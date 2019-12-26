«Зеленый сад»: главные события 2019 года

«Зеленый сад» продолжил в 2019 году строительство и продажу квартир, апартаментов, кладовых помещений и паркингов в жилых комплексах «Grand Comfort» в Дашково-Песочне, «Еврокласс» в Кальном, «Pride Park» на улице Пожалостина, «Счастье» на Михайловском шоссе и «Green Park Солотча». По-прежнему качественно обслуживались управляющей жилищной компанией «Зеленый сад – Мой дом» уже заселенные дома. А какие еще важные события произошли у одного из крупнейших рязанских застройщиков за прошедшие 12 месяцев и как они отразились на жизни города? Давайте вместе полистаем календарь и вспомним.

Январь

Сотрудники УЖК «Зеленый сад – Мой дом», проводя уборку снега во дворах обслуживаемых домов, неоднократно помогали городским властям навести порядок на улицах Рязани – на Татарской, Тимакова, Телевизионной, Славянском проспекте и Солотчинское шоссе.

В январе с придомовых территорий было вывезено более 2 тысяч кубометров снега. Он убирался после каждого снегопада и вывозился на утилизацию за пределы жилых комплексов. Ежедневно на уборке использовалось свыше 20 единиц спецтехники. При обильных снегопадах работа велась круглосуточно.

В январе 2019 года УЖК «Зеленый сад – Мой дом» провела капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем жилых домов на улице Пушкина, 27 и Первомайском проспекте, д. 76 к. 3 на сумму около полумиллиона рублей.

Февраль

В феврале Российская автомобильная федерация (РАФ) утвердила результаты официальных отечественных соревнований по автокроссу 2018 года – чемпионата, первенства, Кубка страны и Кубка РАФ. Больше всего очков в классе грузовиков Т4-2 («ГАЗ-53») собрал рязанец Валерий Фролов, который выступает за команду «Зеленого сада». По результатам сезона он стал обладателем Кубка России-2018.

26 февраля произошло аварийное отключение распределительной подстанции, от которой были запитаны дома № 3 и № 5 на Славянском проспекте. Без света остался не один десяток домов Железнодорожного района. Однако сотрудники аварийно-диспетчерской службы УЖК «Зеленый сад» оперативно подключили к обслуживаемым домам собственный мобильный дизельный генератор.

«Зеленый сад» и «РоссельхозБанк» объявили о старте программы ипотечного кредитования с пониженной процентной ставкой. Такая ставка действует при приобретении квартир в жилых комплексах «Зеленого сада».

Март

Во второй очереди жилого комплекса «Grand Comfort» завершены все строительно-монтажные работы. Государственная инспекция жилищного и строительного надзора Рязанской области провела итоговую проверку. Получено заключение о соответствии ЖК проекту и нормативам.

Подведены итоги конкурса «Купи Green Card – получи IPhone!», проведенного УЖК «Зеленый сад – Мой дом». В розыгрыше приняли участие 27 человек. Победительницей стала Олеся Астапенко. Возможность поучаствовать в розыгрыше получили все, кто приобрел годовой абонемент на сервисное обслуживание квартиры «GREEN CARD». Абонемент включает в себя сантехнические, столярные и клининговые работы, а также услуги электрика.

Заключено соглашение о сотрудничестве между управляющей компанией и Страховым Домом ВСК. Это дало жителям обслуживаемых домов возможность приобретать на льготных условиях комплекс услуг по страхованию.

«Зеленый сад» пригласил жителей Рязани окунуться в мир современного искусства и взглянуть на строительную индустрию глазами рязанских художников. Проект был организован совместно с Рязанским союзом художников и состоял из нескольких этапов, по каждому из которых проводилось голосование на сайте за лучшее живописное полотно.

Апрель

С 1 апреля клиентам УЖК «Зеленый сад – Мой дом» стали доступны бесплатные услуги по проверке температурно-влажностного режима в квартире и регулировке окон. Началась акция, по которой сотрудники управляющей компании до 31 мая производили мойку трех окон за 800 рублей и осуществляли чистку кондиционера за 1 650 рублей.

Состоялся розыгрыш кладовки, паркинга и ремонта. Участие в акции приняли клиенты, которые приобрели жилье в ЖК «Зеленый сад» в период с 1 декабря 2018 года по 31 марта 2019 года. Удачу в розыгрыше попытали 230 участников. Константин Семочкин выиграл ремонт квартиры в ЖК «Еврокласс». Алина Ланцова стала обладательницей кладовки в ЖК «Еврокласс». Дмитрий Пустынников получил в собственность паркинг в ЖК «Grand Comfort».

Накануне 9 мая УЖК «Зеленый сад – Мой дом» вручила подарки ветеранам. Руководитель управляющей компании Борис Прокопов поздравил с наступающим праздником ветеранов, проживающих в Рязани в доме № 76 к. 1 на Первомайском проспекте, вручил им по букету алых роз, пожелал доброго здоровья и передал подарки – телевизоры.

На автомобильной парковке возле гипермаркета «Глобус» были высажены декоративные кустарники. Эту акцию 19 апреля «Зеленый сад» организовал совместно с популярным у рязанцев торговым центром. Группа компаний давно и успешно занимается благоустройством территорий не только рядом со своими новостройками, но и на больших участках по соседству. Благодаря этому формируется и поддерживается комфортная среда во всей Рязани.

Май

Сотрудники ГК «Зеленый сад» приняли участие в первомайской демонстрации. По традиции тысячи горожан колоннами прошлись по Первомайскому проспекту до площади Ленина. В акции приняли участие и представители коллектива «Зеленого сада». Огромное корпоративное зеленое полотнище, с которым прошли сотрудники, эффектно завершило шествие тружеников строительного комплекса Рязанской области.

Улыбку рязанцев 1 Мая вызвала «механизированная колонна» маленьких

Лучшие сотрудники Группы компаний в День Победы пронесли флаг города-героя Смоленска по улицам и площадям Рязани 9 Мая. Для парада памятные полотнища всех советских городов-героев были изготовлены по инициативе крупнейшей рязанской строительной организации.

В День Победы 9 мая алое полотнище города-героя пронесли потомки ветеранов - лучшие сотрудники Группы компаний «Зеленый сад».

Рязанская команда КВН впервые в истории вышла в полуфинал Высшей лиги. В подготовке к игре финансовую помощь команде КВН «Умные люди» Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища оказала ГК «Зеленый сад».

«Зеленый сад» поддержал военно-исторический проект «Родина Героев». Наша страна всегда славилась подвигами своих сыновей и дочерей на благо Отчизны. Сколько и в каком регионе страны родилось Героев Советского Союза? Благодаря исследованию редакции газеты «Комсомольская правда» и Рязанской библиотеки имени Горького удалось объективно установить регионы-лидеры по числу Героев и узнать, что урожденных рязанцев среди них 259 человек.

В 2019 году – отметил 70-летний юбилей ФГБОУ «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П. А. Костычева». Здесь получили высшее образование и профессию тысячи студентов, среди которых немало ныне известных людей. Генеральный директор ГК «Зеленый сад» А. В. Самохин в 1998 году окончил Рязанскую государственную сельскохозяйственную академию. В благодарность о годах учебы Алексеем Викторовичем была оказана поддержка в проведении реставрации памятника выдающемуся русскому ученому-почвоведу.

Июнь

Каменщик «Зеленого сада» Сергей Чухонин вошел в число лучших по профессии в Рязанской области. 14 июня 2019 года от стал призером регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший каменщик».

Чтобы поощрить наиболее активных подписчиков группы «Зеленого сада» в Instagram был проведен конкурс с розыгрышем велосипеда. Выбор приза неслучаен – экологичный вид транспорта идеально вписывается в философию «Зеленого сада», поддерживающего активный образ жизни в здоровом окружающем пространстве.

Правило спокойного отпуска: в отеле «все включено», а в домах – все выключено. Рязанская «Комсомолка» вместе со специалистами «Зеленого сада» дала советы, как правильно законсервировать систему водо– и электроснабжения и перевести жилье в безопасный автономный режим на время летней поездки на отдых.

Продолжился проект «Работа строителей глазами рязанских художников». Второй этап конкурса «Женщина – строитель очага» был посвящен представительницам прекрасного пола в профессии. Новые полотна на эту тему были представлены для голосования на сайте «Зеленого сада».

Июль

Памятник русским православным святым Петру и Февронии, пронесшим любовь друг к другу через все жизненные испытания, открыт в селе Ласково под Рязанью. «Зеленый сад» внес свой вклад в благородное дело сохранения культурной и исторической памяти, поддержав рождение новой достопримечательности Рязанской земли.

Собственный дизельный генератор был использован УЖК во время аварийного отключения электроэнергии в доме на Первомайском проспекте, 76. На всем протяжении ремонтных работ квартиры, места общего пользования, лифты, системы безопасности и объекты коммерческой недвижимости были обеспечены электроэнергией.

Представлен уникальный формат HIGH FLAT – новый взгляд на пространство внутри и вокруг квартиры. Самые верхние жилые этажи домов в ЖК «Еврокласс» отличаются от остальных потолками высотой 3,05 метра. Просторные квартиры HIGH FLAT имеет большие окна, открывающие захватывающие виды на живописную панораму поймы Оки и городские кварталы.

Август

«Зеленый сад» поздравил жителей Рязани с днем рождения города. Накануне 924-летия в подарок землякам на сайтах Группы компаний были представлены фотоснимки панорамы города, сделанные с одной из самых высоких точек – с верхнего этажа ЖК «Grand Comfort» в Дашково-Песочне.

8 августа в Рязанском музыкальном театре состоялась ежегодная церемония – торжественный вечер, посвященный Дню строителя, с участием руководства области, города и представителей строительных компаний Рязанской области. В фойе театра были представлены лучшие живописные полотна конкурса «Работа строителей глазами рязанских художников». Выставка получила позитивную оценку губернатора Рязанской области Николая Любимова и министра строительного комплекса Рязанской области Вячеслава Меньшова.

Оргкомитет конкурса определил 3 победителей: 1-е место – у картины «Не кочегары мы, не плотники» Дениса Чернова, 2-е место – у полотна «Передовики» Александра Оконечникова, 3-е место – у работы «Рабочий полдень маляра» Галины Сметаниной и Анатолия Ларюнина. Специальным призом отмечен «Портрет», выполненный заслуженным художником России Виктором Агеевым.

В списке лучших строителей Рязанской области, занесенных в 2019 году на Доску Почета, – Сергей Анисимов, плотник-бетонщик ГК «Зеленый сад». Почетный знак «Строительная слава», высшую общественную награду работников строительного комплекса Российской Федерации, получил заместитель главного инженера Александр Семенков. Андрей Оришкевич, директор по общим вопросам ГК «Зеленый сад», получил орден «За заслуги в строительстве» Российского Союза строителей.

Подведены итоги конкурса в социальных сетях на лучший ремонт в квартире, возведенной строителями «Зеленого сада». Главный приз за лучший авторский ремонт – сертификат на 100 000 рублей на покупки в торговой сети IKEA получила Анна Русакова.

В последнюю летнюю субботу 31 августа во дворе дома № 2 на Солотчинском шоссе состоялся веселый детский праздник – встреча нового учебного года. Его организовали партнеры – многопрофильный медицинский холдинг «СМ-Клиника» и УЖК «Зеленый сад – Мой дом». Дети и их родители приняли участие в театрализованном представлении. Особый восторг вызвало эффектное «КРИО-ШОУ», познакомившее с удивительными свойствами жидкого азота.

Наверное, такой необычной встречи нового учебного года у детворы не было никогда!

Сентябрь

В первую субботу осени, 7 сентября, в рязанском Центральном парке культуры и отдыха прошел городской семейный праздник «Дом глазами ребенка». Это познавательное, красочное и веселое представление ежегодно проводит Рязанская Палата Недвижимости при поддержке региональных властей, а генеральным партнером праздника выступил «Зеленый сад».

На всей придомовой территории жилого комплекса «Grand Comfort» высажен 731 декоративный кустарник. Посадку растений с лилово-фиолетовой листвой организовала УЖК.

В сентябре «Зеленый сад» объявил о старте продаж квартир в новом ЖК «Счастье» на Михайловском шоссе. Он специально спроектирован так, чтобы шум и городская суета остались за пределами дворового пространства. От транспортной магистрали комплекс отделяют частные жилые дома и зеленые насаждения.

Началась установка лифтов в новом доме ЖК «Grand Comfort – 3», который ударными темпами возводится в Дашково-Песочне. В каждой секции многоэтажки будет установлено 3 бесшумных лифта OTIS.

Начала работу специальная программа «Быстрый ремонт – Rent» – это возможность получить отделку квартиры «под ключ» всего за 7105 рублей за квадратный метр. В данную сумму входит стоимость работы и материалов для отделки. Это не только снижение расходов до 600 000 рублей, но и экономия времени (на ремонт уйдет всего 45 дней). Важно: на все отделочные работы дается гарантия 5 лет.

Подведены итоги розыгрыша призов для родителей, имеющих одного ребенка младше полутора лет (а всего в семье должно быть двое или более детей). Победителями розыгрыша подарков для детей стали: Кристина Елисеева (1-е место и приз – детская коляска CBS), Алексей Юрьев (2-е место и приз – детский автомобиль AUDI), София Борзова (3-е место и приз – детское автомобильное кресло Capella).

Октябрь

С начала отопительного сезона УЖК «Зеленый сад – Мой дом» проводится эффективная работа по обеспечению стабильной подачи тепловой энергии в обслуживаемые дома. За это время поступило 168 заявок (обращений) граждан об оказании помощи в регулировке систем отопления квартир. Сервисные услуги по пуску тепла и обслуживанию отопительного оборудования были оказаны специалистами УЖК бесплатно.

Во дворах домов на улицах Татарской, 69 и Пушкина, 27 покрашены скворечники. Специалисты УЖК позаботились о том, чтобы крылатые соседи вернулись весной в свои обновленные «квартиры».

Перед наступлением зимы сотрудники УЖК привели в надлежащее состояние кровлю на крышах обслуживаемых домов. Были проверены ливневые системы водоотведения с крыш зданий с установленными в них нагревательными элементами.

«Зеленый сад» разметил на своем сайте выгодные предложения о продаже коммерческой недвижимости. Это помещения свободного назначения площадью от 100 до 800 кв. метров как в уже жилых комплексах, так и во вводимых в эксплуатацию в ближайшее время.

Ноябрь

«Зеленый сад» получил звание «Привлекательный работодатель – 2019». По итогам исследования, проведенного порталом Superjob.ru, Группа компаний получила статус «Привлекательный работодатель - 2019». Отдельно отмечен достойный уровень вознаграждения, предлагаемый в вакансиях.

«Промсвязьбанк» снизил ставки по ипотечному кредитованию для покупателей квартир «Зеленого сада». В ноябре (а затем и в декабре) банк установил выгодные ставки по программам «Семейная ипотека» и «Новостройка» для клиентов Группы компаний.

30 ноября 2019 года ГК «Зеленый сад» отметил свое 19-летие. В честь этого события крупнейший из рязанских застройщиков сделал подарки покупателям квартир и организовал розыгрыш призов. В акции участвуют все клиенты ГК «Зеленый сад», купившие с 1 ноября по 31 декабря 2019 года квартиры в жилом комплексе «Еврокласс». В качестве подарка «Зеленый сад» предложил выбрать кладовое помещение на этаже или отделку «White Box», а также принять участие в розыгрыше ремонта «RENT».

Первым среди всех строительных компаний города «Зеленый сад» рассказал рязанцам в СМИ о том, из чего сделан дом, в котором мы живем. Экологически чистые строительные материалы, используемые застройщиком, производятся в нашем регионе из добытого на нашей родной земле сырья – это подтверждает информация от производителей и поставщиков.

В адрес руководителей ГК «Зеленый сад» поступило письмо от жителей дома на Татарской, 56. В нем владельцы квартир благодарят коллектив УЖК «Зеленый сад – Мой дом» за сотрудничество и отзывчивость, хорошую работу по наведению порядка и содержание в достойном состоянии общедомового имущества и прилегающей территории.

Декабрь

Праздничные елки установлены во дворах домов, обслуживаемых УЖК «Зеленый сад – Мой дом». Теперь главный символ наступающего Нового года и Рождества будет радовать жителей и их гостей. Рядом с красавицей-елкой жильцы всех возрастов смогут поздравить друг друга, вместе отметить любимые праздники на свежем воздухе – поводить хороводы, поиграть в зимние забавы и просто повеселиться.

Состоялся первый розыгрыш призов акции ко Дню рождения «Зеленого сада». Все клиенты, купившие в ноябре квартиры в жилом комплексе «Еврокласс», приняли участие в розыгрыше приза – быстрого ремонта «RENT». Победителем первого этапа стала Валентина Григорьевна Сидорова, обладательница квартиры в жилом комплексе «Еврокласс-2». Второй этап розыгрыша состоится в январе уже следующего, 2020 года. А еще накануне Нового года «Зеленый сад» разыграл среди своих подписчиков в Instagram приз – нарядную елку.

Вступая в год своего 20-летнего юбилея, крупнейший рязанский застройщик благодарит всех своих клиентов и партнеров за доверие и успешное сотрудничество. «Зеленый сад» всегда будет стараться радовать достойным качеством своей работы на возводимых объектах и отличным обслуживанием сданных в эксплуатацию домов! Будем все в Новом году здоровы, успешны и счастливы!

На правах рекламы.