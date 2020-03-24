Директор ООО «НИТИ» Георгий Шерозия: Переболеть коронавирусом, скорее всего, придется почти всем

Сейчас, когда повсюду закрывают границы и гражданам рекомендуют сидеть по домам, бюджетные организации охотно исполняют наказ свыше и отпускают своих сотрудников работать из дома. А что происходит с бизнесом? Как здесь решают вопрос самоизоляции и верят ли вообще в необходимость беспрецедентных мер? Корреспондент издания встретился с нашим другом и автором, директором ООО «НИТИ» Георгием Шерозией и задал несколько вопросов о его оценке текущей экономической ситуации и особенно о коронавирусе.

«НЕ МОЖЕШЬ ПОВЛИЯТЬ НА СИТУАЦИЮ – НЕ ВОЛНУЙСЯ!»

– Георгий, скажите, пожалуйста, какие меры вы предпринимаете в НИТИ в связи с эпидемией коронавируса?

– Во-первых, мы стараемся просто всех успокоить и объяснить, что для паники нет оснований. Комплекс НИТИ работал и будет работать. Конечно, усилены меры по дезинфекции мест общего пользования. Если людей собирается много, то помещение должно быть большое, с высокими потолками и вентиляцией. В общем, стандартные меры безопасности предпринимаются, но без фанатизма. Ну, мыть руки после туалета, разумеется, надо!

– Как же так? Ведь говорят, что смертность достигает 2% у заразившихся этим вирусом!

– Я по базовому образованию физик. И более того, физик-экспериментатор. Поэтому верю только тому, что доказано, и тому, что могу сам сосчитать.

– Мы знаем, что вы доктор наук, но ведь не врач! Откуда такое спокойствие?

– Я просто прежде, чем побежать в магазин покупать гречку, изучил эту тему по публикациям и кое-что посчитал. Вот вы знаете, сколько в Рязанской области умирает людей каждый день? Просто умирает, без коронавируса?

– Сколько?

– Пятьдесят человек! Это смерти, в основном, обусловленные сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией, диабетом и т. д. Если прикинуть, что это значит, то получим, что смертность в год примерно 1,7%, что близко к смертности от коронавируса. Но только от вируса это разовая цифра, а 1,7% это каждый год! Но почему-то 50 умерших каждый день не пугает никого, а потенциально та же цифра от вируса вызывает панику и истерику.

– Но ведь дополнительно 50 человек в день умерших – это тоже много. И говорить, что это неважно, нельзя. Каждая смерть – трагедия!

– Я с вами согласен. Каждая смерть – трагедия. Но я для себя давно сделал вывод, что волноваться и суетиться по какому-либо поводу надо, если можешь повлиять на ситуацию. А если повлиять не можешь, то просто не суетись! Я, когда сажусь в самолет, то в отличие от многих, просто стараюсь отдохнуть и поспать. Я ничем не могу помочь пилотам, и либо они меня довезут живым, либо мы все погибнем. Повлиять можешь? Тогда борись! Не можешь – тогда не волнуйся! Мне кажется, такая линия поведения наиболее логична. И при таком подходе к этому злосчастному вирусу, думаю, надо вести себя так же. Поясню, почему я так думаю. Дело в том, что этот вирус передается очень легко и, скорее всего, никакие карантины не помогут, т. е. в течение какого-то времени этим очередным гриппом переболеют все. И зачем тогда вся эта суета?

Причем, судя по опубликованным данным, дети и молодежь переносят этот вирус легко. Умирают в основном люди старые и больные всякими хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистые, онкологические, диабет и т. д.). А теперь сравните список болезней, от которых умирают в Рязани те 50 человек в день и список группы риска от коронавируса! Это один и тот же список! И тогда при спокойном анализе ситуации следует вывод: за год переболеем все, или почти все. Те люди, которые ослаблены болезнями, могли умереть в ближайшие три года, возможно умрут быстрее. Но зато потом несколько лет смертность будет меньше 50 человек в день, т. к. часть этой зоны риска умерла быстрее. Сталину приписывают фразу: «Смерть одного человека – трагедия, смерть миллионов – статистика». Давайте считать, что мы занимаемся статистикой, а не трагедиями. Жизнь – в принципе штука трагическая, но если слишком часто об этом вспоминать, то и жить расхочется. Лучше к жизни относиться, как я отношусь к полетам в самолетах – с юмором – семи смертям не бывать, а одной не миновать!

«ЭКОНОМИКА НЕ ПОЗВОЛИТ ЗАКРЫТЬ ВСЕХ НА КАРАНТИН»

– Да, когда начинаешь считать смерти, то чувствуешь себя отвратительно. Лучше как-то абстрагироваться. Хорошо, проехали! А почему вы считаете, что за год переболеют все?

– Повторюсь, что прежде, чем определить свою линию поведения, я кое-что по этому поводу почитал. И появляется интересная картина. Оказывается, мы, люди, каждые несколько лет цепляем от животных новый для нас вирус. То птичий, то свиной. Сейчас все говорят (кто в теме), что этот вирус от летучих мышей. Далее, когда мы заражаемся каким-либо таким вирусом, то, как говорят, этот вирус вначале «злой», т. е. смертность от него большая. Но затем в течение примерно года происходит взаимная адаптация вируса и людей. Он привыкает к нам, а мы к нему. И появляется еще один вариант насморка. Почему так происходит? А потому, что как у любой разновидности жизни главная задача такой жизни — это необходимость размножаться и жить! Поэтому у вируса нет задачи нас убить – у него задача на нас паразитировать как можно дольше. А если вдруг какие-то вирусы человека убили, то они выбывают из числа живущих, т. к. их похоронят вместе с умершим. Выживают те вирусы, которые нас не убивают. Так что у нас нет вариантов – надо просто перетерпеть период этой взаимной адаптации. Стремиться заболеть побыстрее вряд ли стоит, т. к. пока вирус «злой». Стоит подождать, пока он ослабнет. Но переболеть, скорее всего, все равно придется почти всем.

– А почему вы промолчали про карантин?

– Ну, если кто может позволить себе роскошь пару-тройку недель посидеть безвылазно дома, то пожалуйста. Насколько это будет эффективно, затрудняюсь сказать. Детей долго дома не удержать. Много людей обязаны по роду службы работать всегда. Полностью исключить общение невозможно. В скафандры всех не оденешь. При избирательной смертности в 2% все эти меры избыточны. Да и экономика закрыть всех на карантин не позволит.

– Что имеется в виду?

– Я общаюсь с большим числом предпринимателей, и уже многие говорят, что из-за паники у них упала выручка на 20%. Если такая тенденция продлится хотя бы на месяц, то это эквивалентно тому, что примерно 50 тысяч человек в области свою зарплату не получат. Сразу возникает вопрос, что лучше: всем вместе перетерпеть эту заразу или через месяц каждому десятому рязанцу не на что будет себе купить еду, заплатить за ЖКХ, оплатить кредиты, ипотеку и т. д.? А если вообще всех отправить на карантин, то через месяц еда в магазинах будет, а вот денег, чтобы купить ее никто не заработает. Пока, когда мы слышим, что где-то вводится карантин, то почему-то в основном речь идет о бюджетных организациях. Видимо, там думают, что можно не работать, и из бюджета зарплату все равно выплатят. Но если все частные предприятия объявят карантин, то за месяц налогов не будет.

А тогда и бюджетники зарплаты не получат.

Вот вам реальная ситуация. Мы не можем позволить себе роскошь не работать. Конечно, эта логика поведения работает при уровне смертности 2%. Если на людей нападет зараза со смертностью 20%, расчет будет выглядеть по-другому.

«МЕСЯЦ КАРАНТИНА – ЭТО НАШ РЕЗЕРВ»

– Да, арифметика великая наука. А можно ее еще как-нибудь использовать в этой ситуации для каких-либо рекомендаций?

– Можно, конечно. Ну, например. Пусть нам очень повезет, и за год переболеет в Рязани всего 10% населения. То есть всего за год 100 тысяч человек. Значит в месяц 8 тысяч человек. Если считать, что болезнь длится всего 2 недели, то как-бы одновременно будет болеть около 4 тысяч человек. Потенциально тяжелых около 2%, то есть 80 человек. Это то минимальное число аппаратов искусственного дыхания, которое надо иметь в больницах. Признаюсь, я не знаю, сколько таких аппаратов в Рязанской области. Говорят, что самые простенькие аппараты стоят около 200 000 рублей. По идее специалисты какие-то похожие расчеты уже должны были сделать. Сейчас задача за счет мер профилактики максимально растянуть срок, в течение которого все люди переболеют этим вирусом. Это нужно просто для того, чтобы не перегрузить больницы. У них тоже есть порог числа одновременного приема больных. Тогда, возможно, число умерших будет меньше.

– И все-таки еще раз про карантин. Ведь китайцы карантин вводили. Может, это правильно?

– У китайцев мощнейшая экономика. У нас с экономикой ситуация сейчас известная. Это первый фактор, который подсказывает, что тотальный карантин по всей стране больше месяца мы просто не выдержим. И второе – кого китайцы отправили под карантин? Тех, кто уже заболел или был в контакте. И те населенные пункты, где уже был превышен порог эпидемии. А объявлять тотальный карантин, пока еще никто не болен, это неправильно. Будем считать, что месяц карантина – это наш резерв.

И распорядиться этим резервом надо эффективно тогда, когда это действительно станет необходимо. Иначе получится холостой выстрел. А когда действительно возможно будет нужен карантин, резервов уже не будет. А сейчас, если уж пытаться вводить какие-то формы карантина, то ограничить контакты с внешним миром надо нашим старикам. Если есть возможность у семьи выделить своим старикам отдельное помещение и возможность не ходить по магазинам, то это надо делать. Когда вся молодежь переболеет и приобретет иммунитет, старики смогут выйти из квартир.

– Пока я вас слушал, вспомнил рассказ Толстого про пастушка и волков. Пастушок несколько раз поднимал панику из-за придуманных волков. А когда волки действительно пришли, пастушка уже никто не слушал.

– Хороший образ. Спасибо! И всем нам здоровья!

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