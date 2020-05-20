На Московском шоссе расконсервировали мультимедийный светомузыкальный фонтан. Он дожидается своего часа вместе с остальными.На Московском шоссе расконсервировали мультимедийный светомузыкальный фонтан. Он дожидается своего часа вместе с остальными.
2020-05-20T11:12:32+03:00
Общество

Благоустройство и санитарная очистка Рязани продолжаются, несмотря на ограничительные меры

Над тем, чтобы к выходу из режима самоизоляции город предстал перед нами уютным и цветущим, работают городские службы
Антон КОНОВАЛОВ
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Хотя эпидемиологическая ситуация пока продолжает оставаться сложной, городские службы в Рязани работают в штатном режиме.

В условиях действия ограничительных мер продолжается благоустройство и санитарная очистка областного центра.

РЯЗАНЬ УКРАСЯТ 400 ТЫСЯЧ ЦВЕТОВ

Неотъемлемая составляющая преображения города к лету – высадка цветов. Значительную часть работ завершили уже ко Дню Победы, оживив клумбы на площади Победы, в сквере имени В. Ф. Маргелова, у мемориалов в Борках, Карцево, Канищево, улицах Керамзавода и на Сережиной горе. Бархатцы, герань и фестука придали улицам и монументам традиционно яркий майский облик.

– Эти однолетники не боятся майских перепадов температур. Остальные клумбы будут засаживаться после того, как отцветут тюльпаны и нарциссы, которых в осенний период было высажено около 65 тысяч, – рассказали в Дирекции благоустройства города.

Ко Дню Победы в Рязани высадили цветы у военных мемориалов и не только.

Ко Дню Победы в Рязани высадили цветы у военных мемориалов и не только.

Одновременно с однолетними Рязань украшают и многолетними растениями – розами и ирисами. В общей сложности этим летом планируют высадить 400 тысяч саженцев, но на этом работа муниципального учреждения не закончится.

– После высадки цветов специалисты ухаживают за клумбами. Регулярно, в том числе в выходные дни, проводится полив. Кроме того, проводится прополка, и вносятся удобрения. Городские цветы будут радовать гостей и жителей Рязани до наступления холодов, – отметила ведущий агроном Дирекции благоустройства города Наталья Миронова.

Кстати, в преддверии 9 Мая глава администрации Рязани Елена Сорокина поучаствовала в акции «Сад памяти», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым при строгом соблюдении правил безопасности она помогла высадить на площади Маргелова саженцы краснолистного клена.

Елена Сорокина поучаствовала в акции «Сад памяти» - помогла высадить клены в сквере имени Маргелова.

Елена Сорокина поучаствовала в акции «Сад памяти» - помогла высадить клены в сквере имени Маргелова.

Планировалось провести акцию и на Бульваре Победы (Московское шоссе), однако из-за сложной эпидемиологической обстановки от участия в ней юнармейцев, к сожалению, пришлось отказаться. Тем не менее, у нового Дворца бракосочетаний благодаря специалистам ДБГ будут цвести кусты сирени, чубушника и пузыреплодника.

По проекту местных инициатив, вошедшему в областную программу на 2020 год, здесь появится еще одна городская зеленая зона. Помимо высадки кустарников на бульваре Победы часть земли вспахали и засеяли газонной травой. Также на минувшей неделе расконсервирован мультимедийный светомузыкальный фонтан (об остальных – см. «Кстати»).

На Бульваре Победы будут цвести кусты сирени, чубушника и пузыреплодника.

На Бульваре Победы будут цвести кусты сирени, чубушника и пузыреплодника.

Чтобы мы все могли наслаждаться красотой как можно дольше, МБУ «ДБГ» обратилось к жителям с просьбой бережно относиться к затраченным ресурсам и труду специалистов – в том числе, не срывать цветы.

НА СТРАЖЕ ЧИСТОТЫ

Если каждый будет соблюдать правило «начни с себя», вокруг станет и красивее, и чище. Ведь любая выброшенная не в урну мелочь портит внешний вид улиц, зеленых зон, общественных пространств и водоемов.

Ежедневно выявляют замусоренные участки, стихийные свалки и ликвидируют их сотрудники МКУ «Управление по делам территорий города Рязани». Они же оперативно реагируют на обращения граждан по этому поводу.

Только за май в порядок привели участки на Московском и Касимовском шоссе, проезде Грибоедова и 1м проезде Бабушкина, улицах Владимирская, Сельских Строителей, Колхозной, Право-Лыбедской и других. Например, 15 мая с территории между домами №№10 корп. 1 и 14 корп. 1 за раз вывезли более 8 кубических метров различных отходов.

Кроме того, управление контролирует соблюдение правил благоустройства города хозяйствующими субъектами. Так, на минувшей неделе в результате этой работы привели в порядок территорию возле ТЦ «Европа» на пересечении улиц Новоселов и Советской Армии:

– Окошена трава, произведена покраска бордюров. Администрацией торгового центра закуплен посадочный материал, который в ближайшее время будет высажен в клумбы, – рассказали в МКУ «УДТ».

Благодаря контролю МКУ «УДТ» за соблюдением правил благоустройства один из торговых центров привел в порядок прилегающую территорию.

Благодаря контролю МКУ «УДТ» за соблюдением правил благоустройства один из торговых центров привел в порядок прилегающую территорию.

Контрольные мероприятия продолжаются и, более того, будут усилены. Такое поручение префектами районов Рязани 12 мая на совещании по городскому хозяйству, социальным и экономическим вопросом сделала глава администрации Елена Сорокина. Особое внимание, как и в упомянутом выше случае, планируется уделить территориям, прилегающим к торговым центрам и другим организациям. Ведь чувствовать ответственность перед обществом и городом должны все: не только органы власти, но и бизнес.

КСТАТИ

Как и без цветов, без фонтанов в теплое время года город тоже нельзя себе представить. Обычно они начинали работать уже к майским праздникам, однако из-за ограничительных мер их запуск перенесен на более поздний срок. Пусть конкретные даты пока неизвестны, технические работы провели на семи муниципальных фонтанах:

– на Московском шоссе;

– на пл. Театральной;

– на пл. Победы;

– на пл. Соборная;

– на двух у Рязанского цирка;

– на двух на площади Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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