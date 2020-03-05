Где помогут вспомнить вкус еды, забытый с детства?

В нашем детстве, оказываясь в деревне, мы старались попробовать местные продукты - молоко и его производные (творог и сметану), «свойские» яйца. Ведь молоко давали коровы, которые паслись на вольных лугах, а не стояли в стойлах круглый год, а курочки клевали не только комбикорм, а и разных червячков-жучков, что находили на поверхности почвы. Оттого и вкус у деревенских продуктов был незабываемый, который запомнился на долгие годы.

Сейчас многие деревни опустели, и коров на пастбищах уже не встретишь. Кстати, и качество фабричных молочных продуктов подтянулось - молоко уже не та вода-водой, что господствовала в рязанских магазинах в 80-е. Но все равно не то. Не тот вкус, не деревенский.

Фото: фермерское хозяйство "Сытные сады".

В то же время в Рязанской области стали появляться фермы, специализирующиеся на производстве продуктов, что называется, как раньше. Одна из их особенностей - универсальность. Не узкая специализация, как у мега-ферм. То есть, немного коров, немного овец, немного свиней, немного коз, немного птицы. Это позволяет оперативно удовлетворять постоянно меняющийся спрос.

ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ...

Одно из таких фермерских хозяйств расположилось в Пронском районе, в селе Кисьва. Оно существует уже три года и имеет очень колоритное название «Сытные сады».

- Мы начинали всего с нескольких животных, а теперь у нас полный ассортимент живности, от кур до коров, - говорит молодая хозяйка фермы Каролина Грановская. - Как говорится, всего понемножку. Сама идея возникла несколько лет назад. Хотя я родилась и получила образование в Москве, выбор пал именно на эти места, ведь отсюда родом мой отец.

Чтобы продукты приобрели «тот самый вкус и аромат», животным дают корма, выращенные здесь же, на этой земле. С другой стороны, молоко и мясо - это лишь первичные звенья в производственной цепочке. Важно их переработать, превратить в продукт высокого качества.

Фото: фермерское хозяйство "Сытные сады".

- По моему мнению, то, что продается в магазинах, молочными продуктами назвать нельзя, - продолжает Каролина, - ибо там молока нет в принципе. Даже наличие значка ГОСТа не сильно меняет ситуацию. ГОСТ – это, в первую очередь, гарантия безопасности, но не вкуса. Мы же производим из молока полный спектр продуктов: кефир, сливки, сметану, творог, ряженку, йогурт, сыры. Причем, делаем все это как из коровьего, так и из козьего молока. Мягкие сыры типа брынзы мы получаем на месте, а твердые сыры из нашего молока делают в Москве. Мясо продается как в свежем виде, так и в переработанном.

Понятно, что цена на такую продукцию отличается от среднерыночной, магазинной. Ибо небольшие объемы производства повышают себестоимость. Но эта разница в цене с лихвой перекрывается несравненно высоким качеством. При этом необходимо соблюдать все санитарные нормы - а это также влияет на цену. Ведь сейчас кое-где можно встретить бабушек, продающих домашнее, «деревенское» молоко в пластиковых бутылках из-под пива или лимонада, что уже не гигиенично. И кто может гарантировать, что корова или коза, от которой взяли это молоко, была здорова и ее не пичкали лекарствами, а корма были чистыми? Ответ - никто. Поэтому такие покупки сродни русской рулетке.

А за качество и здоровье надо платить. В то же время хоть фермерский продукт и дороже фабричного, но отнюдь не заоблачно. Так, например, литр коровьего молока обойдется от 70 рублей, козьего - 300, килограмм брынзы в 760, а бескостной говядины (мраморной!) - в 700. То есть мясо стоит практически столько, сколько и на рынке.

Еще одно направление - производство готовых продуктов к праздничному столу. Это копченое и запеченное мясо (свинина и баранина), домашняя птица (гусь, утка, курица), которые станут приятным украшением праздничного стола. При этом все эти продукты, как молочные, так и мясные, вам доставят прямо домой! Поэтому можно подгадать доставку даже к застолью.

…Когда мы были на ферме, хозяйка угостила нас своей продукцией. Про вяленое мясо ничего сказать не могу - сравнивать не с чем, ел впервые. Но на рыбалку летом бы с собой взял - плотному, слегка соленому и сухому мясу не страшна никакая жара, а практически полное отсутствие в нем воды делает его просто концентратом белка. А вот творог, как на ферме, я не ел, наверное, с того века, когда в деревне, куда я приезжал на отдых, еще держали своих коров. Это просто нега! Творог тает во рту.

Фото: фермерское хозяйство "Сытные сады".

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ, ИЛИ НОВЫЙ ОБРАЗ ФЕРМЕРА

Кстати, эта ферма каждый год в середине лета проводит свой аграрный фестиваль с таким же названием «Сытные сады». Его цель - познакомить рязанцев и гостей области с фермерским движением, продукцией рязанских ферм. Как говорится, показать свой товар лицом. Ну, и конечно, наладить контакты между фермерами с возможностью последующей кооперации. Поэтому все желающие фермеры - пишите организаторам и участвуйте в первом фермерском фестивале. Проходит фестиваль в Скопинском районе, в деревне Дмитриево.

КСТАТИ

Заказать продукцию фермы «Сытные сады» можно на их сайте www.s-sady.ru, доставка в Рязань производится два раза в неделю. Условия доставки и цены на продукцию указаны на сайте.

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