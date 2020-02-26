Легенда, ставшая брэндом

Фотокарточки на прищепках, громадная морская раковина, детские рисунки в широких багетах… В каждом доме есть дорогие сердцу мелочи, которые делают его не похожим на другие, местом — где приятно находиться хозяевам и куда хочется возвращаться гостям.

Так и город. Он может быть тысячу раз благоприятным для жизни, но лишь наличие уникальных мест и милых «фишечек» способно сделать его по-настоящему уютным для своих жителей и привлекательным для туристов.

СТАРИННЫЙ РЕЦЕПТ

Музей истории рязанского леденца появился в нашем городе чуть более двух лет назад. За это время небольшая частная коллекция сумела вырасти в одну из главных достопримечательностей региона и стать его настоящим гастрономическим брэндом — символом, которым гордятся жители и за которым едут в Рязань гости из других городов.

Фото предоставлено Музеем рязанского леденца.

Создание музея связано с удивительной историей, услышав которую убеждаешься, что случайности — неслучайны. Обнаруженный в 2017 году в старинной книге «Записки комитета сахароваров», потертый листок с непонятным рецептом оказался посланием из XIXвека по приготовлению сахарного леденца. Это стало первым шагом к созданию не только этого сладкого лакомства, но и самого музея.

Уникальный вкус «Рязанского леденца», который сейчас готовят в «Музее», позволил вскоре получить Свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения леденца.

Так случайная находка стала визитной карточкой Рязани.

БОЛЬШЕ ЧЕМ МУЗЕЙ

Место, где создают рязанский леденец — это нечто большее, чем просто музей. Помимо уникальных исторических экспонатов и познавательных экскурсий, здесь есть то, ради чего люди готовы возвращаться снова и снова: возможность создать что-то свое. И дети и взрослые на мастер-классе могут собственноручно приготовить историческое лакомство и украсить его шоколадной глазурью — как душа пожелает.

Обстановка к творчеству располагает. Тут вам и телефон времени, в трубке которого слышны старинные романсы, и сахарный фонтан, и колесо фортуны, и почта радости… Сколько в этих стенах необычных арт-объектов, неизвестно — всякий раз, приходя сюда, обязательно увидишь что-то новое.

Есть тут и место, где можно отдохнуть и подкрепиться. Это не безликое городское кафе. Самобытный интерьер уютной чайной не позволит вам раньше времени перенестись назад в будущее. Колорита добавит и меню, фирменное блюдо которого — рязанские каравайцы. Это тонкие ажурные блинчики с прикусками — от сладких до сытных. Ну, а разнообразие ароматных чаев и сладких сувениров поможет никого не оставить без подарка.

Фото предоставлено Музеем рязанского леденца.

Примечательна и территория музея. У входа — будто слетевший с книжной страницы крикун-зазывала петушок-золотой гребешок. А чуть поодаль — два царских трона. Пустых. Оно и понятно: царь за леденцами пошел, а за порядком следит все тот же петушок.

Этим летом благодаря сотрудникам музея в сквере на Соборной появился еще один интересный арт-объект: мортира и полевая пушка. Его установили в память о рязанцах, призванных на военную службу в 1812 году. Оказывается, среди героев той войны был Николай Шишков, который позже стал первым рязанским сахароваром и первым председателем комитета сахароваров Российской империи.

НОВЫЕ ВЫСОТЫ

Музей истории леденца активно участвует в жизни Рязанского края. Уже ни одно крупное событие не обходится без этого золотистого лакомства. В преддверии Форума древних городов мастера музея подготовили специальные сувенирные леденцы с символикой мероприятия. О рязанской сахароварне узнали и гости «Новогодней столицы России — 2020» — фирменный петушок на палочке стал одним из символов этого проекта.

Работу музея оценили на высоком уровне. По итогам 2019 года, музей истории рязанского леденца стал обладателем диплома I степени в региональном конкурсе «Лучшие предприятия и организации Рязанской области». Кроме того, рязанские сахаровары одержали победу на всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» в номинации «Линейка туристических сувениров музея», а сам «Рязанский леденец» был награжден Золотой медалью выставки Продэкспо и стал Лауреатом конкурса «100 лучших товаров России».

Фото предоставлено Музеем рязанского леденца.

Сладкий сахарный леденец действительно сумел стать настоящим брендом и символом Рязанского края. Сотрудники музея продолжают разрабатывать для своих гостей новые экспозиции, увлекательные мероприятия и мастер-классы. Информация о них оперативно появляется на сайте www.mirledentsa.ru.

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