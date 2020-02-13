2020-02-13T10:55:44+03:00
Общество

«Комсомолка» наградила победителей молочных и топливных экспертиз

В семи номинациях лучшими стали пять рязанских производителей
Роман КАРПОВ
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Производители качественных продуктов и топлива получили заслуженные награды от "Комсомолки".Производители качественных продуктов и топлива получили заслуженные награды от "Комсомолки".
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5 февраля в Рязанском институте развития образования прошла церемония награждения победителей «комсомольских» экспертиз в семи номинациях. Это производители продуктов питания и топлива для автомобилей. Среди победителей были и те, кто уже неоднократно показывал высокое качество своей продукции, и новички нашей церемонии. Но обо всем по порядку…

На что ориентироваться покупателям

В начале церемонии перед собравшимися выступил директор рязанской «КП» Николай Мальцев:

- Суть экспертизы очень проста, и победитель определяется также просто. В молочных экспертизах мы берем за эталон профиль молочного жира. Понятно, что жирно-кислотный состав молока зависит от особенностей кормления животных, условий их содержания, породы. Однако мы отмечаем продукты, которые наиболее приближены по жирно-кислотному составу к профилю молочного жира.

Говоря об экспертизе автомобильного топлива, Николай Петрович отметил, что это продукт питания наших автомобилей. А проводя исследования, редакция старалась сделать некое упорядочение на рынке и обозначить ориентиры для покупателей.

Директор рязанской «КП» Николай Мальцев рассказал, что в молочных экспертизах за эталон берется профиль молочного жира.

Директор рязанской «КП» Николай Мальцев рассказал, что в молочных экспертизах за эталон берется профиль молочного жира.

Кто прошел испытание?

В 2019 году, помимо экспертиз топлива и молочки, «Комсомолка» проверяла колбасу «Докторскую». Но в этой номинации победа не досталась, увы, никому. Дело в том, что во всех образцах специалисты нашли следы ДНК курицы, а это напрямую противоречит ГОСТу. Никакого другого мяса, кроме говядины и свинины, в такой колбасе быть не должно. А в одном из образцов даже обнаружили следы сои, что вообще является прямым нарушением.

С молочными продуктами, по итогам экспертиз, ситуация оказалась значительно лучше. В 2019 году мы проверили кефир 3,2%, сметану 20% и сливочное масло. Среди проверенных восьми образцов последнего, к сожалению, был найден и фальсификат. Сладко-сливочное «Традиционное» несоленое масло, МДЖ 82,5% «Бидончик» оказалось ничем иным как спредом. Это «масло» наполовину было фальсифицировано растительным жиром.

После церемонии награждения состоялась дегустация молочной продукции победителей.

После церемонии награждения состоялась дегустация молочной продукции победителей.

А вот среди 8 образцов сметаны, в том числе рязанских производителей, фальсификат эксперты не обнаружили. Продукция всех производителей этого продукта вполне вписывается в существующие стандарты качества.

Во время исследования кефира также попался один образец фальсификата. Им оказался кефир «Красная цена». Белок в нем не соответствовал установленным нормативам (2,74 % при норме 3%), что говорит об очень низком качестве молока. Остальные восемь образцов полностью вписывались в стандарты, а некоторые даже их превзошли.

«Продукция становится лучше»

Директор ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» Анжелика Суханова рассказала, что возглавляемое ею учреждение проводит действительно независимые во всех отношениях экспертизы:

- Помимо того, что вы сами шифруете пробы, мы тоже внутри своей лаборатории их шифруем. Говоря же о качестве проверяемой продукции, могу отметить, что в последнее время она становится значительно лучше. Говорить об этом я могу, так как проверки у нас идут не только по вашей программе, но и по программе губернатора Рязанской области «Мониторинг пищевой продукции в социальных сферах». И действительно мы видим, что есть улучшения. Как потребитель я сама всегда отдаю предпочтение молочной продукции от рязанских производителей.

Директор ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» Анжелика Суханова рассказала, что в последнее время молочная продукция становится значительно лучше.

Директор ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» Анжелика Суханова рассказала, что в последнее время молочная продукция становится значительно лучше.

На какой АЗС торгуют контрафактом?

Бензин «Комсомолка» проверяла в августе и сентябре. Первым в лабораторию мы отправили образцы топлива АИ-95, и все образцы из восьми проб оказались вполне качественными. И если лучшими эксперты признали тех, кто в итоге и занял первое место, то худшим стало топливо, приобретенное на АЗС «Змей Горыныч». Но повторимся, что даже оно соответствует стандартам, а это значит, что заливать его в бак также можно.

А вот среди образцов АИ-92 в лаборатории обнаружили фальсификат - топливо с заправки «Авилан», расположенной на Московском шоссе после въезда в Рязань, она же «Звездочка» или «Алиса» (из-за логотипа). Бензин, продаваемый здесь, оказался откровенным контрафактом. Остальные же образцы топлива полностью соответствовали норме, что не может не радовать.

Партнером экспертиз качества уже традиционно выступили, рязанское областное отделение партии «Справедливая Россия» и ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная лаборатория».

Редакция «Комсомольской правды» благодарит за помощь в организации церемонии награждения Рязанский институт развития образования.

Партнером экспертиз качества уже традиционно выступило рязанское областное отделение партии «Справедливая Россия»

Партнером экспертиз качества уже традиционно выступило рязанское областное отделение партии «Справедливая Россия»

Победители:

Молочная продукция

ООО АМК «Рязанский» - номинация «Лучший кефир 3,2%»

АО «Старожиловский молочный комбинат» - номинация «Лучший кефир 3,2%»

ООО «Жито» - номинация «Лучшая сметана 20%»

ООО АМК «Рязанский» - номинация «Лучшее сливочное масло 72,5%»

ООО «Мурминское» - номинация «Лучшее сливочное масло 82,5%»

Автомобильное топливо

ООО «Импульс» - номинация «Лучший бензин АИ-92»

ООО «Газпромнефть-Центр» - номинация «Лучший бензин АИ-95»

ИСТОЧНИК KP.RU

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