Самоизоляция по-рязански: подпольные свадьбы, вечеринки-онлайн и фотосессии в «Инстаграм»

Когда информационное поле переполнено тревожными новостями, наша психика ищет спасения в позитиве. Как показывает статистика, в мире увеличились запросы на «хорошие новости», и люди по-прежнему устраивают праздники, но в режиме онлайн. Многим рязанским event-специалистам пришлось взять тайм-аут, как минимум, до лета.

«ЕСТЬ ЖЕЛАЮЩИЕ НА ДОМАШНИЕ ФОТОСЕССИИ»

С каждым днем самоизоляции накапливается психическая усталость, и так и тянет прогуляться на свежем воздухе, разрядиться. Все больше рязанцев выходит на улицы города, однако не стоит забывать, что без крайней необходимости власти просят не покидать дом. Как же снимать напряжение, общаться с друзьями и близкими, дарить радость друг другу, отмечать важные события? Раз уж все парки и кафешки временно на замке, встречи переходят в онлайн–квартирники.

– В формате приколов некоторые собираются на день рождения в скайпе, чокаются бокалами через монитор, – рассказал организатор и ведущий мероприятий Дмитрий Анохин.

Профессиональные ведущие оказались не у дел, но некоторые выкручиваются из ситуации:

– Часть заказов на лето отменили, часть перенесли на более поздний срок. Мои коллеги, у которых большие фирмы и которые платят за аренду и содержат штат, сейчас предлагают онлайн-вечеринки. По скайпу с гостями общается ведущий. Он произносит тосты, проводит конкурсы на экране по типу «Где логика?», «Угадай песню по картинке»… Фирмы делают видеоролики, слайд-шоу, смешные клипы, – поделилась ведущая мероприятий Наталья Грачева.

Раз уж собраться за одним столом невозможно в реале, то и подарки дарят виртуальные.

– Наша подруга Таня каждый год собирает много друзей на свой день рождения: все наряжаются, весело проводят время вместе. В этом году ее праздник выпал на карантин, и она отсиживается с детьми на даче. Так получилось, что некоторые ее родственники сейчас находятся в Италии и Швеции, а друзья сидят дома в самоизоляции. Чтобы поддержать подругу, мы решили все вместе поздравить ее по скайпу. Смонтировали веселый ролик, ей было очень приятно получить такое классное поздравление, – рассказала рязанка Наталья Третьякова.

Фотографы мероприятий тоже перекочевали в онлайн-формат:

– Некоторые мои коллеги проводят фотосессии по «Фейстайму» и в «Инстаграм» – это тренд сейчас. Но в основном фотосессий пока нет, их все отменили. Клиенты спрашивают о возможной съемке на свадьбу, в основном, в конце июля и августе. Но вообще, люди у нас бесстрашные – есть желающие на домашние фотосессии, – рассказала свадебный фотограф Кристина Гришина.

«КОГДА ПРОЕЗЖАЛА ПОЛИЦИЯ, МЫ ПРИГЛУШАЛИ МУЗЫКУ»

С 6 апреля рязанские ЗАГСы не заключают браков и не регистрируют новые разводы. Мы поинтересовались у специалистов, останавливает ли это рязанцев, желающих пожениться.

– В моей практике был прецедент, когда 29 марта я провел свадьбу. Это был последний заказ перед закрытием ЗАГСов. И, хотя уже ввели режим самоизоляции и все рестораны должны были закрыться, молодые не хотели переносить дату. Они сумели договориться с одним загородным рестораном. На торжестве была только молодежь. Банкет провели в Рязанской области в якобы закрытом ресторане. Когда проезжала полиция, мы приглушали музыку. Я шутил на злобу дня и проводил конкурсы с гречкой и туалетной бумагой. Свадьбу провели без последствий для здоровья, – поделился Дмитрий Анохин.

Руководитель свадебного агентства «MainWedding» Ирина Маинская согласна, что рязанцы до последнего не хотели отменять свадьбы.

– Только после закрытия ЗАГСов апрельские и майские свадьбы пришлось перенести. Особенно расстроились молодые, у которых свадьба была намечена на 25 апреля – Красную горку. Отмечу, что свадьбы не отменены, а просто перенесены даты. Некоторые пары довольно легко к этому отнеслись. Проще всего тем, у кого официальная роспись не планируется в день торжества. Они проводят выездную церемонию в желаемый день, а потом просто приходят в ЗАГС и ставят отметку в паспорте.

«НАМ ПРИДЕТСЯ РАБОТАТЬ ДОСТАВЩИКАМИ ЕДЫ»

В вынужденном отпуске немного приуныли даже те, кто дарил море позитива на своей работе – ведущие и организаторы мероприятий.

– Надо признать, что ситуация достаточно печальная. Попытки некоторых наших коллег проводить мероприятия онлайн больше подойдут для желающих поэкспериментировать и точно не будут пользоваться большим спросом. Думаю, что после того, как карантин будет снят и завершится период самоизоляции, рынку event-услуг понадобится приличное количество времени, чтобы прийти в себя, – считает руководитель проектов компании «pARTizan» Дмитрий Гавердовский.

Его коллега Дмитрий Анохин утверждает, что рынок event-услуг полностью встал:

– Все поняли серьезность ситуации, и никто ничего не планирует, предоплаты не вносят – все в режиме ожидания… Во время самоизоляции мы, ведущие, готовимся к новому сезону – читаем книги, придумываем новые программы, развиваемся. Когда ситуация успокоится, свадьбы будут проводиться вновь, и мы станем востребованными.

Если фирма многоплановая, то есть шанс удержаться на плаву.

– У нас много разных направлений работы, и это спасает. Многие из наших услуг не потеряли актуальности и востребованности даже в условиях пандемии. Я имею ввиду SMM, копирайтинг, различные услуги из сферы маркетинга и т.д. Тяжелее приходится тем, кто работал с конкретным акцентом, например, на свадебные услуги. Общаясь с коллегами, могу сказать, что коронавирус напрямую ударил по нашему бизнесу, – считает Дмитрий Гавердовский.

Свадебный фотограф Кристина Гришина тоже не строит радужных прогнозов:

– Фотографы сильно пострадают, ведь они предлагают продукт не первой необходимости. После снятия карантина заказов будет меньше, многие будут покупать неполный свадебный день, а по несколько часов. Особенно плохо придется среднему сегменту фотографов. У богатых людей все же деньги останутся, и дорогие свадьбы будут, соответственно, у топ-фотографов будет работа, хотя, возможно, меньше. У фотографов дешевых тоже заказы будут, потому что многие люди, которые раньше могли позволить себе что-то лучшее, будут экономить. В целом это скажется на качестве работы в худшую сторону.

Коллеги даже не отрицают мысли о переквалификации:

– После выхода из пандемии начнется кризис, и многие затянут пояса. Мы, event-специалисты, почувствуем это даже в декабре. Если ситуация не прекратится до июня, то нам придется работать доставщиками еды. А пока мы все ждем лета и продолжения свадебного сезона.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Руководитель федерации воздушно-силовой атлетики Рязанской области Дмитрий Анохин:

– Мое event-агентство совместно с правительством Рязанской области за два месяца разработали проект «Подтянись за Победу». Должны были пройти внутренние соревнования во всех школах Рязани, и по результатам общего зачета мы хотели провести мероприятие в Лесопарке. Пригласили бы лучших, ветеранов, рекордсмена Книги рекордов Гиннесса. Но пришлось быстро перестроиться на онлайн-формат. Акцию быстро подхватили, и участвуют не только обычные рязанцы, но и представители МВД, МЧС, самбисты, боксеры, лыжники… Цель – собрать 75 тысяч подтягиваний, и мы продлим челлендж на год.

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