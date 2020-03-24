Психиатр Алексей Меринов: То, что сейчас мы наблюдаем, превышает все немыслимые уровни тревоги

«СЕЙЧАС ИНФОРМАЦИЯ НОСИТ СЕТЕВОЙ ВИРУСНЫЙ ХАРАКТЕР»

Сергей Пупков: Меня в первую очередь волнует вопрос поведения людей. В СМИ мелькают слова «массовый психоз». Как вы считаете, в чем причина возникновения паники?

- Да, действительно, ученые начинают говорить о коронавирусофобии. Тот уровень паники и истерии, которые мы видим сейчас в некоторых странах, зашкаливает, - высказал свою точку зрения известный психиатр. - Тревога по поводу собственного здоровья является абсолютно нормальным и здоровым проявлением человеческого функционирования. Вопрос в том, насколько эта тревога адекватна тому, что происходит. И то, что сейчас мы наблюдаем, безусловно, превышает все мыслимые и немыслимые уровни тревоги. Многие люди паникуют. В чем природа паники? Мы пытаемся все вокруг себя контролировать. А сейчас люди не могут многие вещи контролировать: информация, которой они располагают, зачастую носит сетевой вирусный характер. Она никакого отношения именно к коронавирусу не имеет.

Алексей Меринов считает, что новостные ленты и каналы сейчас напоминают больше помойку и базар. Смысл сетевой гигиены полностью утрачен. Больше того, ажиотаж подогревают не совсем порядочные люди и те, которые делают сейчас на этом бизнес. Безусловно, проблема есть, но отношение к ней должно быть рассудочное.

- Мы сейчас больше, чем когда-либо ко всему готовы. Проводятся конкретные профилактические мероприятия, есть внятная логистика, понятные действия. Врачи и медицинское сообщество, это я точно знаю – не паникует, - заявил профеесор РязГМУ. – И народ все-таки успокаивается. Но меня иногда удивляет то, как эти вопросы освещаются. Акцент делается на количестве заболевших, количество осложнений, но почему-то никто не говорит о карте, которая показывает выздоровевших больных.

«МЫ ДОЛЖНЫ ВЕНТИЛИРОВАТЬ ТРЕВОГУ»

СП: Я думаю, порядок в голове будет прежде всего, если мы будем понимать: как нам в этой ситуации вести себя с близкими нам людьми. Есть различные возрастные группы и наиболее уязвимо сейчас старшее поколение.

- Старшее поколение – сейчас самая волнующаяся группа, и меня лично это субъективно касается, потому что моей маме семьдесят второй год, и эта тема у нее на устах, - откровенно признался Алексей Меринов. - Отвечу просто: это вопрос информации. Адекватной, правильной информации, которую получают люди пожилого возраста. К сожалению, сейчас интернет и некоторые СМИ нас переигрывают. Мы должны разговаривать, слушать и вентилировать тревогу, не заставлять старшее поколение оставаться запечатанными в квартире один на один с информационными вбросами. Говорить, выслушивать, давать информацию.

Врач-психиатр считает, что сейчас главная задача – поддержать общее здоровье наших близких, чтобы они не переживали, не волновались. А главное – чтобы они чувствовали себя людьми, которых не бросили, которым есть, кому позвонить и получить адекватную информацию. Если пожилые родственники пользуются интернетом, некоторые сайты им нужно просто заблокировать, потому что уровень токсичности некоторых информационных ресурсов зашкаливает и подогревает нездоровый ажиотаж.

- Нужно, чтобы старшее поколение следило за своим здоровьем не в плане инфекционных заболеваний, а за своим сердцем, давлением, принимало необходимые лекарства от имеющихся заболеваний. Чтобы их иммунитет и уверенность, что все будет хорошо, - Меринов говорит об очевидных вещах, о которых попросту забыли на волне нарастающей тревожности.

«ДЕТИ НЕ СЛИШКОМ РАССТРОЕНЫ»

СП: Поговорим о детях. Сейчас школьники отпущены пока на каникулы, вполне вероятно дистанционное. Может ли произойти инициированный извне, через те же соцсети, всплеск подросткового суицида? Что можете посоветовать?

- Буду более оптимистичен. Надеюсь, эти каникулы не продлятся столь долго. Насчет детей могу сказать только одно: пока мы не видим, и, надеюсь, не увидим всплеска аутоагрессивной активности, - заявил полный разумного оптимизма ученый. - Про провокации - надеюсь, что ни у кого не хватит цинизма воспользоваться этой ситуацией. У меня есть собственные дети, и я наблюдаю за их реакцией. Дети не то, чтобы счастливы, но не сильно расстроены, это точно.

При этом Меринов подчеркнул, что невроз у них может развиться только от длительного общения с невротизированными родителями, от которого они отвыкли, находясь в школе. Он считает, что его коллегам работать надо с родителями:

- Чтобы они своей истеричностью, выпученными глазами и руками с авоськами с гречкой ничего не вызывали. Детская психика весьма пластична и думаю, вполне защищена. А вот подростки, особенно старшеклассники, которые будут поступать в институты и сейчас готовятся – там могут быть какие-то проблемы, но думаю, мы их решим на уровне субъектов и государства. Думаю, всё решится в хорошей плоскости. Всё-таки в отношении психотравмы эта группа не очень уязвима. Переживает в основном средний возраст, родители. Призываю не пугать детей, а нужно объяснить: дистанция, мыть руки, не трогать ими лицо и глаза. Это вопрос безопасности, инстинкт самосохранения. Не паника: не выходи на улицу, с тобой там что-то случится, а вопрос трезвого, нормального и здорового отношения к себе.

Сейчас надо работать с теми, кто отрицает проблему, ведет себя вызывающе. Меринов считает, что это самая опасная социальная группа:

- Большинство из нас переболеет легко или очень легко. Часть, как при любых сезонных инфекционных вещах заболеет чуть более тяжело. Но лишний раз провоцировать и искушать господа нашего – это вопрос здоровой психики.

СП: А младшим дошкольникам стоит объяснять про опасность, говорить с ними о том, что это может привести к смерти.

- Я не думаю, что с ними нужно говорить о смерти. Надо говорить о здоровье, чтобы не было никаких проблем. Здесь как раз речь о тех самых мерах предосторожности и гигиены, выверенных врачами, - подчеркнул Алексей Меринов.

«ПАНИБРАТСКОЕ ОТНОШЕНИЕ СЕЙЧАС НЕ КОМИЛЬФО»

СП: А как вести себя с друзьями, знакомыми? Некоторые очень буквально приняли меры предосторожности, другие – наоборот – лезут с объятиями, демонстрируют, что игнорируют пандемию. Уклоняясь от их объятий, не обидим ли их?

- Ко всем нужно относиться с пониманием. Тем друзьям, которые сейчас лезут обниматься и целоваться, я бы пояснил, что сейчас Вы не хотите соприкасаться, и это вопрос безопасности, - пояснил Меринов. – А также хорошего тона и такта. Панибратское отношение – не уверен, что это сейчас комильфо. Посмотрите опыт того же Китая – там очень буквальное выполнение всех медицинских рекомендаций. Большинство стран Европы – опять же педантичное следование всем нормам и правилам. Это хороший и здоровый подход.

В ситуации, когда люди попадают на карантин, врач-психиатр советует не забывать о том, что мы живем в цивилизованной стране:

- Не будем себя вести с ними, как с прокаженными. Людям не повезло, это наши соотечественники, друзья, родственники. Есть дистанционные методы общения, телефон, мессенджеры и прочее. Необходимо поддерживать людей, особенно заболевших. Здоровый дух, который мы можем в них поддержать – создает задатки хорошего имунного ответа. Не будем забывать про психосоматику. Думаю, нужно показать, что мы на их стороне и ждем, когда они выздоровеют.

СП: Спасибо доктор, а нам всем здоровья, здоровья и еще раз здоровья.