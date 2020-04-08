Молоко, кефир и масло – вот от вируса лекарство?

В эти непростые для всего мира времена на передний план выходит забота о здоровье – собственном, своих близких и всего человечества в целом. Как известно, любую болезнь легче предупредить, чем лечить, а потому укрепление иммунитета для людей играет ключевую роль. Прописные истины о физкультуре, гигиене и сбалансированном питании знает каждый. Но есть пища особенно ценная для нашего здоровья, и недавно китайские ученые подтвердили неоценимую пользу молочных продуктов для формирования защитных сил организма.

МОЛОКО ПРОТИВ ВИРУСА

Китай первым в мире успешно справился со вспышкой COVID-19, и теперь остальные страны, в том числе и Россия, оглядываются на опыт коллег в борьбе с нашим общим врагом – коронавирусной инфекцией. После карантина компетентные организации Поднебесной подготовили документ «Рекомендации по потреблению молока и молочных продуктов для жителей КНР», который нацелен на укрепление иммунной устойчивости населения в борьбе с вирусом.

Научно доказано, что сбалансированное питание помогает улучшить здоровье кишечника и повышает иммунную устойчивость. Китайцы в очередной раз напомнили, что молочные продукты содержат незаменимые для иммунитета ингредиенты: лактоферрин, иммуноглобулин, лактальбумин, гликопептиды.

– Исследования показали, что лактоферрин ингибирует вирусную инвазию, блокируя якорную точку, где вирус связывается с клеткой человека, вторгаясь в нее, – написано в рекомендациях китайцев.

Помимо того, молочные продукты помогают регулировать кишечную микрофлору, поддерживая иммунитет организма. Молоко является важным источником питательных веществ, особенно для детей. Так, по наблюдениям европейских педиатров, 25% протеина, 70% йода и около 70% кальция дети получают из молочных продуктов.

– Молочные продукты всегда были в культуре питания россиян, но сейчас стали особенно актуальны на фоне сложной ситуации с распространением коронавируса. Для нас рекомендации китайских ученых – не открытие. Мы уже давно стараемся донести до рязанцев доводы о пользе молочных продуктов. Кишечник – важная составляющая иммунной системы человека, а кисломолочные продукты положительно действуют на улучшение микрофлоры, и, как следствие, укрепляют устойчивость организма к различным вирусам и инфекциям. Употребление всех молочных продуктов, бесспорно, способствует усилению иммунной системы! – поделился заместитель генерального директора по коммерческим вопросам АМК «Рязанский» Егор Подоль.

300 ГРАММОВ В ДЕНЬ

По мнению экспертов, ежедневно необходимо употреблять не менее 300 граммов молочных продуктов. Что именно включить в рацион, каждый решает на свой вкус. Например, 300 мл молока, 30 граммов сыра или 100 граммов творога…

Особую ценность представляют кисломолочные продукты с полезными бактериями или обогащенные пробиотиками. Великий русский ученый, основоположник отечественной иммунологии, Илья Мечников еще в прошлом веке доказал благотворное действие пробиотических молочных продуктов для сохранения молодости и здоровья. Наверняка, каждый слышал о простокваше Мечникова или «эликсире молодости», а современные технологии позволяют выпускать новые продукты на ее основе.

Согласно рекомендациям китайцев, дробное питание молочными продуктами в небольших количествах несколько раз в день гораздо эффективнее, чем дневная норма сразу. Людям с непереносимостью лактозы эксперты предлагают употреблять не на голодный желудок низкокалорийные или безлактозные молочные продукты.

Что касается беременных и кормящих матерей, то им специалисты рекомендуют увеличить молочное меню до 500 граммов в день. Детям от двух до пяти лет эксперты советуют включать в рацион от 350 до 500 граммов молочки.

50 ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ

Польза молочных продуктов рязанцам хорошо известна во многом благодаря продукции крупнейшего в регионе агромолкомбината «Рязанский». Еще с 1976 года этот рязанский гигант, входящий сейчас в топ-20 России по объемам переработки молока, выпускает качественную натуральную продукцию.

Продукция под брендами «Амка» и «Му-у» пользуется спросом не только в рязанском регионе, но и в других, в том числе – в столичном. За десятилетия работы специалисты комбината создали по-настоящему вкусную и полезную молочную линейку на любой вкус, а главное – продукцию всегда готовят из свежего натурального сырья и предлагают по доступной цене. Это и молоко разной жирности, в том числе ультрапастеризованное, и творог, и сметана, и детские йогурты и творожки, и сливочное масло, и ряженка, и кефир, и «Снежок», и «Бифилайф», и другие молочные продукты. Всего ассортимент насчитывает около 50 наименований и постоянно обновляется благодаря растущим технологическим возможностям предприятия.

– Кисломолочные продукты наиболее полезны для улучшения микрофлоры кишечника, но в целом абсолютно все молочные продукты полезны для организма, так как они содержат огромный перечень важных микроэлементов и аминокислот, – уверены в АМК «Рязанский».

ТЕПЛОВИЗОР И ДЕЗИНФЕКТАНТЫ

Даже в наше непростое время, когда по указу президента РФ нерабочие дни в стране продлены до 30 апреля, предприятие работает в прежнем режиме и готово обеспечить потребность рязанцев в свежей молочной продукции.

– Наше производство сертифицировано по системе международного стандарта ISO 22000, а работа в условиях всеобщего карантина уже предусмотрена в сертификате пищевой безопасности. Этот документ подразумевает производство с соблюдением всевозможных мер защиты даже в обычное время. Мытье рук, ношение масок, постоянная дезинфекция и прочее было, есть и будет на нашем производстве. Эпидемия почти никак не сказалась на организации рабочего процесса, мы лишь немного усилили меры безопасности согласно рекомендациям, – поделился Егор Андреевич.

Следуя рекомендациям ВОЗ, в настоящее время на предприятии все сотрудники выдерживают дистанцию между собой. Чтобы минимизировать контакты, пришлось изменить схему организации питания в столовой. Дезинфектанты в дозаторах установили буквально повсюду, вплоть до каждого отдела в административном корпусе, а не только на производстве, как того требует сертификат HACCP. В начале рабочего дня на проходной тепловизором каждому сотруднику замеряют температуру. Помимо того, на предприятии открыт штатный медпункт, и в случае малейшего недомогания сотрудники обращаются к специалистам.

На всероссийской нерабочей неделе часть сотрудников завода перевели на удаленную работу, но штатное расписание полностью сохранено, ведь здесь дорожат своими квалифицированными опытными кадрами.

– Наше предприятие попадает под пункт 2 «в» указа президента РФ о вынужденных выходных, и на нас не распространяется нерабочая неделя. Однако мы по возможности перевели некоторых сотрудников на удаленную работу из дома, – отметили на молкомбинате.

«У НАС ВЫРОС СПРОС И АССОРТИМЕНТ»

С приходом коронавируса у россиян возник продуктовый ажиотаж, и, по словам рязанских производителей, люди начали скупать не только гречку и туалетную бумагу, но и молочные продукты.

– У нас вырос спрос на весь ассортимент нашей продукции. Две недели назад на 30% увеличились продажи продуктов с длительным сроком хранения – ультрапастеризованное молоко и сливочное масло. Затем на 20% возрос спрос на кисломолочную продукцию. Тенденция роста спроса сохраняется, – поделились в «Амке». –

У нас нет перебоев с поступлением сырья, и мы способны в полном объеме удовлетворять потребности населения в молочной продукции. Также на складе хранится достаточное количество товара с длительным сроком реализации.

Высокотехнологичное оборудование позволяет не только производить большие объемы, но и легко переключаться на выпуск разных видов продукции. Если сегодня рязанцы захотят больше кефира, а завтра больше творога, то «Амка» выполнит желания своих покупателей.

КСТАТИ

По итогам независимой экспертизы «Комсомольской правды» в 2019 году «АМКА» победила сразу в двух номинациях и награждена дипломами «Лучший кефир 3,2%» и «Лучшее сливочное масло 72,5%».

ВАЖНО!

Производственный процесс на АМК «Рязанский» полностью закрытый, что исключает добавление примесей и окисление. В результате в готовой продукции сохраняются все полезные вещества и витамины из натурального молока.

Сырье на АМК «Рязанский» поступает с собственных мега-ферм, расположенных в деревне Хирино под Рязанью. Всего в суперсовременных коровниках содержится около 10 тысяч голов крупного рогатого скота, из которых около 4 тысяч составляет дойное стадо.

На правах рекламы.