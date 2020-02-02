Как получить жизненно важное лекарство?

Уже более десяти лет в России действует «Список жизненно важных лекарственных препаратов» (СЖВЛП). Однако большинство из нас не знают и не понимают, для чего он нужен и что туда входит, доверяясь больше «сарафанному радио». Но оказывается, это очень важная штука, с которой мы сталкиваемся каждый раз, посещая аптеку.

ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ ВЕЗДЕ

Медицинская наука движется вперед, появляются новые методы лечения, а значит, и новые лекарства. Фармакологические компании предлагают новые препараты, якобы более эффективные, но по гораздо более высоким ценам, чем пользуются розничные продавцы (аптеки) и недобросовестные врачи. При этом одно время складывалась ситуация, когда простые, эффективные и, главное, доступные лекарства стало довольно тяжело найти - аптекам с ними было не так выгодно работать, нежели с брендовыми препаратами. Для того чтобы как-то упорядочить этот рынок, и придумали СЖВЛП.

- Каждое заболевание имеет свою схему лечения, которая подразумевает использование определенных процедур и лекарственных препаратов, - говорит руководитель территориального органа Росздравнадзора по Рязанской области Татьяна Болдырева, - и большинство из них входят в данный список. Там есть препараты всех типов - безрецептурные, а также отпускаемые по обычным рецептам и рецептам строгой отчетности. Перечень ЖВЛП содержит список лекарственных средств и охватывает практически все виды медицинской помощи, предоставляемой гражданам Российской Федерации в рамках государственных гарантий: скорую медицинскую помощь; стационарную помощь; специализированную амбулаторную помощь. Всего в нем имеется более 700 наименований лекарственных препаратов. Но все лекарственные средства указаны в нем в виде международных непатентованных названий, а в аптеках они могут быть представлены уже под различными торговыми марками. Но самое главное - ВСЕ лекарства из перечня минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, должны быть в каждой аптеке.

- А что делать, если человек при-ходит в аптеку с рецептом на препарат из списка, а ему говорят, что его нет? Ведь прогнозировать спрос почти невозможно, а держать большой запас, особенно в маленьких аптеках, нереально.

- Если нет лекарства по льготному рецепту, то сам рецепт остается в аптеке, а о поступлении лекарства со-общается покупателю. Рецепт находится на отсроченном обеспечении до факта получения необходимого лекарства. Если же нет из перечня минимального ассортимента за коммерческий расчет, то это уже является нарушением лицензионных требований, и чтобы избежать санкций со стороны контролирующих органов, данное лекарство должно появиться в продаже не позднее, чем через пять дней. Обо всех случаях отсутствия лекарств из Перечня ЖВЛП следует сообщать в территориальный орган Росздравнадзора по телефону (4912) 25-27-50.

ЦЕНЫ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ, НО НЕ В РАЗЫ

Еще один немаловажный момент - цены на лекарства из списка не могут быть запредельными. Но это не значит, что одно и то же лекарство должно стоить в каждой аптеке одинаково. Регулируется только торговая наценка. Она разная, в зависимости от стоимости товаров - чем он дороже, тем она меньше (в процентах).

- Максимальная торговая розничная наценка, 17%, установлена для лекарственных средств стоимостью свыше 500 рублей, - продолжает Татьяна Ивановна, - но даже если соседние аптеки получают товар от одного поставщика, то не факт, что но стоит одинаково. Кто-то может установить наценку по максимуму, а другой, чтобы выиграть в конку рентной борьбе - меньше. К тому же производители могут быть разные. А чтобы не было разногласий - в каждой аптеке имеется в открытом доступе список лекарственных препаратов Перечня ЖВЛП с указанием максимально применимой цены. Но этот список не является постоянным. Ежегодно в него вносятся изменения, по большей части, расширяющие список. Так, в этом году добавлено еще 24 препарата (см. таблицу), а из перечня минимального ассортимента исключен один - антибиотик ампициллин. Получается, что СЖВЛП позволяет всем получить лекарства, нужные для лечения большинства болезней, вовремя и по доступным ценам.