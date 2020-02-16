«Ария» начала юбилейный тур концертом в Рязани

Группа «Ария» за последние годы приучила своих поклонников к юбилейным концертам и турам. Недавно отметили 30-летие альбом «Герой асфальта». А тут и новый повод подоспел – группе в этом году исполняется 35 лет.

«Стой, где очерчен мелом круг».Фото: Виктор ГРАКОВ

«Какая жизнь – такие песни»

35 лет – это возраст, когда мужчины начинают подводить промежуточные итоги. «Ария» в этом плане ведет вполне обычную жизнь: пережила и юношескую тягу к плакатным текстам (на альбоме «С кем ты?»), и мистические искания («Кровь за кровь»), и болезненное расставание (уход… ну, впрочем, вы сами знаете). Как положено, есть и «дети»: от «Арии» отпочковались группы «Мастер» и «Кипелов», успешные сольные проекты есть и у бывших «арийцев» Сергея Маврина и Сергея Терентьева.

Владимир Холстинин - единственный, кто играет в «Арии» все 35 лет.Фото: Виктор ГРАКОВ

В общем, 35 лет – полет нормальный. Можно бы уже с пивком да на диванчик, но «арийцам» такая перспектива, похоже, не по душе. Они постоянно придумывают поводы что-то делать: то альбом, то грандиозное шоу-презентация «Проклятие морей». И уж конечно, «Ария» и в 35 остается одной из самых концертирующих групп на «тяжелой» сцене. Наверное, отсюда и энергия, которой могут позавидовать и некоторые молодые. Вот за этой «арийской» энергетикой люди приходят на концерты уже 35 лет. И заполняют любой зал в стране.

Так уж вышло, что последний на данный момент альбом – «Проклятье морей» – прошел мимо рязанской публики. Предыдущий концерт в Рязани «Ария» сыграла за три дня до выхода пластинки, а в новую программу не вошло ни одной песни с «Проклятья морей». Концепция была другая: вспомнить старое и любимое.

Со стартовой песней решили не мудрить: голос Робертино Лоретти известил о начале боевика «На службе силы зла». Народ мгновенно откликнулся – и до конца концерта уже не затихал. Музыканты тоже явно были в прекрасном расположении духа и о чем-то друг с другом шутили. Всем бы с такими улыбками на работу выходить…

Рязань подпевала громко, но музыкантам хотелось еще громче.Фото: Виктор ГРАКОВ

«Под песню мадридских часов»

Накануне концерта «арийцы» опубликовали в соцсетях несколько тизеров, обещавших сюрпризы. Главным из них стал акустический блок – едва ли не первый в истории группы. Кроме баллад «Точка невозврата» и «Осколок льда» в него попала и песня «Тореро». Без нее в юбилейном туре было никак не обойтись: с «Тореро» когда-то и началась история «Ария». Причем комиссии, которая должна была допустить ансамбль к гастролям, наврали, что текст про нелегкую судьбу сына вдовы написал сам Федерико Гарсиа Лорка. В акустическом виде «Тореро» действительно обрел новое, немного «испанское» звучание. И вообще эксперимент пришелся публике явно по вкусу, хотя, думается, и в изначальном варианте эти песни приняли бы на ура.

Сюрпризы на этом не закончились. Ближе к концу «Ария» сыграла попурри, в которое вошли отрывки и из суперхитов («Герой асфальта», «Колизей», «Кровь за кровь» и другие), и из совсем уж раритетных вещей. Например, песню «Это рок», открывавшую дебютный альбом группы, «арийцы» не играли уже лет 20. А когда в последний раз на концерте звучала «Позади Америка», они и сами, наверное, не вспомнят. Воскресили ради тура и несправедливо забытую песню «Дух войны». В общем, дали поводы для радости и молодым фанам, и самым «олдовым». Некоторые из зрителей помнят еще концерты «Арии» 1988 года.

Бас-гитарист Виталий Дубинин на сцене двигается не меньше, чем Михаил Житняков.Фото: Виктор ГРАКОВ

«Да, да, всё сказано»

– Мы в прошлый раз ходили на «Арию», так они два часа играли, – перед концертом рассказывал мужчина лет 50-ти своему товарищу. – Уже даже мы устали стоять, а они всё играют!

В этот раз «Ария» снова не обманула ожиданий, честно отыграв те же два часа. Если бы сыграли больше – никто бы не возражал. Спросите любого поклонника, какие песни он хотел бы услышать на концерте, он вам выкатит сет-лист часа на четыре. И казалось бы, все эти песни давно могли надоесть. И вроде бы жрица любви Жанна с улицы Роз за 30 с лишним лет безупречной службы должны была бы потерять товарный вид, но нет: ее все так же любят и ждут на каждом концерте. И все так же ученик отшельника без спроса хватает хрустальный шар (а кончится все на костре), трещат льдины под тевтонцами и мечтает уйти в серебристый сон пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат.

«Что дальше будет – неизвестно», – поется в заглавной песне тура (ее сыграли предпоследней, перед «Улицей Роз»). Но скучно не будет точно.

«Вот этими самыми руками 35 лет...»Фото: Виктор ГРАКОВ

НА ЗАМЕТКУ

Сет-лист тура «Замкнутый круг»

1. «На службе силы зла»

2. «Ангелы неба»

3. «Отшельник»

4. «Дух войны»

5. «Последний закат»

6. «Меченый злом»

7. «Атака мертвецов»

8. «Игра с огнем»

в акустике:

9. «Точка невозврата»

10. «Осколок льда»

11. «Тореро»

12. Попурри:

«Это рок»

«Раскачаем этот мир»

«Герой асфальта»

«Ангельская пыль»

«Небо тебя найдет»

«Кровь за кровь»

«Обман»

«Колизей»

«Позади Америка»

13. «Баллада о древнерусском воине»

14. «Штиль»

15. «Ночь короче дня»

16. «Замкнутый круг»

17. «Улица роз»