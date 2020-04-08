Режим самоизоляции в Рязани 2020: как купить, продать или снять квартиру, не выходя из дома

Системный кризис и неопределенность атакуют рынок недвижимости в Рязани. Сделка по купле-продаже жилья - это встречи продавцов, покупателей и риелторов, сбор и оформление необходимых документов, подписание договоров, их передача в регистрирующие органы, денежные расчеты, получение свидетельства о праве собственности. Все это обязательные последовательные этапы. Сегодня логичная цепочка действий нарушена, отлаженная годами система дает сбои. Что дальше?

КТО НЕ УСПЕЛ - НЕ ОПОЗДАЛ?

Нет, есть счастливчики – продавцы и покупатели жилья, «ударившие по рукам» еще до 30 марта, до режима самоизоляции в Рязани. Они встретились на объекте, поторговались и, определившись с условиями сделки, собрали нужные документы, оформили договоры, решили вопрос с задатком, сходили к нотариусу (если в этом была необходимость) и подали документы в регистрирующие органы. Словом, все успели сделать правильно и в срок. Скоро новые владельцы квартир получат документы о переходе права собственности на жилье. В Росреестре сейчас принимают и обрабатывают документы дистанционно. Нагрузка на сотрудников велика, поэтому сроки оформления документов больше обычных. Правда, уже есть информация, что с 13 апреля все здесь заработает в полную силу.

В рязанском БТИ заинтересованы в контактах с клиентами, но только уже в формате нынешних реалий. Готовность ранее заказанной документации и возможность ее получения советуют уточнять по телефонам. Выезд к клиентам пока не проводится, но дистанционно формируется список выездов на объекты до получения дальнейших указаний Правительства РФ. Выход на объекты и обследование квартир тоже пока запрещены. БТИ обходится минимальным количеством сотрудников - для поддержания работы серверов и референц-станций, которыми пользуются геодезисты.

Несмотря на осложнившуюся ситуацию из-за распространения коронавируса, риэлторы не оставляют рязанцев один на один с проблемами.Фото: Александр ГЛУЗ

– При возникновении необходимости срочного получения и изготовления документации для нотариусов, Росреестра, банков и прочих организаций, работающих до 30 апреля, необходимо связаться с нами по телефону для решения текущих вопросов. Заявки принимаем и на электронную почту по адресу: bti@bti.ryazan.ru, - сообщил Дмитрий Ястребов, директор Рязанского филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ».

ПРОФЕССИОНАЛЫ В ПОМОЩЬ

Агентства недвижимости работают сейчас по-другому. Деятельность всех сотрудников и сервисных служб из-за режима самоизоляции в Рязани переведена на удаленку. Риелторы утверждают, что потерь оперативности и снижения качества от дистанционного обслуживания не будет. Клиенты готовы к получению информации через электронные каналы связи. В случае, если продавцу или покупателю жилья сложно разобраться с современными методами коммуникаций, ему помогут словом и делом.

Основная проблема, с которой столкнулись клиенты, – это сложности с подачей документов на регистрацию сделок в ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» в центрах «Мои документы». Прием и выдача документов там ведутся после предварительной записи по телефону или на сайте (последнее, к сожалению, 8 апреля у автора сделать не получилось). Раз есть задержки с приемом документов для сделки, значит увеличиваются сроки решения вопроса купли-продажи. Но не все так плохо. Агентства недвижимости делают все возможное, чтобы сохранить эти сделки. В тех случаях, когда возможна их электронная регистрация, используется эта технология.

Да, несмотря на осложнившуюся ситуацию из-за распространения коронавируса, риэлторы не оставляют рязанцев один на один с проблемами. Они помогают клиентам, консультируя их через on-line сервисы и по телефону. В Центральном агентстве недвижимости отмечают, что главный вопрос, который сейчас волнует покупателей и продавцов, - стоит ли сейчас вообще проводить сделки или лучше подождать. Ответ зависит от конкретной ситуации. Выяснив специфику сделки клиента, риелторы обычно предлагают несколько вариантов решения, указав при этом все плюсы и минусы каждого варианта. Далее клиент сам должен все взвесить и понять, как лучше ему поступить. Конечно, во времена неопределенности сложно сделать выбор, особенно, когда вопрос касается больших денег.

- Квартирный вопрос важен во все времена, поэтому количество обращений к нам осталось на прежнем уровне, - считает директор ООО «Квартиры Рязани» в партнерстве с ООО «УК «Центральное агентство недвижимости» Андрей Буянов. - Изменилась лишь форма обращений клиентов. Сейчас контакты поддерживаются по телефону, включая консультации агентов, юристов и ипотечных брокеров. Звонок сначала поступает в наш Call-центр, а затем клиент направляется к специалисту нужного профиля. Показы недвижимости проводим удаленно через 3D-туры. Прием заявок на ипотеку мы осуществляем так же дистанционно, как и подписываем договора на обслуживание – эти технологии освоены нами давно.

СПЕШКА МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ ЗДОРОВЬЮ

Офисы продаж рязанских застройщиков из-за коронавирусной ситуации тоже перешли на формат дистанционной работы с клиентами. Желающим приобрести новое жилье предоставляются через интернет фотоснимки и видеотуры, виртуальные экскурсии, дается подробная информация по телефону.

Попасть к рязанским нотариусам для проверки и заверения документов на жилье сейчас не так просто. В Московском районе, например, прием посетителей ведется по предварительной записи. Тех, кому «повезло», запускают в нотариальную контору только в защитной маске. Само по себе это неплохо – дается гарантия дополнительной безопасности для здоровья участников сделки, только вот со средствами индивидуальной защиты у нас не все так, как хотелось бы.

Цены на жилье в Рязани пока держатся на старом уровне – не растут и не опускаются.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Во время режима самоизоляции в Рязани необходимо использовать современные технологии и отложить визиты в квартиры. Даже на строительные объекты всегда пускают строго по записи. Но это стройка, а в жилых домах находятся не только взрослые хозяева, но и их дети, пожилые родители, контакты с которыми должны быть сведены до минимума, – советует опытный рязанский риелтор Надежда Кочеткова.

Ну, а пока всем, кто пользуется услугами портала «Госуслуги», 6 апреля по электронной почте пришло сообщение с просьбой минимизировать внешние контакты и оставаться дома – до лучших времен. Недвижимость потому так и называется, что никуда не «двинется» без разрешения.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Усредненная стоимость жилья в разных его сегментах сегодня в Рязани такова:

Самый доступный сегмент новостроек - жилье эконом-класса. Стоит оно от 32 до 39 тыс. руб. за кв. метр. Дешевле квартиры, расположенные за пределами административных границ города («в районе» - на языке риелторов), а также на крайних верхних этажах.

Более дорогие квартиры комфорт-класса стоят в пределах 45-55 тыс. руб. за кв. метр. За эти деньги можно купить очень достойное жилье в разных районах города.

Стоимость жилья престижного бизнес-класса – от 60 до 150 тыс. руб. за кв. метр. Это квартиры в элитных домах.

Цены на жилье пока держатся на старом уровне – не растут и не опускаются. По всему видно, что рязанские застройщики взяли паузу и не определились, как реагировать на текущую рыночную ситуацию. Многие горожане сейчас находятся на карантине за свой счет и экономят финансы, слабо реагируя на льготные акции застройщиков. Ситуация с ценами, конечно, не «заморожена» навсегда, но динамика здесь пока слабая.

Между тем, по данным РА «Национальные кредитные рейтинги», крупнейшие российские застройщики при кризисном сценарии влияния на отрасль пандемии коронавируса могут снизить цены на новостройки на 20-30%. При этом возможно значительное падение спроса на новое жилье на 25% и более. Чтобы спрос и цены восстановились, потребуется от двух до четырех лет.

Сделка с недвижимостью всегда требует документальной фиксации.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

А что с арендой жилья? По информации специалиста в этой сфере Антона Шмурикова, сейчас в Рязани освобождаются ранее сданные в аренду квартиры - с дальнейшим изменением арендной ставки в сторону ее снижения, т.е. цены на съемное жилье сейчас падают. Все безопасные сделки по аренде проходят в режиме online-трансляций.

Стоимость аренды рассматривается индивидуально. Все зависит от места расположения, состояния квартиры, ее укомплектованности. Но главным фактором, как всегда, являются договоренности по арендной ставке между арендатором и арендодателем.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Делимся с вами телефонами, по которым можно задать вопросы о купле-продаже жилья:

Управление Росреестра по Рязанской области: 8 800 100-34-34, +7 (4912) 55-14-55,

АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»: +7 (4912) 25-85-97 доб. 131 и 122,

ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» (центры «Мои документы»): +7 (4912) 55-50-55,

ООО «УК «Центральное агентство недвижимости»: +7 (4912) 961-961.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!