Для тех, кто мечтает жить по евроклассу!

Со второй половины 2019 года общероссийский рынок новостроек начал постепенно сужаться. Так девелоперы отреагировали на введение новых правил строительства жилья на основе проектного финансирования. Теперь вместо «живых» денег дольщиков застройщики должны использовать банковские кредиты, и многим компаниям предстоит пересчитывать расходы на реализацию своих проектов с поправкой на банковское финансирование, что неизбежно приведет к росту цен на жилье.

Чем ответят покупатели на изменения? Готовы ли они платить больше за гарантию того, что дом будет достроен при любых обстоятельствах? Размышляя над этим, часть застройщиков сбавили темпы строительства – завершают старые проекты и не торопятся за разрешениями на новые. В этих условиях у рязанцев, которые планировали улучшение жилищных условий, сегодня еще есть возможность приобрести по привлекательным ценам квартиры европейского уровня в успешно строящихся домах.

СОЛНЦЕ КАЖДОМУ ДОМУ, СВЕТ И ПРОСТОР – ВСЕМ!

Уже несколько лет в микрорайоне Кальное на девяти гектарах земли растет новый благоустроенный квартал со своими детскими и спортивными площадками, зонами отдыха и социальными учреждениями. Пять жилых 25-этажных домов «Еврокласса» сформируют полузамкнутое дворовое пространство, при этом каждое из строений будет одинаково открыто солнечным лучам.

На первых этажах заработают магазины, фитнесс-центры, аптеки и салоны красоты. А чтобы новоселам не пришлось возить детей на занятия далеко от дома, в новом квартале появятся детский сад и развивающий центр с дневным пребыванием. Уникальный для Рязани проект комплексной застройки включает в себя и живописную зеленую зону – вдоль Муромского шоссе появится широкий бульвар с пешеходными и велосипедными дорожками, оригинальными фонарями и лавочками, газонами и цветниками.

На всей территории квартала будет обустроена безбарьерная среда. Это значит, что родители с колясками, велосипедисты и люди с ограниченными возможностями здоровья не встретят на своих маршрутах никаких преград, все пути-дороги их передвижения будут на одном уровне, и не нужно будет дополнительных усилий для подъема или спуска.

Благодаря огромной территории жилого квартала неудобств не будут испытывать и автомобилисты. Для них предусмотрена наземная парковка на 850 мест. Как нам пояснили строители, в процессе возведения жилого квартала произойдет его полноценная интеграция в дорожно-транспортную сеть микрорайона Кальное. Новая дорога свяжет Касимовское и Муромское шоссе, позволив автомобилистам напрямую выезжать из «Еврокласса» на городские магистрали, минуя пробки.

УРОВЕНЬ КОМФОРТА ВЫБИРАЕТ ПОКУПАТЕЛЬ

Сегодня желающие купить жилье в новостройке подходят к выбору скрупулезно и обдуманно. Их актуальные требования – оригинальные планировки, большая кухня и индивидуальное отопление, безопасность как в самой квартире, так и на прилегающей к дому территории. Рассматривая тот или иной объект, покупатель оценивает основные параметры с точки зрения комфорта для себя и своей семьи – здесь удобно должно быть жильцам всех возрастов.

Все 20 лет своей успешной работы специалисты «Зеленого сада», чутко реагируя на изменения рынка новостроек и учитывая пожелания потребителей, используют современные технологии и материалы в проектировании и строительстве жилья. Возводимый в Кальном квартал «Еврокласс» – действительно уникальный продукт, воплотивший в себе концепцию умного дома ЕuroSMART с максимумом высокотехнологичных удобств, соответствующих потребностям и образу жизни современного человека. Сходив на экскурсию в первую очередь жилого комплекса, посетив шоу-румы (примеры уже полностью готового для проживания жилья), можно убедиться в том, что эти квартиры кардинально отличаются от ставшего уже привычным жилья массовой застройки.

Ваша комфортная жизнь в «Евроклассе» начинается с теплых экостен дома. Керамические блоки с базальтовой ватой удерживают на 20% больше тепла в помещении. Но комфортный микроклимат – это еще и адаптированные к российским погодным условиям энергосберегающие окна. Как нам рассказали специалисты «Зеленого сада», стекла с особым напылением позволяют сохранять тепло на 56% эффективнее, а летом не дают воздуху в комнатах чрезмерно нагреваться. А за счет возможности самостоятельно регулировать уровень отопления в квартире плата за коммуналку составляет в 2,5-4 раза меньше по сравнению с центральным отоплением.

Нередко приходится слышать от жильцов жалобы на плохой воздухообмен в помещении, что может привести к разного рода проблемам – от неприятных запахов до угрозы жизни и здоровью людей. Чтобы подобное исключить, на крыше каждого жилого дома устанавливаются мощные вентиляторы, которые создают тягу в вентиляционных каналах в любую погоду и при любом атмосферном давлении.

Отдельно – о планировках квартир. Поскольку у каждой семьи свои представления о комфорте и организации жилого пространства, в «Евроклассе» предусмотрен широкий выбор и классических планировок, и SMART-вариантов, которые позволят максимально рационально использовать пространство квартиры. К тому же, еще на этапе строительства, можно заказать свой, эксклюзивный, вариант планировки квартиры своей мечты. К счастью, монолитно-каркасная конструкция позволяет моделировать пространство на свой вкус.

Для тех, кто умеет наслаждаться жизнью и ценит красивые виды из своих окон, на верхних этажах «Еврокласса» застройщик предлагает уникальные просторные квартиры HIGH FLAT. Здесь при желании зонировать квартиры на двух уровнях. Благодаря увеличенным размерам окон и потолкам высотой 3,05 метра вы получаете на 20% больше воздуха и на 30% больше света. Обладатели такой квартиры смогут с удовольствием наблюдать рассветы и закаты и любоваться живописной панорамой поймы Оки.

Какую бы планировку в «Евроклассе» вы ни выбрали, вы всегда будете жить в умном доме. Только представьте: установленные датчики движения реагируют на каждый ваш шаг и включают-выключают свет в помещении в тот момент, когда это необходимо. При этом светодиодные лампы позволят собственникам квартир экономить до 90% электроэнергии. Помимо прочих удобств во все квартиры подведены кабели для подключения высокоскоростного Интернета, кабельного и цифрового телевидения.

На площадке ЖК «Еврокласс» уже наступила весна, и у строителей началась самая горячая пора.

БЕЗОПАСНО ЖИТЬ И СПОКОЙНО ОТДЫХАТЬ

Группа компаний «Зеленый сад» первой в нашем регионе разработала и реализует уникальную систему безопасности для жилых домов с серьезным названием «Антитеррор». Апробация на ЖК «Grand Comfort» в Дашково-Песочне прошла успешно. Жители благодарят застройщика за продуманную, отвечающую требованиям времени заботу об их комфорте и благополучии. Сегодня интеллектуальной системой охраны и контроля доступа «Антитеррор» оснащают все строящиеся жилые комплексы компании.

Забота о безопасности в жилом квартале «Еврокласс» начинается еще за его пределами. Благодаря контролю доступа в подъезд можно будет попасть только по отпечаткам пальцев, а въезд на закрытую территорию откроется только тем автомобилями, номера которых есть в особом списке. Если вы не ждете гостей, никто не сможет нарушить ваш покой. Видеонаблюдение ведется во всех ключевых точках: входных группах, лифтовых холлах, в самих лифтах, а также по всей территории вокруг дома. Текущая ситуация непрерывно отслеживается и ведется архивная видеозапись, которую можно просмотреть при необходимости – например, при возникновении опасных или спорных ситуаций.

По желанию жильцы могут в online-режиме наблюдать за происходящим во дворе на любом устройстве, подключенном к интернету. Особенно эта опция востребована у родителей, бабушек и дедушек, которым удобно таким образом заниматься своими делами дома и присматривать за играющим на детской площадке ребенком прямо с мобильного телефона.

Кстати, на развивающих игровых платформах SMART PLAY дети максимально защищены от разного рода неприятностей. Во-первых, под ногами у них постелено травмобезопасное покрытие, во-вторых, все конструкции имеют экологические сертификаты. И, наконец, дверь на площадку закрывается на электронный замок, поэтому посторонний ни при каких обстоятельствах не проникнет внутрь. При любой нештатной ситуации жители могут воспользоваться тревожными кнопками. Сигнал SOS мгновенно поступит на пульт в круглосуточную службу охраны – время реагирования на вызов не превышает 1,5 минуты. Точно так же на пост охраны в режиме реального времени передается информация об обнаружении взрывчатых веществ внутри дома.

В «Евроклассе» заботятся о безопасности и благополучии жильцов не только в экстремальных ситуациях, но и в их повседневной жизни. В каждой квартире установлены датчики газа и воды. В случае утечки они моментально перекроют подачу ресурса. Если случится пожар, чувствительные датчики сигнализации сработают при появлении дыма и повышении температуры – при этом автоматически включатся пожарные насосы, система дымоудаления, а лифты направятся на первый этаж и выпустят пассажиров.

Наверняка у многих возникнет вопрос, какова же наценка на квадратный метр за все эти современные блага? Вы удивитесь, но для покупателей квартир эти опции совершенно бесплатны и входят в так называемую базовую комплектацию.

КУПИТЬ ЖИЛЬЕ ЛЕГКО И ПРОСТО

С каждым клиентом, приобретающим новую квартиру, специалисты «Зеленого сада» работают индивидуально. Особое внимание уделяется учету потребностей и всех пожеланий покупателей, их текущих и перспективных финансовых возможностей. Максимально комфортные условия приобретения жилья клиентам обеспечиваются действующими ипотечными программами кредитования, возможностями предоставления скидок при единовременной оплате и рассрочки с фиксацией цены квартиры. Также используются преимущества программы «Трейд-ин».

Квартиры в жилом квартале «Еврокласс» сегодня продаются по доступным ценам, а значит, будущие новоселы смогут сэкономить свои средства при приобретении жилья еще на этапе строительства. Так, если клиент готов внести 100% стоимости жилья единовременно, застройщик предоставит существенную скидку с каждого квадратного метра. При внесении 10 процентов первоначальной стоимости квартиры клиент получает рассрочку платежа по индивидуальных графику. Важно, что для покупателя квартиры будет зафиксирована ее цена за квадратный метр, актуальная на момент заключения договора.

Самым популярным способом приобретения жилья является использование ипотечных кредитов. Для своих клиентов Группа компаний «Зеленый сад» предлагает ипотеку от ведущих банков страны на условиях партнерских программ, а также эксклюзивные программы, разработанные специалистами «Зеленого сада». Уникальный для Рязани продукт застройщика – SMART-ипотека. Благодаря ей доступны различные варианты программ ипотечного кредитования, учитывающие возможности и потребности покупателей:

«Ипотека без первоначального взноса» без привлечения собственных накоплений клиента для оплаты первоначального взноса, с использованием беспроцентного займа под залог имеющегося жилья.

«Ипотека без первоначального взноса и с субсидированной процентной ставкой за первый год пользования кредитом» без привлечения собственных накоплений клиента для оплаты первоначального взноса и с применением субсидированной процентной ставки за первый год пользования кредитом в размере 2,75% от суммы ипотеки.

«Ипотека без первоначального взноса и с субсидированной процентной ставкой за первые два года пользования кредитом» без привлечения собственных накоплений клиента для оплаты первоначального взноса и с применением субсидированной процентной ставки за первые два года пользования кредитом от 6,3% годовых.

«Ипотека с пониженной процентной ставкой на весь период кредитования» со сниженной процентной ставкой на весь период кредитования для приобретения квартир, при условии внесения покупателем первоначального взноса не менее 40% от стоимости выбранного жилья.

«Ипотека в рассрочку» минимизирует затраты участников на всех этапах приобретения жилья при использовании ипотечных средств. Ипотечные средства перечисляются застройщику двумя траншами, что позволяет снизить переплату за первый год пользования кредитом и уменьшить сумму ежемесячных платежей, делая доступным приобретение большей площади. Срок перечисления второго транша предусматривается в договоре участия в долевом строительстве, согласно индивидуальным условиям, предоставленным участникам программы.

Еще один примечательный момент: те, кто хочет сэкономить на ремонте и обстановке, имеют возможность оформить ипотечный кредит на полную стоимость квартиры с ее отделкой силами специалистов Группы компаний «Зеленый сад».

Разумеется, для клиентов компании доступен и традиционный «Трейд-ин» по обмену старого жилья на новую недвижимость. По этой программе можно полностью или частично оплатить приобретаемую квартиру путем зачета стоимости имеющегося жилья. Программа имеет ряд преимуществ по сравнению с самостоятельной продажей имеющейся квартиры: не нужно ждать, пока на старое жилье найдется покупатель, оплачивать его оценку и услуги риэлтора, платить за юридическое сопровождение сделки купли-продажи – обо всем этом позаботятся специалисты «Зеленого сада».

Итак, вариантов покупки жилья много, и для каждого клиента застройщик готов подобрать наиболее подходящие условия покупки и индивидуальный график платежей. Сегодня в жилом квартале «Еврокласс» можно выбрать квартиру как в I (окончание строительства – 3 квартал 2020 года), так и во II очереди (окончание строительства – 4 квартал 2021 года). Время летит быстро, поэтому нужно успеть сделать выгодную инвестицию, вложив средства в комфортное, безопасное и экологичное жилье.

Вот таким симпатичным и уютным будет двор нового жилого квартала.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

– На объектах «Зеленого сада» занято свыше 500 специалистов строительных профессий;

– В коллективе трудятся 2 почетных строителя, 5 обладателей знака «Строительная слава»;

– Используются только современные, надежные и экологичные строительные материалы рязанского происхождения и производства (цемент, песок, щебень, кирпич, минералватные плиты);

– Возведение всех объектов производится строго по СНиП;

– Каждый этап строительства находится под контролем службы технического надзора;

– Проводимые работы ежедневно оцениваются для исключения скрытых дефектов;

– Точность измерения и контроля качества – до 1 мм;

– Все объекты обслуживает собственная строительная техника.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ЖК «Зеленого сада» – в лидерах федерального рейтинга новостроек

В нынешнем году в России проходит федеральный градостроительный конкурс «ТОП ЖК». Организаторами выступают Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата России и Национальное объединение застройщиков жилья. Для того чтобы проект жилого комплекса стал участником конкурса, он должен пройти оценку независимых экспертов и показать высокие результаты по 106 (!) параметрам. Новостройки, в частности, проверяют на безопасность жилого и дворового пространства, оформление подъездов, наличие социальной инфраструктуры и организации среды для маломобильных граждан.

Финалистов конкурса выбрало жюри из 200 экспертов, представляющих более чем 40 регионов нашей страны. В списке номинантов нынешнего конкурса – ЖК «Grand Comfort», построенный «Зеленым садом» в Дашково-Песочне. Он претендует на победу в номинации «Лучший жилой комплекс – новостройка в Рязанской области». Итоги состязания подведут уже в марте, а победители конкурса будут объявлены в апреле текущего года.

Кстати, «Grand Comfort», как и еще два жилых комплекса «Pride Park» и «Еврокласс», по итогам декабря 2019 года и с учетом показателей первых двух месяцев 2020 года занимают лидирующие позиции в рейтинге федерального портала «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ.РФ). Так, и в феврале ЖК «Pride Park» на ул. Пожалостина – на первой позиции в категории «Элитный класс», а ЖК «Grand Comfort» в Дашково-Песочне – первый в Рязани в классе «Комфорт-класс. Дома повышенной этажности». Возводимый в Кальном жилой квартал «Еврокласс» также входит в число лучших рязанских новостроек в классе «Высотные дома».

На сегодняшний день портал ЕРЗ.РФ, будучи полной базой данных застройщиков жилья в стране, аккумулирует, по сути, всю необходимую информацию для специалистов рынка недвижимости и россиян, желающих приобрести квартиру в новостройке.

НА ЗАМЕТКУ

Подробную информацию о жилом квартале «Еврокласс» можно получить у специалистов отдела продаж «Зеленого сада». Вам расскажут о проекте, покажут планировки квартир, встретятся с вами на объекте и помогут подобрать оптимальный вариант приобретения нового жилья. Адрес центрального офиса Группы компаний: г. Рязань, Солотчинское шоссе, 2. Телефон: +7 (4912) 777 – 777. Официальный сайт застройщика: green-garden.ru.

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