По подделке подписей в протоколах собраний возбуждены уголовные дела

В конце декабря 2019 года в Рязани возбудили первое уголовное дело о подделке протокола общего собрания собственников помещений дома на улице Татарской, 68. А в январе 2020 было возбуждено уже второе уголовное дело по той же статье, только на этот раз пострадали собственники помещений дома 51 на улице Стройкова. Произошло это после проверки прокуратуры Железнодорожного района. И, что характерно, все протоколы касаются выбора управляющей организации ООО «ПИК-Комфорт».

Впервые в Рязани возбуждены уголовные дела

Согласно «официальному документу», люди расторгли договор с одной УК и выбрали в качестве управляющей организации ООО «ПИК-Комфорт». При этом собрания собственников не было, «председатель собрания» и «секретарь собрания» протоколы даже не видели, не говоря о том, чтобы их подписывать…

– В моей практике такое впервые, чтобы в отношении нарушений, связанных со сменой УК, возбуждалось уголовное дело. Обычно такие споры решаются в рамках гражданского судопроизводства, – рассказала проводившая проверку сотрудник прокуратуры Ольга Степанова. – Люди пожаловались, что их подписи были подделаны, в ходе проверки эта информация подтвердилась. Уголовные дела были возбуждены по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов…». Теперь их расследуют в отделе МВД Железнодорожного района.

Кроме того, доследственные проверки идут в органах внутренних дел Октябрьского района Рязани и Рязанского района. Подготовлены документы от собственников и в органы внутренних дел Московского района.

Проголосовали даже «мертвые души»

Похожие сигналы поступают абсолютно из разных районов областного центра. В редакцию уже обратились жильцы многоквартирных домов, расположенных на улице Стройкова, 51; Пугачева, 14; Новаторов, 9в; Островского, 35/11; Татарской, 68 и 18, в селе Дядьково на улице Грачи, 56, 56 корпус 1, 58, 58 корпус 1, 60 и других домов. В конце декабря мы уже писали о методах работы, используемых УК ООО «ПИК-Комфорт». В первом материале, посвященном этой теме, – «Пик дискомфорта: рязанцы убеждены, что их дома захватили управленцы из Москвы», мы рассказывали о первых попытках этой организации без ведома горожан получить контроль над их домами.

Как и тогда, сейчас жильцы утверждают, что не расписывались в этих документах, а те, кто поставил подпись, не знали, что речь шла о смене управляющей компании.

– В нашем доме проголосовали даже «мертвые души» – те, кто здесь никогда не жил, а покупал квартиру, чтобы сразу перепродать, – поделился председатель Совета дома новостройки на Пугачева, 14 Юрий Григорьевич. – Так вот, в протоколах собрания, прошедшего, якобы, в октябре, обнаружились подписи даже этих людей. Причем любопытно, что все протоколы имеют одинаковую повестку, везде выбирается ООО «Мосгаз» в качестве обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование, даже в тех домах, где газа нет.

КСТАТИ

Иногда ситуация доходит до абсурда. Жильцы некоторых рязанских домов рассказали, что «благодаря» ООО «ПИК-Комфорт» у них в квартирах появился газ – даже там, где его нет по проекту. Оказывается, это жильцы проголосовали за заключение договора с АО «Мосгаз» о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования, причем на условиях, предложенных АО «Мосгаз». И никого не остановило даже то, что плиты в доме электрические. А уж как будет обслуживать в Рязани газовое оборудование московская компания, нам остается только догадываться…

«Рядом с моим именем подпись другого человека»

Аналогичная ситуация произошла и в доме №9в на улице Новаторов. Там тоже, как утверждают собственники помещений, подделаны подписи жильцов. Об этом рассказала старшая по дому Елена:

– Когда я узнала о том, что «ПИК-Комфорт» подал документы в ГЖИ, то поехала туда и увидела, что в протоколе рядом с моим именем стоит подпись другого человека. Скажу больше: и собрания никакого я тоже не проводила. Кроме того, там были подписи и других жильцов нашего дома, и они тоже могут подтвердить, что подписи в бланках решений не их. Меня вообще не устраивает ситуация, когда какие-то люди, не спросив жильцов, пытаются навязать свои услуги.

Председатель Совета дома №35/11 на улице Островского Лидия Сергеевна считает, что тоже столкнулась с неправомерными действиями со стороны ООО «ПИК-Комфорт». Она уверена, что документы, сданные в Государственную жилищную инспекцию Рязанской области, сфальсифицированы.

– Я вообще ничего не подписывала, потому, что очень довольна нашей управляющей компанией. До их прихода мы никак не могли заставить наших прошлых управленцев подключить общедомовые счетчики, они просто игнорировали наши требования. И только с приходом нашей сегодняшней компании мы смогли этого добиться. Так что даже не могло быть и речи о расторжении договора в пользу другой фирмы.

Причем, как нам стало известно, все протоколы собраний поступили в ГЖИ одновременно, и сдали их от имени жильцов представители управляющей компании ООО «ПИК-Комфорт».

Возмущенные случившимся жильцы написали заявления в УМВД, прокуратуру и Государственную жилищную инспекцию с требованием проверить законность представленных ООО «ПИК-Комфорт» протоколов общего собрания собственников многоквартирных домов. Также люди указали, что их подписи в протоколах собраний были подделаны, а это уже является признаком правонарушения, карающегося законом.

Тем более что в Государственной жилищной инспекции Рязанской области нам сообщили, что документы, переданные им представителями управляющей компании, были изъяты представителями правоохранительных органов в рамках расследования уголовного дела.

В рязанском офисе УК «ПИК-Комфорт»утверждают, что компания работает в штатном режиме.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

При этом в рязанском офисе УК «ПИК-Комфорт» говорить об уголовных делах не пожелали. Да и вообще предпочитают делать вид, что ничего не произошло.

– Управляющая компания работает в штатном режиме, обслуживание всех домов ведется в полном объеме, – рассказал представитель УК. – События, о которых вы говорите, происходили в октябре, я в это время здесь не работал, так как трудоустроился около двух месяцев назад.

КОМПЕТЕНТНО

В пресс-службе регионального УМВД нам подтвердили, что расследование уголовных дел действительно ведется:

– По материалам проверки районной прокуратуры ОМВД России по Железнодорожному району Рязани были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 327 УК РФ, то есть за подделку официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования.

А КАК У НИХ?

Деятельность ООО «ПИК-Комфорт» вызывает вопросы и у жителей обслуживаемых им домов за пределами нашего региона. В Подмосковье эта управляющая компания работает в Балашихе, Долгопрудном, Ивантеевке, Котельниках, Красногорске, Лобне, Люберцах, Мытищах, Подольске, Реутове и ряде других населенных пунктов. При этом проблем в Москве и Подмосковье у «ПИК-Комфорт» немало. К примеру, в начале года компания была должна абсолютно всем ресурсоснабжающим организациям. В арбитражных судах находятся сотни многомиллионных исков к «ПИК-Комфорту».