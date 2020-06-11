На похороны погибшего в ДТП с Ефремовым пришли его жена и любовница

11 июня проститься с погибшим в ДТП Сергеем Захаровым, ставшим жертвой лобового столкновения, спровоцированного актером Михаилом Ефремовым, пришли его официальная жена Маргарита и любовница Ирина Стерхова.

При этом сыновья погибшего - Виталий и Валерий, также присутствовавшие на похоронах, практически всю церемонию находились рядом с официальной супругой Сергея, со своей матерью.

Официальная супруга Маргарита.Фото: Константин МОГИЛИН

- Рита всегда для него была самой настоявшей женой, а в Москве у него была просто любовница. Я не понимаю, почему она в федеральном телеэфире назвала себя его женой, хотя на самом деле таковой не являлась, - рассказала «КП» одна из соседок Сергея Захарова.

Несмотря на всю пикантность этой ситуации, женщины вели себя очень достойно, но в прямой контакт все-таки не вступали. Держались друг от друга в стороне, а вовремя прощания на кладбище стояли по разные стороны от гроба.

Однако, когда из Москвы привезли на катафалке гроб с телом погибшего, на пассажирском сидении была именно его гражданская супруга Ирина Стерхова. Одетая во все черное, женщина держала в руках огромный букет алых роз.

Гражданская супруга Ирина Стерхова (в центре).Фото: Константин МОГИЛИН

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