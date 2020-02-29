2020-02-29T13:39:51+03:00
Звезды

Группа «Чайф» научила рязанцев танцевать сидя

Легендарный коллектив отметил в нашем городе свое 35-летие
Виктор ГРАКОВ
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К 35-летию «Чайф» подготовил программу из главных хитов.К 35-летию «Чайф» подготовил программу из главных хитов.Фото: Виктор ГРАКОВ
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В пятницу, 28 февраля, в рязанской филармонии выступила группа «Чайф». Тур «Война, мир и…» (последнее слово, по задумке, каждый для себя определит сам) посвящен 35-летию группы. Программу составили так, чтобы рассказать историю некоего героя Чайфера, который рос и менялся вместе со страной. «Но кончится все хорошо», - сразу же предупредил Шахрин.

В зале было много людей с оранжевой «чайфовской» атрибутикой. А сами музыканты предпочли более строгий стиль. Фото: Виктор ГРАКОВ

В зале было много людей с оранжевой «чайфовской» атрибутикой. А сами музыканты предпочли более строгий стиль.Фото: Виктор ГРАКОВ

И казалось бы, это должно настраивать на спокойный филармонический лад: сидячий зал, добрые песни… Но гости с первых нот «раскачали» зал благодаря отличной ритм-секции и, конечно, неиссякаемой энергии «чайфовского» лидера. «Чайф» не стареет, но набирается мудрости, поэтому в сет-листе не так далеко друг от друга оказались песни «Не спеши ты нас хоронить» и «Поменялся». Все как в жизни.

Те зрители, кто посмелее, начали вскакивать с мест сразу же. Музыканты не протестовали, но все же, представляя рок-н-ролльную «Не дай мне повод», посоветовали танцевать сидя. И даже показали как – для недогадливых. Впрочем, некоторые все равно не справились с эмоциями. Особенно ярким был перфоманс от крупного мужчины в первых рядах. «Не загораживай людям прекрасный вид», - обратился к фанату гитарист Владимир Бегунов, указав на самого себя.

Состав группы в последний раз менялся в 1996 году, когда в «Чайф» пришел бас-гитарист Вячеслав Двинин. Фото: Виктор ГРАКОВ

Состав группы в последний раз менялся в 1996 году, когда в «Чайф» пришел бас-гитарист Вячеслав Двинин.Фото: Виктор ГРАКОВ

Герой «чайфовской» программы получился живым, объемным и абсолютно понятным. Это один из козырей «Чайфа» - умение высказываться так, чтобы смысл дошел до каждого. Переведите тексты на английский и покажите завсегдатаям бара в каком-нибудь Нэшвилле: увидите – всё поймут. Ведь во всем мире рокеры поют в основном именно об этом: о войне, о любви («Разнополой», – подчеркивает Шахрин) и мыслях, которые на протяжении жизни крутятся в голове нормального мужчины.

«Военную» тему закрыли песней «Силы небесные», которую группа впервые сыграла в Чечне – еще один штрих к портрету человека и эпохи… Хит «С войны» тоже прозвучал: Шахрин вспомнил, что обещал сыграть его, когда группа выступала в Рязани в прошлый раз.

Фирменный номер «Чайфа» - руки-«фонарики» под песню «Оранжевое настроение». Так группа и зрители благодарят друг друга и организаторов концерта. Фото: Виктор ГРАКОВ

Фирменный номер «Чайфа» - руки-«фонарики» под песню «Оранжевое настроение». Так группа и зрители благодарят друг друга и организаторов концерта.Фото: Виктор ГРАКОВ

Когда перешли к «мирной» части, зал уже стоял на ушах, изо всех сил пытаясь соблюсти филармонические приличия. А группа не давала ни минуты передышки, продолжая рассказывать историю своего героя. Он к этой части программы уже воспитывал взрослеющих дочерей. Об этом песня «Есть еще здесь хоть кто-то, кроме меня?» (кстати, прямая цитата из пинкфлойдовской The Wall). Честно говоря, не знаем, есть ли у «Чайф» награда за пропаганду семейных ценностей (в том числе, личным примером), но точно должна быть.

Под «Оранжевое настроение» Шахрин по традиции заставил зрителей сделать «руки-фонарики» и раскачивать ими в такт. Автор этого материала своими глазами видел, как такую же штуку под эту же песню на «Нашествии» делали брутальные фаны «тяжеляка» и колоритные панки – и были абсолютно счастливы. Наверное, какая-то особая уральская магия.

На песне «Не дай мне повод» Шахрин предложил залу танцевать сидя, а сам на сцене двигался за троих. Фото: Виктор ГРАКОВ

На песне «Не дай мне повод» Шахрин предложил залу танцевать сидя, а сам на сцене двигался за троих.Фото: Виктор ГРАКОВ

На бис (к этому моменту в зале не сидел уже никто) «Чайф», конечно же, напомнил, с каким счетом завершился матч на стадионе «Парк де Пренс» 21 июня 1998 года – без этого никуда.

– Постарайтесь сохранить такие лица как можно дольше, - напоследок обратился к публике лидер «Чайф». И тут стало понятно, что многоточие в названии тура – это всего лишь уловка. И что все прекрасно понимают, какое именно слово там должно быть. И что для всех это слово одно.

«Любовь», конечно.

День рождения «Чайф» встретил в прекрасной форме и с отличным настроением. Фото: Виктор ГРАКОВ

День рождения «Чайф» встретил в прекрасной форме и с отличным настроением.Фото: Виктор ГРАКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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