Как поддерживают форму известные спортсмены: выход на лед дома, борьба со стулом и атаки холодильника

Коронавирус коснулся всех. Не обошла инфекция и профессиональных спортсменов, которые в сложившихся ограниченных условиях вынуждены тренироваться дома. Мы побывали в гостях у троих известных рязанских профессионалов: Олега Сосунова, Андрея Волокова и Михаила Левина. Кстати, Михаил уже начал, и вполне успешно, тренерскую карьеру. Спортсмены – люди дисциплинированные, поэтому могут послужить не только примером того, как поддерживать свою физическую форму, но и как в целом противостоять пандемии.

«НАХОЖУСЬ ПОСТОЯННО В ЧЕТЫРЕХ СТЕНАХ»

22-летний защитник команды «Syracuse Crunch», выступающей во второй по значимости лиге профессионального хоккея США и Канады, успел прилететь из-за океана в родную Рязань до начала широкомасштабной эпидемии коронавируса.

За океаном очень серьезно относятся к физическим кондициям игроков.Фото: Павел АВЕРИН

207-сантиметровый Олег Сосунов, сын именитых рязанских атлетов Кирилла Сосунова и Ольги Калитуриной, по его словам, практически безвылазно находится в квартире родителей, пока те пережидают пандемию на даче:

– Если попросят, продукты им отвожу. А так нахожусь постоянно в четырех стенах.

У Олега, с которым мы знакомы с первых его шагов в хоккее, спортивный режим – основа основ успеха. Его нынешняя команда входит в систему подготовки «Tampa Bay Lightning», выступающей в НХЛ. Поэтому прямо перед глазами у этого рязанского парня маячит цель – поиграть в сильнейшем в мире хоккейном дивизионе. И цель эта вполне достижима: природа не обделила его богатырскими данными и хоккейным талантом. Но форму, особенно в это время, надо упорно поддерживать.

– Тренируюсь пять раз в неделю по полтора часа, – рассказывает Олег, и показывает на кусок пластика на полу. – У меня есть кусочек искусственного льда, где я работаю с шайбой. И, конечно же, общефизическая подготовка и силовые упражнения. Единственная неприятность – игровой практики нет.

Профессиональный хоккеист подчеркнул, что знает все свои сильные и слабые стороны:

– Плюсы нужно усилить, а от минусов избавляться. Прорабатываю мелкие группы мышц и те, над которыми надо поработать.

Олег специально показал перед видеокамерой часть своей тренировки. При этом он подчеркнул, что подобные упражнения вполне подходят и для тех, кто следит за своей физической формой.

Олег Сосунов – единственный пока из рязанских хоккеистов, выступающий за океаном. И ему есть с чем сравнить, как проходит пандемия COVID-19 в США и России:

– Там такая плохая статистика из-за того, что люди скученно живут в больших городах. У нас люди более рассеяны по территории России. Но все же я сам не выхожу из дома без особой необходимости и других к этому призываю.

«ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ КОНКУРЕНЦИЯ ВОЗРАСТЕТ»

Мастера спорта Михаила Левина, широко известного в мире джиу-джитсу за пределами России, мы застали в кабинете СДЮСШОР «Юпитер» в Дашково-Песочне. Михаил сейчас, кроме того что действующий спортсмен, является и тренером юношей и юниорок сборной России.

– Коронавирус, конечно же, спутал многие планы, – рассказал Михаил. – Но выход из этой ситуации есть. Сейчас мы готовим задания для наших спортсменов, проводим видеотренировки. Зал, конечно же, закрыт.

Наш собеседник честно признался, что двояко относится к пандемии, но дисциплинированно выполняет все указания врачей и властей. По нашей просьбе он показал некоторые элементы тренировок борцов стиля джиу-джитсу, используя при этом… обычный стул. Показал Левин так называемый проход гарда, в ходе которого отрабатывается координация. Также Михаил продемонстрировал силовые упражнения – отжимания в различных вариациях:

– Это вполне доступно и обычным физкультурникам, а также тем, кто следит за собой постоянно.

Кстати, Михаил Левин высказал одну интересную мысль:

– Считаю, что после пандемии коронавируса произойдет подъем в джиу-джитсу. Случайные спорт- смены отсеются, а среди тех, кто живет этой борьбой, конкуренция резко возрастет.

Мелькнула мысль: может, это случится не только в джиу-джитсу?

Михаил Левин: нет партнера - стул подойдет.Фото: Павел АВЕРИН

«ФОРМУ ПОДДЕРЖИВАТЬ МЕШАЕТ…ХОЛОДИЛЬНИК»

Обладатель Кубка мира по самбо Андрей Волков встретил нас в пустой квартире. Его жена Олеся, известная по всему миру самбистка и дзюдоистка под девичьей фамилией Овсейчук, а ныне мама троих детей, находилась с ними на родительской даче.

– Уроки сделали и поехали на дачу, – рассказал Андрей. – Детям воздух нужен, не могут они усидеть в квартире.

Мастер спорта международного класса тренируется 6 раз в неделю.

– Не помногу, часа полтора-два, – рассказал Волков. – Я уже спортсмен возрастной, поэтому обязан поддерживать форму.

Андрей человек обаятельный и открытый собеседник. Честно признается, что главным препятствием в вопросе поддержания жесткого спортивного режима является… холодильник.

– Детям деликатесов всяких накуплю, а сам потом думаю о том, что лежит в холодильнике. Иногда сдерживаюсь, иногда нет, – улыбается добродушный великан.

При росте в 192 сантиметра, по словам самого Волкова, он весит от 135 до 143 килограммов:

– Когда вес меньше ста сорока, я уже в боевой форме.

Главным в тренировках опытный борец считает полноценную разминку. Иначе – травмы, коих на его спортивном веку было немало:

– Когда молодой был, на это внимание не обращал, а теперь все иначе.

Еще один небольшой секрет успеха от Андрея Волкова – спортсмен на тренировке должен прекрасно понимать, почему именно он делает определенные упражнения, и что это ему даст. А не тупо, как заведенный, повторять одни и те же упражнения в одной и той же последовательности. В качестве дзюдоиста Волков показал упражнения именно для тех, кто занимается этим видом единоборств. Но если исключить некоторые специфические элементы, такая тренировка вполне по силам и тем, кто сейчас находится на самоизоляции. При этом он использовал обычную спортивную резину – никаких навороченных снарядов из фитнес-центров.

Андрей Волков перед нами буквально тянул резину.Фото: Павел АВЕРИН

– К коронавирусу отношусь, как и ко всему – нахожу золотую середину. А старший сын Дмитрий, ему 9 лет, к пандемии относится очень серьезно – в магазин за продуктами даже со мной не пошел – «папа, детям нельзя», – пошутил Андрей Волков, и пожелал всем нам пережить это нелегкое время.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/776454" frameborder="0"></iframe> Профессионалы на самоизоляции.Павел АВЕРИН

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