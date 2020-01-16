Туалеты на рязанских вокзалах стали бесплатными для всех

Привокзальные уборные назвать местом приятным для посещения получится вряд ли: они не только не блещут чистотой, но и зачастую отпугивают посетителей характерным «ароматом». А до недавнего времени пассажирам приходилось за них еще и платить, хотя формально при наличии актуального билета услуга оказывалась бесплатно. Но не все пассажиры об этом знали. Могли возникнуть проблемы и у тех, кто приобрел электронный билет – не все сотрудники туалетов на вокзалах пропускали таких пассажиров бесплатно, часто требуя дополнительную плату за пользование уборной.

344 санитарные комнаты открыли двери

Но с 1 января 2020 с легкой руки дирекции посещение санитарных комнат стало бесплатным для всех категорий пассажиров на 344 вокзалах. Принять данное решение вынудили частые жалобы граждан на стоимость услуг туалетов.

– Кроме того, по результатам анализа финансовых показателей, на 87 вокзалах данная услуга показала убыточность, – заявили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов.

Там добавили, что до вступления новых правил в силу эту услугу предоставляли на безвозмездной основе на 80 вокзалах. Среди них было и два вокзала, расположенных в областном центре: Рязань – 1 и Рязань – 2.

Два вокзала – два подхода к чистоте

«Комсомолка» решила самостоятельно убедиться в том, как выполняются новые правила и насколько уборные на вокзалах чисты. Заодно мы посетили санитарную комнату на автовокзале «Центральный», к которой у пассажиров и контролирующих органов претензии уже возникали и не раз.

На железнодорожном вокзале Рязань - 1 общественный туалет открыт для всех посетителей в любое время суток.Фото: Константин МОГИЛИН

На железнодорожном вокзале Рязань – 1 общественный туалет открыт для всех посетителей в любое время суток, за исключением технических перерывов на уборку (5.20-5.40, 7.45-8.15, 10.30-11.00, 14.30-15.10, 17.00-17.40). Конечно, 30-40 минутные перерывы в работе санузлов приемлемыми назвать трудно, но зато туалеты действительно выглядят чистыми.

Чего, увы, не скажешь об уборных, расположенных на вокзале Рязань – 2. Здесь вы сможете воспользоваться санузлом, только если поборете собственную брезгливость. Полы грязные, мусорные корзины переполнены, нет мыла и туалетной бумаги. Таким туалетом можно воспользоваться лишь в случае острой нужды, иначе проще дождаться поезда, санитарные комнаты, в которых в последнее время, кстати, нареканий в подавляющем большинстве случаев не вызывают.

Зато туалет работает круглосуточно и абсолютно бесплатно. В нем также висит график перерывов на уборку, вот только насколько его соблюдают, большой вопрос.

На вокзале Рязань – 2 вы сможете воспользоваться санузлом, только если поборете собственную брезгливость.Фото: Константин МОГИЛИН

Автостанции закон не писан

Особняком в этой компании стоит автовокзал «Центральный» – важнейший для жителей областного центра и его гостей транспортный узел. Но, несмотря на многочисленные жалобы, штрафы, проигранные апелляции, ООО «Пассажир-Сервис» по-прежнему продолжает брать со своих гостей плату за использование санитарных комнат – по 20 рублей за одно посещение. со всех, кроме тех, у кого есть на руках билеты.

Так что инициатива железнодорожников оказалась очень кстати и говорит о компании «РЖД» как об организации, в которой думают о своих пассажирах. У руководства автовокзалов и многочисленных контор, обслуживающих автостанции, такого рвения не наблюдается.

А КАК У НИХ

В Германии в общественных местах, таких, как вокзалы, автостанции или торговые центры, туалеты платные. Стоимость за одно посещение – 0,5 или 1 евро, зависит от проходимости места и востребованности туалетных комнат. Но эти деньги, как правило, можно потом вернуть и пусть не напрямую, а в виде скидки – после оплаты вам выдадут чек-купон на 0,5 или 1 евро. Его можно потратить, обменять на равноценную скидку в любом кафе, сотрудничающем с компанией-организатором, а это почти все кафе и пекарни, расположенные на вокзале или в торговом центре.