Мы узнали мнение писателя.

– Здесь присутствует то, что чиновники называют «комплексное решение», много зависит от различных аспектов: что это за дом, какова его история; что по этому поводу думают активисты–градозащитники и сами жители, – Прилепин предложил такой подход. – В Нижнем Новгороде, где я прописан, мы активно занимались борьбой с уплотненной застройкой – по опыту знаю, что ситуации бывают разные. Иные объекты не жалко, а некоторые – дороги и важны. Даже если дом один стоит посреди каменных строений, но если его определенным образом преподнести, то он может стать одной из визитных карточек города. По мне, чем больше сохраняется старой Рязани, тем лучше. Но в это надо вкладываться.

Захар Прилепин считает явной несправедливостью, что Рязань не вошла в «Золотое кольцо» России. По его мнению, статус исторического поселения может сделать явью мечту многих рязанцев. И это принесет городу на Оке немаловажные дивиденды в различных сферах жизни.

– Мы прорабатывали этот вопрос с коллегами из Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, и с губернатором еще на прошлогодней встрече обсуждали этот вопрос, я давний сторонник присвоения Рязани этого заслуженного статуса, – рассказал предысторию Захар. – Для меня, как для человека, который думает и волнуется о туристической привлекательности города, принятие соответствующего закона принуждает чиновников вне зависимости от их личных приоритетов, заниматься именно этим. Это своеобразный купол, который ставится над старым городом.

Прилепин - автор самой внушительной книги-биографии поэта. На субботнике возле Есенин Центра в Рязани.Фото: Павел АВЕРИН

В Рязани достаточно большое количество жителей считает, что полная передача Рязанского кремля в ведение Русской Православной Церкви – ошибка. В качестве примера приводится Тула: там недавно была построена набережная, и центр города буквально заиграл новыми красками. А в это же время историческая жемчужина Рязани постепенно ветшает.

– Надо будет туда отдельно съездить, со специалистами поговорить, – пообещал Захар. – Нужно узнать разные точки зрения, разработать предложения, и с ними выйти к руководству Русской Церкви. Надо искать баланс, чтобы и священнослужителей не обидеть, и цели достичь. Церковь сама прекрасно про себя знает, что она не справляется с тем количеством храмов, разрушенных и полуразрушенных, в том числе и в Рязанской области. Если одно предложить, а другое попросить, то можно и договориться. Если горожане этого хотят, то над этим надо работать.

«МЫ ПРИМЕНИМ ВСЕ РЕСУРСЫ, ВПЛОТЬ ДО ПОЛИТИЧЕСКОГО ШАНТАЖА»

Напомним, что Захар Прилепин осенью 2019 года приезжал в Рязань в качестве эмиссара ОНФ. Мы не могли не узнать его мнения относительно мусорной реформы, которой рязанские «фронтовики» уделяют пристальное внимание. Ведь не успели создать в регионе единого мусорного оператора, как недовольство жителей стало возрастать – порядка в этой сфере пока больше не стало.

– Когда меня позвали работать в ОНФ, я поставил два условия: дайте мне фронт работы и не «перекрывайте кислород», – откровенно заявил Прилепин. – С тех пор мне никто ни разу не позвонил, и не дал указаний. Я выносил проблемы на телевидение, делал программы. Где можно решить добром – решал, где нельзя – вел себя агрессивно, выносил мозг мэрам и губернаторам. Мне надо вникнуть в эту проблему, у меня ни перед кем нет никаких обязательств.

В Рязани, а особенно в микрорайоне Дашково-Песочня, остро стоит вопрос выбросов предприятий южного промузла в атмосферу. Как оказалось, Захар об этом знает, поэтому уже начал взаимодействовать с участниками общественной организации «Дышим чистым». До Прилепина также дошли слухи о том, что на одном из пригородных предприятий намеренно вытащили очищающие фильтры, чтобы повысить производительность.

– По отношению к людям, которые не исполняют элементарные экологические нормы, мы будем применять все ресурсы, которые у нас есть, от медийных до прямого политического шантажа, – Прилепин даже не пытался скрыть своего неприязненного отношения. – Нет ни одного человека, который мне может запретить что–то делать.

Как итог этой части беседы, знаменитый писатель и публицист твердо пообещал привезти в Рязань независимую экологическую лабораторию, но также отметил, что провести экспертизу просто, гораздо сложнее будет принудить предприятия выполнить свои обязательства.

Прилепин выслушал жителей Рыбновского района. Он создает рабочую группу по решению их проблем в "Есенинской Руси".Фото: Павел АВЕРИН

В заключение мы поговорили о мифотворчестве на тему Великой Отечественной войны. И начали с родного для писателя Скопина, где чиновники районной администрации упорно не хотят замечать того факта, что освободили райцентр от фашистов 26 ноября 1941 года, продолжая отмечать эту радостную дату 28 числа. Мелочь? А такое невнимание к деталям порождает большую ложь. Недавно редакция «Комсомолки» совместно с Рязанской областной библиотекой имени Горького провела кропотливую работу по установлению исторически достоверного факта – сколько же Героев Советского Союза родились на Рязанской земле. Их оказалось 259 вместо общепринятых 387… Еще одна нестыковка.

– Мифотворчество носит современный характер, потому что если бы при товарище Сталине попытались приписать себе лишних героев, то за это голову снесли. И одним градоначальником стало бы меньше, – сыронизировал Захар. – Каждый город пытается свою историю расписать и сделать так, чтобы получить какой–то куш из регионального и федерального бюджета. Надо найти баланс, чтобы и праздник остался, и мы не вводили в заблуждение людей.

ДОСЬЕ «КП»

Захар (Евгений Николаевич) Прилепин родился 7 июля 1975 года в селе Ильинка Скопинского района Рязанской области в семье учителя и медсестры. Трудовую деятельность начал в 16 лет.

Закончил филологический факультет Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского и Школу публичной политики. Работал разнорабочим, охранником, служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне. Самые известные книги: «Патологии», «Санькя», «Обитель», «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы», «Некоторые не попадут в ад», «Есенин. Обещая встречу впереди».

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