Пополем, поедим: рязанские фермеры готовы перейти на производство чистых от химии продуктов

С 1 января в России вступил в силу закон об органической продукции. Страсти по нему, причем на грани паники, начались задолго до этого дня. «Комсомолка» выяснила, так ли страшны опасения крупных игроков рынка и чего ждать от нововведений рядовому потребителю.

Для начала поясним, что такое органические продукты. Это те, что выращены без использования химических препаратов: удобрений, пестицидов, веществ, спасающих от болезней и насекомых. Если речь идет о животноводстве, то не допускается использование гормонов, стимуляторов роста, антибиотиков. В общем перечне закона – тьма пунктов, но вопрос к ним один: «Как это проверить?» Анализами.

Проводить соответствующие исследования и по их завершении выдавать производителям сертификаты в России имеют права три организации. Дальше предприятия, прошедшие все этапы сертификации, могут использовать российский знак соответствия: белый лист на зеленом фоне с надписью «ОРГАНИК».

Итак, с проверкой все ясно, во всяком случае – в теории. Что же нас ждет на практике?

БЕЗ ПАНИКИ

Практики больше других боялись крупные торговые сети, а не производители. Российских фермеров, выращивающих органику, крайне мало, однако в больших магазинах она занимает уже целые отделы. Откуда все это? Изза границы.

Продавцы же боялись, что с 1 января эта продукция подорожает или исчезнет вовсе: мол, импортеров заставят проходить плюсом к своим и через наши лаборатории, а это дополнительные расходы. Точки над «i» минувшей осенью расставил отечественный минсельхоз: в ведомстве заверили, что торговать этими продуктами можно и дальше, ровно с теми же знаками отличия, что есть сейчас. Просто без прохождения нашей сертификации нельзя будет использовать российский знак «ОРГАНИК».

А ЧЕМ МЫ ХУЖЕ?

Рядовому рязанскому потребителю вся вышеприведенная информация – как новости с Луны. Или нет? Много по каким отраслям Россия идет по стопам европейцев и скорее всего, эта – станет очередной из них.

Для того есть крайне важная опора: земля. Вернее – ее количество. Почти всю обрабатываемую землю европейские фермеры берут в аренду, отдавая за это треть денег, вырученных, например, от продажи зерновых, выращенных на ней. А поскольку земли у них мало, из нее выжимают все, что могут – в том числе с помощью химии: 10 и больше обработок за сезон! У наших нет ни такой необходимости, ни таких денег – химиято дорогая!

Что же входит в органическую обработку? Навоз вместо минеральных удобрений? Как пояснил «КП»Рязань» профессиональный агроном и одновременно руководитель ООО «Имени Алексашина» Александр Соколов, это далеко не только навоз.

В первую очередь, грамотное использование ресурсов, самой почвы, продуманный севооборот и обогащение земли за счет разных растений. Например, бобовые берут из воздуха много азота, который позже идет в почву. Есть способы с помощью одних растений предупреждать появление определенных сорняков. Плюс – своевременная механическая обработка от тех же сорняков. Спору нет – это крайне трудоемко. Но и в использовании химии, помимо цены, трудозатраты тоже немаленькие. Да и техника нужна специальная.

– Все упирается в конечную цену продукта. Если на выходе мы заработаем столько же, сколько при использовании удобрений, то какая разница, как выращивать? Мы готовы делать и такой продукт – был бы на него спрос, – уверен Александр Соколов.

А спрос рано или поздно будет. Согласитесь, многие вещи казались чуть не экзотикой, сейчас же это наше обычное окружение. Тут важнее, что уже есть опыт других стран. В Европе, к примеру, рынок органических продуктов начал развиваться почти полвека назад, Украина занялась им несколько лет назад, Казахстан тоже осваивает. Да неужто рязанские фермеры хуже знают агрономию? Ничуть.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Около 15 лет назад два захаровских хозяйства – «Простор» и «Имени Алексашина» – провели эксперимент. В каждом на своих 100 га выращивали рапс, только в первом использовали химические препараты, а во втором – нет. В итоге в «Просторе» урожайность составила около 30 ц/га, у их коллег вдвое меньше. Но денег на химию первый производитель отдал столько, что на выходе оба предприятия заработали одинаковую сумму! Оговоримся – это был именно рапс, а у каждой культуры свои особенности.

КОМПЕТЕНТНО

Врач-диетолог Светлана Арканова сама старается покупать органическую продукцию – по мере финансовых возможностей. При этом доктор уверена, что в рационе человека должны преобладать не просто натуральные продукты, а выращенные в той же местности, где он живет.

– Такая пища более естественна, она адаптирована для нашего организма, – говорит Светлана Владимировна.