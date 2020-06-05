Русское географическое общество рассказало историю рязанских аистов

Деятельность центра реинтродукции «Рязанский дом белого аиста», который находится в деревне Кораблино Рязанского района, оказалась в центре внимания Русского географического общества. Ученые РГО с самых первых дней поддерживали проект по восстановлению популяции белого аиста в регионе. Первым, кто выразил надежду на успешность задумки группы орнитологов и любителей природы, был известный телеведущий Николай Дроздов. Доктор наук, профессор МГУ неоднократно (не исключено, что чаще большинства рязанцев) приезжал в наш регион, чтобы поведать своим зрителям об обитателях Окского биосферного заповедника. И поэтому Николай Николаевич, конечно, стал одним из первых, с кем авторы проекта поделились информацией о запущенной программе по изучению биологии и экологии, а также воспроизводству белого аиста на территории Рязанской области.

- В нашей стране уже многие годы и даже десятилетия ведутся работы по сохранению, восстановлению и даже расширению ареалов ряда видов птиц, занесенных в Красную книгу, - отметил Николай Дроздов. - И очень приятно, что именно в Рязанской области, где уже много лет вели природоохранные работы по сохранению редких видов птиц при участии таких маститых ученых, как профессор Владимир Евгеньевич Флинт и доктор наук Александр Григорьевич Сорокин, появляется еще один очаг для эксперимента по дальнейшему расширению и сохранению ареала. Это может только радовать. Я желаю проекту всяческих успехов!

Вот уже полгода ученые «Рязанского дома белого аиста» проводят эксперимент, апробируя на нашей земле опыт по восстановлению популяции дальневосточного аиста в Японии. И первые результаты уже есть.

Так, 1 мая в природу были отпущены шесть птиц, привезенных из Псковской области – все они имели разные степени ранений и травм и не могли летать. За время, проведенное в Кораблине, птицы окрепли и после выпуска все смогли подняться в небо. Сейчас на территории центра практически постоянно находятся трое аистов, остальные трое осели в старице Листвянки.

Троица аистов, выпущенных в природу в начале мая, Женечка, Бэла и Алеша по-прежнему держатся на территории центра реинтродукции.

В конце мая птенцы родились у нелетной пары Русланы и Гоши, которая переехала из Псковской области. Всем этим замечательным событиям посвящена большая публикация в разделе «Главные новости» на сайте Русского географического общества под заголовком «Любовь и аисты: кто и как возвращает белых птиц на Рязанщину».

- Минуту назад в аистином гнезде лежали три крупных гладких яйца. Вдруг толчок изнутри, в скорлупе появляется трещина, оболочка распадается, и… - пишут наши коллеги из РГО. - Громким писком оглашает окрестности несуразный малыш-аистёнок. Ему ещё только предстоит стать грациозной белой птицей с красным клювом. А пока птенцу явно велики шея и голова, а крылья, которые через месяц-другой поднимут его в небо, ещё такие крохотные и смешные!

За жизнью аистят и их родителей можно наблюдать круглые сутки.

Конечно, в природе заглянуть в гнездо аистов практически невозможно: на вертикальной высокой опоре громоздится внушительная тяжелая конструкция из сучьев диаметром не меньше метра. Но в аистином доме с некоторых времен ведется прямая круглосуточная трансляция - камера расположена так, что зрители могут подглядывать за пернатыми, не принося им лишнего беспокойства. Помогли организовать ее партнеры проекта – ГК «Зеленый сад» и РТК «МТС».

Сейчас в жизни семьи будут происходить самые интересные события – по мере роста птенцы начнут слетать с гнезда, учиться искать еду и летать. Узнавать все новости о рязанских аистах вы можете из группы во ВКонтакте https://vk.com/rznaist, а следить за тем, как растут малыши, по ссылке https://vk.cc/auFuFM