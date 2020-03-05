143 года назад в Рязань приходили телеграммы… с турецкой войны

3 марта 1878 года российские и турецкие дипломаты подписали мирный договор в Сан–Стефано – так закончилась война за освобождение Болгарии. Ту войну рязанцы обычно вспоминают в связи с генералом Михаилом Скобелевым, чье имение Заборово–Спасское расположено в Александро–Невском районе нашей области.

Война на Балканах также была первой, в которой применялись последние технические новинки – в том числе электрический телеграф. Провода, протянутые на десятки километров на столбах, придавали важность новой военной профессии – связиста–телеграфиста. Вокруг отправки военных телеграмм, например, завязывается сюжет детективной повести и популярного кинофильма «Турецкий гамбит», действие которых проходит как раз в 1877–78 годах в Болгарии.

ДЕПЕШИ ОНЛАЙН С ПОЛЯ БОЯ

Сообщения с балканского фронта поступали не только в генеральный штаб или в царский дворец. Любой военный телеграфист мог отправить телеграммы в любую точку Российской империи, с которой была связь – разумеется, либо по служебной надобности, либо за деньги. И в госархиве Рязанской области были найдены телеграммы со свежими военными новостями, отправленные через Петербург в Рязань.

– Мы наткнулись на эти документы при подготовке стендов выставки к 100–летию создания архивной службы в области, – рассказала начальник государственного архивного управления региона Александра Перехватова. – Это письменные расшифровки сообщений, которые тогда шли, конечно, азбукой Морзе или даже каким–то военным шифром.

В телеграммах – рассказы о том, как действуют части под командованием Михаила Скобелева: в Болгарии знали, что больше всего интересует рязанцев. Впрочем, к «белому генералу» была неравнодушна вся Россия.

Это буквально сообщения онлайн. Телеграммы летят в Россию, когда еще исход боя не ясен до конца: «Ночью турки возобновили нападение свежими войсками, и по сведениям от полудня четырнадцатого числа, отчаянная борьба продолжается…»

Расшифрованный текст телеграммы из Болгарии.

НА ХОРОШИЕ НОВОСТИ ДЕНЕГ БЫЛО НЕ ЖАЛКО

Почему телеграф получил такое развитие во время войны 1877–78 годов? Как ни странно, современные историки считают – благодаря… плохой работе почтовой службы. В Харьковском университете, пересмотрев донесения за 1877 год, выяснили, что все письма проходили через крошечную контору, где числилось всего… 9 военных почтальонов. «В армии ходили настойчивые слухи, – писал военный корреспондент Крестовский, – что в июле месяце 1877 года в Унгенской почтовой конторе пришлось сжечь около 20 тысяч простых писем, адресованных из армии в Россию и из России в армию, за окончательной невозможностью рассортировать их своевременно…»

В отличие от почты, телеграф работал очень быстро. Всего русская армия проложила по болгарским горам и долам 34 линии между разными городами, крепостями и перевалами, протянула по болгарским горам и долам. После окончания

войны военные сдали новой администрации, управлявшей страной, 2 тысячи 148 верст телеграфных линий и 3 тысячи 933,5 верст проводов.

Правда, пользоваться телеграфом стоило дорого. «Например, в городе Порадим было две телеграфные станции, российская и румынская, – писал очевидец. – На румынском телеграфе за депешу из 20 слов в Санкт–Петербург брали 6 франков, а на российском – 9 франков…»

Это означает, что телеграммы, которые мы имеем в рязанском архиве, стоили приблизительно 18 франков, или 7 рублей 20 копеек российскими деньгами. Пересылка телеграммы в Рязань стоила еще примерно 1 рубль 50 копеек сверху. И вот вы ходило, что сообщение о подвигах Скобелева по стоимости было дороже месячной зарплаты «человека» (то есть, официанта или уборщика) в рязанском трактире!

Фото телеграфиста, сделанное в 1877 году. На войне эти служащие были одеты в военную форму.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Екатерина Муминова, кандидат исторических наук Воронежского госуниверситета, исследователь истории полевой почты:

– Существенным недостатком в работе телеграфа во время войны стали высокие тарифы за отсылаемые телеграммы. Это не позволяло многим российским корреспондентам, по причине отсутствия денег, оперативно отсылать свои материалы в редакции – им приходилось пользоваться услугами почты. Правда, такое положение было не везде, и во многом это зависело от корпусного начальства.

Цветан Георгиев, историк из болгарского города Пловдив:

– Сам Михаил Скобелев тоже имел трагический случай воспользоваться телеграфным сообщением из Болгарии в Россию. По линии генералу было передано сообщение, что его мать Ольгу Николаевну, которая привезла в наш город деньги для сирот, убили на дороге разбойники.