Экспертиза: какие дома в Рязани прошли проверку на тепло?

По статистике 40% тепла, вырабатываемого батареями и обогревателями, теряется через стены и окна жилых домов, построенных не больше 10 лет назад. Для домов старше 10 лет теплопотери могут достигать 60% и более. Это значит, что 40-60% платы за отопление идет на то, чтобы обогревать воздух за пределами квартир.

Всю прошлую неделю волонтеры федерального арт-проекта «Цвета потери тепла» вместе с журналистами «Комсомолки» посвятили большому тепловизионному исследованию рязанского жилья. Тепловые снимки фасадов домов разных типов и времен постройки показали неожиданные результаты.

АНАЛИЗ НА ИСХОДЯЩЕЕ ТЕПЛО

Съемку мы проводили с помощью специального прибора, установленного на смартфон. Эта связка фиксирует и оценивает общий тепловой портрет фасада здания. Места самых минимальных теплопотерь – холодные участки внешних стен, они на снимках синего и зеленого цвета. Желтым отображаются более теплые, а красным – самые активно излучающие тепло места.

– Профессиональные тепловизоры показывают места потери тепла и точную температуру в реальном времени, а стоит такая аппаратура порядка 1 млн рублей. Более простой тепловизор волонтеров тоже дает объективную картину. Если ставятся новые окна или есть подозрения в том, что промерзает балкон, то с помощью прибора любительского уровня можно увидеть, где уходит тепло. На снимках будут видны и промерзающие углы, там, где подрядчик недобросовестно установил теплоизоляцию, – отмечает Денис Карпов, специалист по энергосберегающим технологиям из Санкт-Петербурга.

Для рязанского рейда были выбраны последние морозные деньки весны – именно в такую погоду тепловизоры показывают объективную картину. Места съемок определились заранее – по инициативе горожан, проголосовавших во «ВКонтакте» за тот или иной дом (у проекта в сети есть своя площадка). Для полноты и пестроты картины волонтеры, приехавшие из Санкт-Петербурга, сами выбрали еще несколько строений.

Волонтеры побывали в Рязанском кремле, на улицах Соборной, 14; Павлова, 25; Ленина, 52; Свободы, 57; 4-й Линии, 34 и 6-й Линии, 10; Полетаева, 19 корп. 1; Васильевской, 5; Московской, 8; в 3-м Мопровском переулке, 48; на площади 26 Бакинских Комиссаров, 7 и на Солотчинском шоссе, 4. Фасады домов на пустынных рязанских улицах в этот день раскрыли невидимые обычным взглядам тайны.

КОМУ НЕ СТРАШНЫ ХОЛОДА

Не стало неожиданностью то, что самым теплым сооружением города оказался Дворец Олега в Рязанском кремле. Массивные каменные стены уже сотни лет великолепно держат тепло. Лишь незначительные утечки воздуха изнутри отмечаются на уровне подвала.

– Дворец Олега в Рязанском кремле своими метровыми стенами защищал людей не только от холода, но и от захватчиков, являясь крепостным сооружением. У сегодняшних домов основная задача – сохранить тепло, уберечь жильцов от ветра и других ненастий. И толстые кирпичные стены для этого совсем необязательны. Современные технологии позволяют строить быстро, красиво и с меньшим количеством материалов. При этом фасадам придаются все необходимые теплоизоляционные свойства. Экономятся как деньги застройщиков, так и покупателей квартир. Все это делает жилье более доступным, – так считает рязанский архитектор Эдуард Майбаум.

На втором месте по качеству теплоизоляции – новостройки на улице Васильевской, 5 и Солотчинском шоссе, 4. Здесь применены современные теплоизолирующие материалы и внешняя качественная отделка. Тепло у этих домов уходит только через приоткрытые окна или балконы – и на тепловых снимках это видно.

Вернувшись в исторический центр, вооруженные спецаппаратурой волонтеры проверили фасад Музея истории рязанского леденца на Соборной. В итоге аккуратное здание оказалось на третьей позиции среди хорошо берегущих тепло домов.

Постройка из 61-х годов прошлого века на улице 6-я Линия, 10 оказалась самым холодным среди домов, осмотренных в этот день. Неутепленные зазоры между панелями -типичная проблема хрущевок и брежневок. При температуре -2°С а на улице наружная стена здания показала +6°С, которым дом щедро делился.

Старинное здание Художественного музея имени Пожалостина, к сожалению, при осмотре тоже получилось довольно холодным. На снимках видно: тепло уходит из здания на стыке между стенами и крышей. Теряется воздух из помещения и через участки повышенной теплопроводности вокруг окон – «мостики холода».

ПОСМОТРЕЛИ – ОЦЕНИЛИ, А ДАЛЬШЕ ЧТО?

Волонтеры до Рязани снимали тепловизорами дома в шести городах России – Вологде, Череповце, Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске и Петрозаводске. Мы поинтересовались, как они сами оценивают ситуацию с сохранением тепла в рязанских постройках.

– Рязань производит впечатление достаточно теплого города. В хорошем смысле удивило ухоженное здание библиотеки имени Горького: не только его внешние стены, но и окна выглядят на снимках тепловизора очень прилично, – поделилась впечатлениями после съемки Ирина Кузнецова, волонтер арт-проекта «Цвета потери тепла».

Но даже на фоне позитивных примеров не все так благостно. Например, волонтеры откликнулись на просьбу жильцов одного из домов в Горроще провести теплосъемку фасада. Неожиданно для недавно сданного в эксплуатацию объекта прибор показал значительные потери тепла. В чем причина? Квалифицированный ответ сможет дать уже профессиональная экспертиза теплоизоляционных технологий и материалов, использованных при возведении здания.

Самым теплым сооружением города оказался Дворец Олега в Рязанском Кремле.

Свою же задачу волонтеры выполнили. Они помогли людям – приехали в Рязань и провели первичную теплосъемку домов, к которым у горожан есть вопросы. Но взглянуть на свой дом даже специальными «глазами» и увидеть проблему – лишь начало борьбы за тепло с застройщиком, управляющей компанией и своим родным ТСЖ. И хотя выборочные исследования в Рязани не повергают в шок, они ждут совместной работы над ошибками – строителей, коммунальщиков и жильцов.

Опытный рязанский риелтор Надежда Кочеткова считает, что при покупке жилья самое главное требование – комфорт. И, в первую очередь, люди обращают внимание на тепло. Лучше всего приобретать квартиры во время отопительного сезона, чтобы была возможность оценить микроклимат в помещении. Никто не любит холодные и сырые квартиры. И именно из-за этого хотят не угловой вариант, не торцевой и не крайний этаж. Больше всего страдают жители панельных и блочных домов – мы часто видим их утепленные фасады. Люди разными способами сами утепляют свои жилища. Если есть возможность, то снаружи здания. Но чаще – из собственных квартир. Швы между панелями требуют своевременного технического обслуживания, у них тоже есть срок эксплуатации, и они должны планово подвергаться осмотру и обработке или замене материала. Есть дома, которым повезло – швы у них новые и герметичные, несмотря на возраст дома.

Увы, теплопотери домов бьют по экологии и кошелькам владельцев жильцов. А коммунальные службы вместо утепления и теплоизоляции фасадов, повышают тарифы за отопление. Чем старше дом, тем выше тарифы. И службы, не стесняясь, заявляют о том, что платить больше нужно именно из-за потерь тепла.

Кстати, жители дома 19 по улице Энгельса в поселке Приокском настояли на капитальном ремонте и утеплении фасада. Дом стал не только более теплым и комфортным. Обновленный внешний вид приятно выделяет многоэтажку на фоне серых безликих домов. Получается, что свой дом можно сделать теплым и красивым – нужно только очень сильно захотеть.

Организаторы проекта «Цвета потери тепла» уже сделали вывод: все постройки, возведенные до конца XIX века и в наши времена, практически не теряют тепла. Самым теплым строением из тех, что сняли тепловизорами волонтеры, оказался дом Петра I в Вологде. А построен он был как прототип жилья для низших сословий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Сазонов, директор Центра независимой потребительской экспертизы:

– Волонтеры показали рязанцам реальное состояние фасадов их домов и этим сделали большое дело. Ведь провести профессиональную экспертизу теплоизоляции – удовольствие очень дорогое. Некоторые нерадивые застройщики пользуются этим. Например, вместо кирпича при возведении стен вовнутрь кладки засыпают строительный мусор. Такие стены впитывают влагу, промерзают и не держат тепло.