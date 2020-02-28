РНПК подарила Окскому биосферному заповеднику водонапорную башню

Средства на строительство системы водообеспечения – подарок от Рязанской нефтеперерабатывающей компании Окскому государственному природному биосферному заповеднику на 85-летний юбилей. Заповедник остро нуждается в новой водонапорной башне объемом двадцать пять кубических метров. Благодаря ее строительству будет обеспечена бесперебойная подача воды в питомники охраняемых редких видов птиц и животных, в административные и вспомогательные здания, в музей, а также в дома всех трехсот жителей поселка Брыкин Бор.

«ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ – ПОТРЕБНОСТИ В ВОДЕ ВОЗРАСТАЮТ»

– Строительство новой водонапорной башни для нас очень важно, – рассказывает Виктор Иванчев, заместитель директора Окского биосферного заповедника по научной работе. – Сейчас стабильного водоснабжения у нас нет, постоянно возникают проблемы различного плана.

– Наша старая башня пришла в негодность из-за коррозии, – поясняет Алексей Панков, заместитель директора Окского биосферного заповедника по административно-правовой работе. – В прошлом году мы в очередной раз ее ремонтировали. Пришлось заваривать в трех местах, но, несмотря на это, течь продолжается. Она находится фактически в аварийном состоянии и в любой момент может рухнуть. Тогда весь поселок и все наши объекты могут остаться без воды. Новая башня позволит нам спокойно жить и работать дальше, а заповеднику – функционировать. Поселок расширяется, появляются новые объекты, потребности в воде возрастают. Поэтому новую башню решено сделать бОльшего размера, также мы рассчитываем, что она увеличит напор воды в нашей водопроводной системе.

РУКА ПОМОЩИ

Рязанская нефтеперерабатывающая компания оказывает финансовую поддержку Окскому заповеднику уже более двадцати лет.

– Сотрудничество с нефтезаводом началось в самые тяжелые времена для заповедника, – вспоминает Виктор Иванчев. – У нас были очень серьезные проблемы с финансированием. Если бы не поддержка нефтезавода в тот момент, работа нашего заповедника практически остановилась бы. В частности, для того чтобы осуществлять свою деятельность, нам были необходимы горюче-смазочные материалы. На средства Рязанской нефтеперерабатывающей компании мы приобретали бензин, масло, солярку. За счет этого мы смогли подвозить корма зубрам, журавлям, осуществлять контроль за заповедником, его охрану. Были периоды, когда только благодаря финансовой поддержке нефтезавода мы выпускали свою научную продукцию.

На полученные средства завода отремонтирован музей-заповедник и визит-центр. Расширяется и транспортный парк Окского государственного биосферного природного заповедника: закуплены шесть снегоходов, два беспилотных летательных аппарата, моторное судно. Эта техника используется для мониторинга за животными, патрулирования в особо охраняемой природной территории России, а также для борьбы с браконьерами. Предприятие оказывает финансовую поддержку питомнику и в закупке корма для животных.

НАША СПРАВКА

Окский государственный природный биосферный заповедник является жемчужиной Рязанского региона. Его основная функция – восстановление, изучение и сохранение природы растительного и животного мира Мещеры. В заповеднике действуют два питомника: зубров и журавлей, а также обитают 61 вид млекопитающих, 266 видов птиц, 6 разновидностей рептилий, 11 амфибий и 39 видов рыб.

Журавлиный питомник был создан в 1969 году для сохранения популяции белого сибирского журавля – стерха. В нем содержится все семь видов журавлей российской фауны. С момента основания, в питомнике выращено и выпущено на природу порядка 500 журавлей. Питомник зубров был основан в 1959 году. На сегодняшний день выращено более 300 этих редких животных.