5 проверенных способов, как в Рязани встретить Новый год и сэкономить

Предновогодняя суета традиционно считается самым затратным временем года. В предвкушении праздника мы живем на широкую ногу, ведь хочется порадовать и себя, и близких, непременно выбрать самые лучшие угощения к столу, наряды и подарки.

Но как же не потратить лишнего, когда ощущение приближающегося праздника так сладко кружит голову, а ноги сами несут в нарядный торговый центр за подарочками, блестящими платьицами, мишурой и бог весть чем еще...

1 - планируем траты

Ничто не сокращает бюджет так, как импульсивные покупки. Поэтому постарайтесь составить план своих трат заранее, отметьте максимальную сумму, которую вы можете потратить безболезненно, и ни в коем случае не превышайте этот лимит, даже если очень-очень хочется.

Особенно это актуально в связи с новогодними предложениями, которыми продавцы заманивают нас, обещая товар чуть ли не даром: «два товара по цене одного», «купи на тысячу рублей и получишь специальный презент». Зачастую такие предложения - лишь грамотно спланированная маркетинговая уловка, которая побуждает нас купить что-нибудь еще. В итоге вместо обещанной выгоды мы, наоборот, потратим еще больше денег.

2 - экономим на проезде

Начинаем экономить уже по пути в торговый центр - ездим в общественном транспорте со скидкой. В Рязани как раз действует акция при оплате проезда в автобусах, троллейбусах и маршрутках бесконтактной банковской картой «Мир». Просто приложите карту к валидатору при входе в транспорт, и стоимость одной поездки спишется с вашего счета сразу со скидкой. Так каждая поездка обойдется вам дешевле на 4 рубля. Акция реализуется платежной системой «Мир» совместно со Сбербанком и оператором рязанской автоматизированной системы оплаты проезда - ООО «Ресурсы партнеров Рязани». Кстати, в нашем городе эта акция продлится до 15 января, так что экономить можно будет еще все каникулы и целую неделю после.

В октябре 2019 года городской транспорт вышел на пятое место по популярности среди категорий расходов держателей карт «Мир» в Рязани. На первом месте - супермаркеты, на втором - кафе и рестораны, на третьем и четвертом - автозаправки и магазины одежды. Ежедневно в общественном транспорте Рязани совершается несколько десятков тысяч оплат проезда бесконтактными картами «Мир». С начала 2019 года это количество выросло более чем в 20 раз.

- Мы совместно с партнерами решили продлить акцию в Рязани на новогодние праздники, так как видим ее высокую востребованность. Кроме того, это наш подарок жителям города в связи с тем, что Рязань получила звание новогодней столицы 2020 года, - говорит директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова. - В Рязанской области все большую популярность приобретает оплата в одно касание. Жители Рязани переходят на бесконтактную оплату, так как это удобно, технологично и выгодно.

3 - соображаем «на троих»

Реально сэкономить можно, покупая товар оптом, - например, договорившись с друзьями или коллегами, которые хотят купить то же, что и вы. Как правило, такой принцип используют родители школьников и детсадовцев, покупая сладкие подарки. Так почему бы не распространить этот опыт и на другие подарки?

Этот же принцип отлично работает и при подготовке праздничного угощения. Договоритесь отмечать Новый год вместе с друзьями и разделите покупки по заранее составленному списку. Так праздник не только обойдется гораздо дешевле, но и получится веселее!

4 - составляем списки

Может, со стороны это кажется забавным, но попробуйте ходить в магазины со списком продуктов, которые вам нужны. Каждый раз перед кассой сверяйтесь со списком и нещадно вынимайте из корзины все лишнее. Вы удивитесь, сколько всего ненужного чуть было не купили и как много в итоге удастся сэкономить.

То же самое касается и походов по магазинам за подарками. В предновогоднюю пору продавцы готовы идти на любые ухищрения, чтобы заставить вас потратить как можно больше денег: они украшают витрины, включают тематическую праздничную музыку, которая способствует импульсивным покупкам. Воспринимайте этот фактор как хорошую тренировку собственной силы воли! Будьте верны своему списку, и тогда ваши кровные денежки пойдут только на то, что вы действительно хотели подарить близким.

5 - развлекаемся бесплатно

В предновогодние дни различные увеселительные заведения наперебой приглашают гостей, предлагая «эксклюзивное» веселье, но на самом деле везде будет примерно одно и то же. Если вы непременно хотите перед праздником посетить дискотеку, то постарайтесь выбрать тот клуб, где вход бесплатный. Кстати, для дам на таких вечеринках часто предусмотрен бесплатный коктейль - вот вам еще один способ сэкономить.

Еще одна популярная статья расходов - это аниматоры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. В семьях с детьми принято приглашать новогодних волшебников домой, но ведь эту роль всегда может сыграть кто-то из родственников. Это не только позволит сэкономить приличную сумму, но и может стать доброй семейной традицией на долгие годы. А как здорово будет потом вспоминать эту веселую игру всем участникам торжества, когда повзрослевшие дети поймут, что Дедом Морозом был, скажем, родной дедушка.