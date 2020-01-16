Tele2 открыл в Рязани первый инновационный салон

Вчера на улице Новоселов, 30а (ТЦ «Алина») открылся первый в Рязани инновационный салон Tele2. Такого в нашем городе пока еще нет ни у одного оператора сотовой связи. Чем он отличается от других? Большие интерактивные панели выдают информацию, реагируя на голос или на касание. Абонент самостоятельно ищет то, что ему нужно, путем нажатия различных кнопок, потом делает выбор и отправляется на кассу. Общение с продавцом сведено к минимуму. Нет, если вы хотите, чтобы вас проконсультировал специалист, – пожалуйста, но сегодня все больше людей просто не желают общаться с продавцом, а предпочитают выбирать товар самостоятельно. Компания Tele2 решила пойти навстречу клиентам.

Директор рязанского филиала Ирина Тараканова рассказывает о возможностях нового салона.

- Дашково-Песочня – самый крупный микрорайон в Рязани. Здесь живет много наших клиентов, - рассказывает директор рязанского филиала компании Tele2 Ирина Тараканова. - И мы не хотим, чтобы они проводили время в очередях. В нашем новом салоне можно задать вопросы виртуальному помощнику – голосом или с помощью нажатия кнопок, в один клик посмотреть карту покрытия сети, выбрать тариф или красивый номер. Мы планируем сократить время обслуживания клиентов и если не исключить совсем, то значительно сократить очереди. Это восьмой digital-салон Tele2 в России – инновационный формат, который в дальнейшем распространится на всю розничную сеть нашей компании.

Получить информацию о тарифах и услугах можно в один клик.

В салоне все можно потрогать руками. Выбираете телефон? В один клик получаете о нем полную информацию на большом экране, не просто держите смартфон в руках, но и пробуете, как он работает, оцениваете меню, функциональные возможности. Новость для бережливых: до 31 января в салоне сделают скидку 20 % на комплект из смартфона, SIM-карты, защитного стекла и наушников.

Фото: Ольга ГЕРЖОВА,

В день открытия посетителей угощали кофе, дарили подарки, а робот предсказывал будущее, фотографировал всех желающих и отправлял фото по электронной почте. Предсказания были преимущественно позитивными. А если кому-то вдруг выпадало что-то удивительное, робот спешил успокоить: все будет хорошо, Tele2 обязательно поможет!

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