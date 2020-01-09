Как председатель облдумы Емелю работать учил

«В ночь с 31 декабря по 1 января праздничные мероприятия прошли в 58 населенных пунктах области» – отчиталась полиция. В 57-ми из них наверняка тоже не скучали, но в Шилове скука в принципе была немыслима: развлечения подготовили для всех, и чтобы их пропустить, местным надо было сильно постараться. В этом «Комсомолка» убедилась сама.

Путь к центральной площади города загодя украсили светящимися снежинками, так что даже заезжим журналистам найти ее было несложно: мы двигались по ним как по новогодним указателям. И смотрели по сторонам. А там, по тротуарам, шли толпы людей. Буквально толпы. Куда это все они? Ведь не может быть, чтобы поздним вечером 31 декабря в райцентре столько народу на улицу гулять вышли!

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ

Тут мы не угадали, шиловцы действительно массово направлялись в центр. Бросив салаты и прочие предновогодние хлопоты, люди покидали дома целыми семьями. В итоге огромная площадь заполнилась под завязку.

Дед Мороз и елка – это, конечно, прекрасно, но чтобы в райцентре, пусть и большом, они заманили тысячи людей? Что-то тут не так.

Оказалось, что все как раз именно так, как и должно быть – если делать по уму: ровно в 7 вечера грянул салют, и все глаза обратились к небу. Малыши и школьники, студенты и их родители, бабушки и дедушки – все тут. Примерно 3-4 тысячи человек. А это, на минуточку, четверть всего населения Шилова.

– У нас всегда так, что вы удивляетесь? Зачем общегородской фейерверк ночью? Вот 47 лет я здесь живу, и каждое 31 декабря ровно в 7 вечера салют. И ни разу график не менялся. И дети, и взрослые посмотреть на него приходят, – рассказала местная жительница Людмила.

Для многих детей этот салют стал первым в жизни. Будь он поздней ночью, малыши его и не увидели бы.

Фейерверк отстрелял, и горожане разделились на две части – одна двинулась по домам, другая в местный Дом культуры.

ЕМЕЛИН ОПЫТ

Здесь зрителей ждало представление «Емелин Новый год», поставленное местным Народным театром малых форм «Россичи». В зале на полтысячи мест был аншлаг, а те, кому не хватило кресел, стояли или сидели прямо на ступеньках. Они как знали, что для них опять подготовили что-то новенькое: каждый свой спектакль эти артисты ставят по мотивам народных сказок, но непременно – на злобу нынешнего дня.

Жена главного героя Глафира помогает Кащею. Ему, кстати, Емеля по сценарию чинит лыжу – вот он секрет бессмертия по-шиловски!

За кулисами Шиловского ДК.

На этот раз зрители следили за муками Емели. Тот как-то поймал щуку, которая долго исполняла все его желания. В итоге парень настолько разленился, что разучился работать. Совсем. А «время действия» щукиных чудес взяло, да и закончилось. За советом герой обратился к народу – то есть в зрительский зал. Отклик был неожиданный – совет дал частый гость местного ДК, которого шиловцы знают отнюдь не как соседа по зрительскому залу: их земляк Аркадий Фомин возглавляет областную Думу.

– Для начала слезай с печи, да пойди в лес, сруби к празднику елочку. Не забудь только взять порубочный билет у лесника, – напомнил Аркадий Васильевич. – Ты, главное, начни, а потом и вспомнишь, из какого места руки растут.

Такого «сюрприза» от щуки Емеля, конечно, не ожидал.

Перевоспитание Емели завершилось благополучно, и на улице около ДК зазвучала музыка. За час до полуночи она стихла, а в 2 ночи дискотека заработала вновь.

В итоге шиловцы успели все: и на салют полюбоваться, и представление посмотреть, и Новый год в кругу семьи встретить, и натанцеваться вдоволь на главной площади. Такой организации праздника, его удобному графику, определенно стоило бы поучиться и другим городам, считающим себя куда менее провинциальными.

Шиловские красавицы из хореографического ансамбля «Каприз» готовятся к выходу на сцену.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Каждый Новый год в Шиловском ДК проводят благотворительную лотерею «Я – Дед Мороз». Призы для розыгрыша предоставляют местные предприниматели – от игрушек до бытовой техники. А деньги, собранные за билеты, передают нуждающимся. На этот раз помощь всем миром оказали многодетной семье из Шилова, в доме которой случился пожар.

За три часа до наступления нового года в зале ДК – полный аншлаг.