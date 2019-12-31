В Рязани отметили лучшие ипотечные программы 2019 года

Конкурс «Лучшая ипотечная программа в Рязанской области» проходит в Рязани уже второй год. Его учредитель – редакция рязанского выпуска газеты «Комсомольская правда». Активную помощь журналистам оказывают знатоки рынка недвижимости – компания «Бизнес системы», которая аккумулирует весь объем ипотечных предложений на рынке. В честном состязании принимают участие практически все рязанские банки. В качестве членов жюри выступают представители власти, общественности, строительного бизнеса и других структур. В конкурсе четыре номинации: «Стандартная ипотека», «Военная ипотека», «Семейная ипотека» и «Ипотека для индивидуальных предпринимателей или собственников бизнеса». Это стандартный ассортимент кредитных программ, которые банки предлагают своим клиентам.

СЕМЬ КРИТЕРИЕВ ОБЪЕКТИВНОСТИ

Итоги конкурса за второе полугодие текущего года были подведены в четверг, 26 декабря. Ипотечные предложения банков традиционно оценивались по ряду четких критериев. Самые значимые из них – процентная ставка, сумма выдаваемого кредита, сроки его погашения, размер первоначального взноса. Учитывался также рейтинг надежности организации и процент одобренных ею кредитов. Особенное внимание члены жюри уделяли наличию скрытых повышающих коэффициентов в договорах. Часто бывает, что, на первый взгляд, банк предлагает сравнительно низкую кредитную ставку, в последствии же оказывается, что высокая стоимость страховки и других сопутствующих платежей значительно повышает окончательную стоимость ипотеки.

– Оценка результатов конкурса объективная, – поясняет член жюри директор компании «Бизнес системы» Сергей Перимбаев. – За каждый критерий выставляется определенная сумма баллов. Согласно положению, в конкурсе невозможно подтасовать результаты. Все данные подвергаются многоступенчатой проверке. Только после этого итоги утверждаются.

ОДИН ПОБЕДИТЕЛЬ В ТРЕХ НОМИНАЦИЯХ

В номинации «Военная ипотека» победителем стал банк ВТБ. В остальных трех номинациях – «Стандартная ипотека», «Ипотека для индивидуальных предпринимателей» и «Семейная ипотека» первенствовал «Газпромбанк». Председатель жюри, директор Рязанского выпуска «Комсомольской правды» Николай Мальцев отметил, что в последней номинации рейтинговый балл, который заслужил банк–победитель был одним из самых лучших за всю историю существования конкурса.

Начальник операционного офиса «Газпромбанка» Татьяна Харлина отметила, что награда стала для банка приятной неожиданностью.

Член жюри Антон Воробьев вручает диплом одному из победителей конкурса начальнику операционного офиса «Газпромбанк» (АО) Татьяне Харлиной.

– «Газпромбанку» в следующем году исполняется 30 лет, в регионе мы представлены только семь лет, – пояснила Татьяна Владимировна. – Наш путь был не прост. Нам предстояло познакомить рязанцев с новым для них банком, с нашими продуктами. При этом, мы в основном были ориентированы на корпоративных клиентов. Сейчас концепция полностью поменялась. Мы пересмотрели наш программный комплекс, нацелив его, в том числе, на розничных клиентов. Эти дипломы подтверждают, что мы на правильном пути.

Член жюри генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев подводя итоги, подчеркнул, что банковские продукты все глубже проникают во все сферы жизни рязанцев и становятся для них обыденностью.

– Отрадно, что у наших конкурсантов продукты становятся с каждым годом все интереснее, доступнее и проще. Приятно видеть новые лица среди участников и победителей. Ведь чем шире спектр, тем жестче конкуренция среди банков, а значит, и интереснее продукты, которые они предлагают, и проще нам реализовывать то, что мы строим, – заключил Антон Сергеевич.