«Комсомолка» наградила победителей молочных и топливных экспертиз

5 февраля в Рязанском институте развития образования прошла церемония награждения победителей «комсомольских» экспертиз в семи номинациях. Это производители продуктов питания и топлива для автомобилей. Среди победителей были и те, кто уже неоднократно показывал высокое качество своей продукции, и новички нашей церемонии. Но обо всем по порядку…

На что ориентироваться покупателям

В начале церемонии перед собравшимися выступил директор рязанской «КП» Николай Мальцев:

- Суть экспертизы очень проста, и победитель определяется также просто. В молочных экспертизах мы берем за эталон профиль молочного жира. Понятно, что жирно-кислотный состав молока зависит от особенностей кормления животных, условий их содержания, породы. Однако мы отмечаем продукты, которые наиболее приближены по жирно-кислотному составу к профилю молочного жира.

Говоря об экспертизе автомобильного топлива, Николай Петрович отметил, что это продукт питания наших автомобилей. А проводя исследования, редакция старалась сделать некое упорядочение на рынке и обозначить ориентиры для покупателей.

Директор рязанской «КП» Николай Мальцев рассказал, что в молочных экспертизах за эталон берется профиль молочного жира.

Кто прошел испытание?

В 2019 году, помимо экспертиз топлива и молочки, «Комсомолка» проверяла колбасу «Докторскую». Но в этой номинации победа не досталась, увы, никому. Дело в том, что во всех образцах специалисты нашли следы ДНК курицы, а это напрямую противоречит ГОСТу. Никакого другого мяса, кроме говядины и свинины, в такой колбасе быть не должно. А в одном из образцов даже обнаружили следы сои, что вообще является прямым нарушением.

С молочными продуктами, по итогам экспертиз, ситуация оказалась значительно лучше. В 2019 году мы проверили кефир 3,2%, сметану 20% и сливочное масло. Среди проверенных восьми образцов последнего, к сожалению, был найден и фальсификат. Сладко-сливочное «Традиционное» несоленое масло, МДЖ 82,5% «Бидончик» оказалось ничем иным как спредом. Это «масло» наполовину было фальсифицировано растительным жиром.

После церемонии награждения состоялась дегустация молочной продукции победителей.

А вот среди 8 образцов сметаны, в том числе рязанских производителей, фальсификат эксперты не обнаружили. Продукция всех производителей этого продукта вполне вписывается в существующие стандарты качества.

Во время исследования кефира также попался один образец фальсификата. Им оказался кефир «Красная цена». Белок в нем не соответствовал установленным нормативам (2,74 % при норме 3%), что говорит об очень низком качестве молока. Остальные восемь образцов полностью вписывались в стандарты, а некоторые даже их превзошли.

«Продукция становится лучше»

Директор ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» Анжелика Суханова рассказала, что возглавляемое ею учреждение проводит действительно независимые во всех отношениях экспертизы:

- Помимо того, что вы сами шифруете пробы, мы тоже внутри своей лаборатории их шифруем. Говоря же о качестве проверяемой продукции, могу отметить, что в последнее время она становится значительно лучше. Говорить об этом я могу, так как проверки у нас идут не только по вашей программе, но и по программе губернатора Рязанской области «Мониторинг пищевой продукции в социальных сферах». И действительно мы видим, что есть улучшения. Как потребитель я сама всегда отдаю предпочтение молочной продукции от рязанских производителей.

Директор ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» Анжелика Суханова рассказала, что в последнее время молочная продукция становится значительно лучше.

На какой АЗС торгуют контрафактом?

Бензин «Комсомолка» проверяла в августе и сентябре. Первым в лабораторию мы отправили образцы топлива АИ-95, и все образцы из восьми проб оказались вполне качественными. И если лучшими эксперты признали тех, кто в итоге и занял первое место, то худшим стало топливо, приобретенное на АЗС «Змей Горыныч». Но повторимся, что даже оно соответствует стандартам, а это значит, что заливать его в бак также можно.

А вот среди образцов АИ-92 в лаборатории обнаружили фальсификат - топливо с заправки «Авилан», расположенной на Московском шоссе после въезда в Рязань, она же «Звездочка» или «Алиса» (из-за логотипа). Бензин, продаваемый здесь, оказался откровенным контрафактом. Остальные же образцы топлива полностью соответствовали норме, что не может не радовать.

Партнером экспертиз качества уже традиционно выступили, рязанское областное отделение партии «Справедливая Россия» и ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная лаборатория».

Редакция «Комсомольской правды» благодарит за помощь в организации церемонии награждения Рязанский институт развития образования.

Партнером экспертиз качества уже традиционно выступило рязанское областное отделение партии «Справедливая Россия»

Победители:

Молочная продукция

ООО АМК «Рязанский» - номинация «Лучший кефир 3,2%»

АО «Старожиловский молочный комбинат» - номинация «Лучший кефир 3,2%»

ООО «Жито» - номинация «Лучшая сметана 20%»

ООО АМК «Рязанский» - номинация «Лучшее сливочное масло 72,5%»

ООО «Мурминское» - номинация «Лучшее сливочное масло 82,5%»

Автомобильное топливо

ООО «Импульс» - номинация «Лучший бензин АИ-92»

ООО «Газпромнефть-Центр» - номинация «Лучший бензин АИ-95»