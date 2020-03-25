Экономический кризис – время улучшить качество своей жизни

Ситуация с коронавирусом и экономическая нестабильность начали влиять на российский рынок недвижимости. По прогнозам специалистов, в ближайшее время жилье может подорожать на 25%. Повышение цен эксперты связывают с двумя факторами – высокой кредитной ставкой для застройщиков и неизбежным ростом себестоимости жилья из-за подорожания арматуры и других стройматериалов. Как только цена на нефть упала, а курс доллара вырос, производители арматуры подняли цены на свою продукцию на 10-15%.

Застройщики не скрывают, что обеспокоены текущим положением, и предупреждают потенциальных клиентов: если вы планировали покупку жилья, самое время это сделать. Пока ставки по ипотеке в регионах еще не взлетели.

ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ – ЗАЕЗЖАЙ, ДЕЛАЙ РЕМОНТ И НАСЛАЖДАЙСЯ ЖИЗНЬЮ!

Покупка квартиры – самое важное приобретение в жизни большинства семей, и подходить к ней необходимо рассудительно, отдавая предпочтение только проверенным компаниям. Одним из сильнейших игроков рязанского рынка первичного жилья эксперты называют Группу компаний «ЕДИНСТВО». На ее счету более 1 млн кв. м жилья, построенного за 13 лет существования. По объемам строительства девелопер входит в топ-30 крупнейших застройщиков России. И сейчас, когда рынок пошатнулся, компания предлагает рязанцам свои наиболее интересные квартиры по докризисным ценам.

Вам не придется ждать, когда дом достроят и сдадут в эксплуатацию. Специалисты «ЕДИНСТВА» сформировали для своих клиентов пул готовых квартир в сданных жилых комплексах «Рокоссовский», «Скобелев», «Триколор», «Современник», «Фамилия», «Грибоедов», «Красная горка». На выбор покупателей как просторные трехкомнатные квартиры для большой семьи, так и однокомнатные – для одиноких людей и молодых пар. Оригинальные продуманные планировки класса «комфорт» и «комфорт плюс», панорамное остекление для тех, кому необходимо много солнца, прекрасные виды, возможность рассмотреть варианты в разных районах нашего города – каждый найдет в этом пуле то, о чем мечтал.

Разумеется, все жилые комплексы индивидуальны, однако есть ряд преимуществ, который выделяет квартиры ГК «ЕДИНСТВО» среди других предложений на рынке новостроек.

Давайте рассмотрим самые важные из них:

- индивидуальный проект дома;

- яркий фасад;

- энергоэффективность здания;

- продуманные смарт-планировки;

- индивидуальное отопление;

- просторные, красивые подъезды, выполненные по индивидуальному дизайнерскому проекту;

- широкие лифтовые холлы, в которых без труда могут разойтись две большие компании или разъехаться две детские коляски;

- кладовки для хранения крупногабаритных и сезонных вещей в жилых секциях;

- многофункциональные детские и спортивные площадки с усовершенствованным покрытием;

- возможность беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в здание;

- подземный паркинг (если позволяет территория);

- контроль доступа на территорию;

- развитая социальная инфраструктура;

- удобная транспортная доступность.

Проектируя дома, специалисты компании учитывают потребности людей даже в мелочах, чтобы сделать их жизнь комфортной и безопасной. Например, в квартирах предусмотрено место под гардероб сразу при входе в квартиру и ниша под стиральную машину в ванной комнате. Таким образом, уже на стадии проектирования и строительства покупатель понимает, где у него будет стиральная машина, где будет гардероб, где кровать, а где рабочее место. Готовые квартиры – это просто. Заезжай, делай ремонт и наслаждайся жизнью.

Все элементы детских площадок в ЖК «Скобелев» выполнены из качественных и прочных материалов, а на земле будет постелено специальное покрытие.

ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ КВАРТИР ДЛЯ ЛУЧШЕ ЖИЗНИ

В 2020 году ГК «ЕДИНСТВО» планирует сдать в эксплуатацию 10 жилых домов общей площадью порядка 170 тысяч кв. м. В настоящее время у застройщика в активной продаже находится порядка четырех тысяч квартир площадью от 29 кв. м и до 175 кв. м. Так что, если вам по каким-то причинам не подойдут готовые варианты, вы можете заранее выбрать планировку и ждать, когда объект будет построен. Кстати, хорошая новость для тех, кто не любит ждать: несколько жилых комплексов уже находятся на финальной стадии строительства. ЖК «Голицын», ЖК «Королев», ЖК «Невский» – это многоквартирные дома с огромным выбором планировочных решений от уютных классических до смарт-вариантов. Каждый из этих домов построен по новейшим разработкам и с учетом проверенных годами технологий. При проектировании специалисты компании стремились к высокой энергоэффективности дома. Здесь предусмотрены все удобства для жизни: индивидуальная система отопления и газоснабжения, счетчики для учета газа и воды.

ЖК «Невский» – это современный дом, при строительстве которого применены высококлассные материалы, такие как, например, керамический поризованный камень. Для большего комфорта жильцов стены утеплены снаружи минераловатным покрытием толщиной 150 мм и штукатурным слоем.

При строительстве ЖК «Королев» уделено особое внимание благоустройству придомового пространства. Из окон открывается прекрасный вид на пойменные луга Оки, а расположенная рядом живописная дубовая аллея не оставит равнодушным ни одного жителя.

Планировочные решения жилого комплекса «Голицын» предназначены для тех, кто любит экспериментировать с пространством помещения. Например, однокомнатные квартиры с большой кухней и лоджией позволят создать свое уникальное пространство для жизни! Для большой дружной семьи проектом предусмотрены трехкомнатные квартиры площадью до 100 кв. м. Квартиры спроектированы таким образом, что у каждого домочадца будет своя комната, а просторная кухня позволит проводить семейные ужины.

При строительстве ЖК «Невский» уделено особое внимание благоустройству придомового пространства. Прямо перед подъездом будут посажены деревья, цветочные клумбы, установлены фонари и удобные скамейки.

ГОРОДСКАЯ КВАРТИРА НА УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ИПОТЕКИ

У тех, кто всегда хотел пользоваться комфортом загородной жизни и при этом иметь доступ к городским благам, появилась отличная возможность воплотить свою мечту в жизнь – ГК «ЕДИНСТВО» предлагает своим клиентам приобрести на особых условиях квартиру в ЖК «Правый берег» в Дядьковском сельском поселении, рядом с гипермаркетом «Глобус». Первая очередь жилого комплекса находится в высокой степени готовности, и в ближайшее время планируется старт продаж. Он предназначен для семейного проживания, и все здесь направлено на создание максимально комфортных условий для взрослых и детей. На всех этажах предусмотрено панорамное остекление лоджий, высокие потолки, наличие в доме кладовых и нежилых помещений коммерческого назначения на первом этаже. Основное отличие этого дома от других – более сорока видов умных детализированных планировок на площади от 30 до 80 кв. м. В смарт-вариантах предусматривается кухня-гостиная, которая может использоваться в различных функциональностях: здесь можно готовить пищу, принимать гостей, собирать всю семью. Никаких длинных коридоров и лишних закоулков – эргономика квартир рассчитана так, чтобы собственникам было удобно при проведении ремонта, и в дальнейшем при проживании у них все находилось под рукой.

Льготную ипотеку в рамках государственной программы по реализации жилья на сельских территориях запустило для россиян АО «Россельхозбанк». Размер ставки для покупателей квартир в ЖК «Правый берег» составляет от 2,7% (Примечание 1). Кредиты предоставляются на объекты недвижимости, расположенные на сельских территориях (сельских агломерациях (Примечание 2)) в том числе: на приобретение жилого помещения или жилого дома с земельным участком по договору купли-продажи/договору участия в долевом строительстве/договору уступки прав требования по указанному договору; на строительство жилого дома на земельном участке, находящемся в собственности у заемщика, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома по договору подряда с подрядной организацией (Примечание 3) на приобретение земельного участка и строительство на нем жилого дома по договору подряда с подрядной организацией. Ипотечный кредит в рамках настоящей программы может быть предоставлен Заемщику только один раз. Сумма кредита от 100 тыс. до 5 млн рублей включительно в зависимости от расположения объекта недвижимости. Срок действия решения АО «Россельхозбанк» – 60 календарных дней. Срок кредита – 25 лет включительно.

Просторные, красивые подъезды в ЖК «Голицын» выполнены по индивидуальному дизайнерскому проекту.

БОИТЕСЬ ВЫХОДИТЬ НА УЛИЦУ – ВЫБИРАЙТЕ КВАРТИРУ ДИСТАНЦИОННО

Пандемия, которая в настоящее время бушует в нашей стране, вынудила людей изменить свои жизненные планы. Школьников отправили на каникулы, многие бюджетные и частные организации перешли на удаленную работу, кто-то отменил поездки в отпуск, и все минимизировали свои контакты, ограничившись узким семейным кругом. Однако потребность в приобретении продуктов, оплате коммунальных услуг и заключении сделок у нас по-прежнему осталась. И многие крупные компании сегодня идут навстречу своим клиентам, запуская всевозможные онлайн-сервисы, позволяющие совершать те или иные операции, не выходя из дома. В конце прошлой недели Группа компаний «ЕДИНСТВО» объявила о старте новой услуги – дистанционный сервис! Благодаря ей, вам не придется лишний раз покидать свой дом, а специалисты проведут всю необходимую предварительную работу, которая сделает вашу предстоящую покупку наиболее эффективной и безопасной.

А именно:

- потенциального клиента обеспечат необходимой информацией о наличии и стоимости заинтересовавшего его жилья;

- проведут удаленную консультацию по всем вопросам проведения предстоящей сделки;

- обсудят и согласуют условия сделки любым удобным для вас способом дистанционно;

- при необходимости предоставят информацию об ипотечном кредитовании, обеспечат подачу документов на рассмотрение в те банки, которые предоставляют кредиты на наиболее приемлемых для клиента условиях;

- заключат дистанционно договор и сократят посещение офиса до одного раза.

Более подробную информацию об онлайн-сервисе вы можете получить по телефону: 8 (4912) 900-700.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев:

– Не секрет, что сегодня в сфере займов для покупки жилья мы имеем самую низкую ставку за всю историю России, и я не исключаю, что с 8% она может взлететь до 12%. Происходить это может ровно до тех пор, пока не появится механизм государственного регулирования. Вспомните, как это было в 2015 году, когда с 10-11% ставка резко возросла до 17%. И только усилиями государства за счет бюджетных средств она была остановлена на уровне 12%. Поэтому людям, которые уже находятся на стадии выбора недвижимости или тем, кто еще не определился, я бы рекомендовал поторопиться. Так как при дальнейшем росте валют, учитывая по-прежнему высокую долю импортных материалов, применяемых в строительстве, себестоимость возведения объектов может повыситься. Поэтому и удорожание ипотеки, и повышение себестоимости строительства неизбежно повысит в цене и квадратные метры в новостройках.

ВАЖНО!

Тем, кто хочет приобрести жилье на особых условиях, ГК «ЕДИНСТВО» предоставляет такую уникальную возможность. Проанализировав потребности своих клиентов, эксперты компании сформировали пул квартир по специальным ценам. Здесь можно выбрать 1, 2, 3-комнатные варианты с оригинальной планировкой, метражом и на подходящем вам этаже. Посмотреть, какие квартиры сейчас находятся в особом списке, можно на сайте http://specprice62.ru.

Примечание 1. Процентная ставка составляет от 2,7% годовых. Процентная ставка действует при условии оформления договора личного страхования. В случае отказа от личного страхования ставка составит 3% годовых.

Примечание 2 Сельские территории – сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, сельские населенные пункты, рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением городских округов, на территории которых находятся административные центры субъектов РФ), городских поселений и внутригородских муниципальных образований г. Севастополя. Перечень таких сельских населенных пунктов, рабочих поселков на территории субъекта РФ определяется высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ или органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ (далее – орган исполнительной власти). В указанное понятие не входят внутригородские муниципальные образования гг. Москвы и Санкт-Петербурга, а также муниципальные образования и городские округа Московской области.

Сельские агломерации – сельские территории, а также поселки городского типа, рабочие поселки, не входящие в состав городских округов, и малые города с численностью населения, постоянно проживающего на территории, не превышающей 30 тыс. человек. Перечень сельских агломераций на территории субъекта РФ определяется в соответствии с приложением № 11 к государственной программе РФ «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ». В указанное понятие не входят внутригородские муниципальные образования гг. Москвы и Санкт-Петербурга, а также муниципальные образования и городские округа Московской области.

Примечание 3. Подрядные организации и договоры подряда должны соответствовать требованиям Банка.

Более подробную информацию об условиях предоставления «Ипотечного кредита с льготной процентной ставкой для граждан Российской Федерации на строительство (приобретение) жилого помещения на сельских территориях» можно получить по первому требованию в подразделениях АО «Россельхозбанк», а также на официальном сайте www.rshb.ru и по телефону 8 (800) 100-0-100. Данная информация не является рекламой. Не является офертой. Информация действительна на 06.03.2020.

Проектные декларации опубликованы на сайте наш.дом.рф

На правах рекламы.