Сбербанк с успехом работает в любых условиях

Управляющий Рязанским отделением Сбербанка Иван Семёнов рассказал об основных достижениях в 2019 году крупнейшего кредитно-финансового учреждения региона. Прозвучали ответы на актуальные вопросы рязанских СМИ.

РОСТ ПО ГЛАВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

На целых 7 млрд руб. в прошлом году увеличился портфель Сбербанка по розничному кредитованию населения. Причем, более половины кредитных ресурсов (3,7 млрд руб.) было направлено на ипотечное кредитование. Рязанцы получили на приобретение нового жилья 5 888 кредитов на сумму 8,9 млрд рублей.

От населения Сбербанк привлек в 2019 году на 2,9 млрд руб. больше денежных ресурсов. На 3,9 млрд руб. выросли привлеченные средства от корпоративных клиентов. Это по традиции демонстрирует объективную позитивную оценку предлагаемых условий обслуживания и технологий, используемых сегодня банком.

Для дальнейшего развития и активизации безналичных расчетов и платежей было увеличено до 1 938 количество торговых точек и точек услуг, принимающих оплату с банковских карт. Всего их число на конец года достигло внушительной цифры – 11 697. Ключевым проектом Сбербанка стал запуск эквайринга в МУП КВЦ – в 24 точках установлены терминалы для приема безналичных платежей за коммунальные и другие услуги.

СЕМЬЯМ И ДЕТЯМ – ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА

Материнский (семейный) капитал – мощный стимул ипотечного кредитования. Эта форма господдержки позволяет гражданам использовать полученные средства как первоначальный взнос по кредиту или значительно снизить выплаты по ипотеке, направив на погашение. С 1 января 2007 года, когда программа материнского капитала стартовала, в Рязанской области выдано более 63 тыс. сертификатов и свыше половины уже использованы на улучшение жилищных условий.

С 1 января 2020 года программа расширена. Теперь на рождение 1-го ребенка (если он рожден/усыновлен после этой даты) сумма маткапитала составит 466 тыс руб. Для поддержки многодетных семей, в случае если после 1 января 2019 года в семье рожден третий ребенок или последующие дети, можно получить субсидию на погашение действующей ипотеки в размере 450 тыс руб. Порядок такой: заемщик обращается в банк, выдавший кредит, с заявлением и соответствующим пакетом документов. Банк направляет их оператору программы (ДОМ.РФ), который и предоставляет средства на погашение ипотеки. Сейчас рязанским Сбербанком направлено уже более 50 таких пакетов.

КОНКУРЕНЦИЯ НА БЛАГО КЛИЕНТА

Конкурентоспособность банковских услуг определяют клиенты. Более половины ипотечных кредитов всей банковской системы Рязанской области выдано Сбербанком – потому что его кредитные продукты обладают рядом неоспоримых достоинств:

- оперативным сроком рассмотрения заявки на кредит – от 2 часов;

- минимальным пакетом документов (если заработная карта Сбербанка – достаточно паспорта);

- удаленным сервисом подачи заявок и поиска объектов недвижимости на сайте ДомКлик (здесь можно получить скидку по ипотечной ставке 0,3%);

- удобством и безопасностью выдачи кредита с использованием сервиса безопасных расчетов (деньги продавцу автоматически направятся после перехода права собственности на жилье, ни одна из сторон не будет обманутой);

- сервисом регистрации в офисе банка или аккредитованного застройщика, позволяющим осуществить регистрацию купли-продажи недвижимости всего за 1 визит.

Сбербанк предлагает сегодня, пожалуй, лучший дистанционный сервис обслуживания кредита Сбербанк-Онлайн с удобным погашением, в том числе, досрочным. Активно используется и сопровождение с использованием личного кабинета на сайте ДомКлик.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОКУПКЕ ЖИЛЬЯ

Сбербанк является уполномоченным банком (эскроу-агентом) по совершению операций по счетам эскроу в случае размещения на них денежных средств участников долевого строительства (граждан и юридических лиц). Счет эскроу – расчетный и одновременно обеспечительный инструмент, защищающий интересы покупателей и продавцов при расчетах по сделке с жилой недвижимостью. В Сбербанке считают, что благодаря уверенности покупателя в завтрашнем дне и внедрению механизма безопасных расчетов произойдет стабилизация ипотечного рынка.

Есть мнение, что привлечение кредитов для строительства жилого дома увеличит затраты застройщика, а значит, и цены на квартиры. Но нужно помнить о том, что формула расчетов процентной нагрузки по кредиту проста: чем больше наполнение счетов эскроу по проекту, тем меньше средневзвешенная ставка по кредиту. При реализации застройщиками продуманной стратегии и ритмичности продаж квартир значительно снизится процентная нагрузка по кредиту, уменьшится ее влияние на рост цен на эти квартиры.

В настоящее время рязанским Сбербанком уже одобрено несколько сделок проектного финансирования с использованием эскроу-счетов. По ним сейчас уже идет активное наполнение эскроу-счетов покупателями квартир.

На правах рекламы.