В Рязани до 15 января можно будет экономить на проезде в общественном транспорте

Жители и гости Рязани уже по достоинству оценили все удобства и выгоду оплаты проезда в автобусах, троллейбусах и маршрутках бесконтактной банковской картой.

КАРТОЙ УДОБНЕЕ

В современном мегаполисе наличные деньги постепенно, но уверенно выходят из повседневного обихода, ведь платить картой гораздо удобнее: не нужно отсчитывать купюры и мелочь, ждать сдачу и разменивать крупные деньги заранее перед тем, как сесть в транспорт. Жители Рязани уже успели по достоинству оценить возможность безналичной оплаты проезда в автобусах, троллейбусах и маршрутках.

Не случайно на фоне общероссийского роста популярности национальных банковских карт при расчетах за проезд в общественном транспорте Рязань не только не отстает, но и наращивает темпы в этом общероссийском тренде. Ежедневно десятки тысяч жителей города оплачивают проезд именно с помощью национальной банковской карты, с начала года количество поездок, оплаченных именно этим способом, возросло в 20 раз!

В качестве одного из факторов, повлиявших на рост интереса и доверия жителей города к такому способу оплаты проезда, эксперты называют акцию, реализуемую платежной системой «Мир» совместно со Сбербанком и оператором рязанской автоматизированной системы оплаты проезда – ООО «Ресурсы партнеров Рязани». В рамках этой акции проезд можно оплатить не только с большим удобством, но еще и с выгодой.

КАК ЭКОНОМИТЬ

Достаточно приложить свою бесконтактную карту национальной платежной системы «Мир» любого банка к валидатору в автобусе, троллейбусе или в коммерческом общественном транспорте (маршрутках), чтобы сумма разовой поездки списалась с нее сразу в нужном размере. Приятным сюрпризом для нового держателя карты, уже ставшим обыденностью для «старожилов», станет то, что, расплатившись национальной платежной картой в одно касание, держатель карты «Мир» получит скидку в размере 4 рублей.

Давайте посчитаем: если каждый будний день (а в среднем в месяце 21 рабочий день) ездить на работу или учебу и назад (по две поездки в день), то за месяц минимальная экономия составит (21x2x4) 168 рублей – эти деньги точно лишними не будут.

По словам экспертов, оплата проезда банковскими картами национальной платежной системы «Мир» не только более удобна для пассажиров, но и повышает безопасность расчетов. Теперь, расплачиваясь с перевозчиком, можно не доставать кошелек на глазах у всего салона, не выскребать из него мелочь и не ждать, когда кондуктор отсчитает сдачу с крупной купюры, если перед посадкой вы по каким-то причинам не успели ее разменять.

Эквайрером проекта выступает Сбербанк – он обеспечивает прием банковских карт различных платежных систем, но скидка за оплату будет действовать только по бесконтактной карте «Мир». Акция платежной системы «Мир» стартовала в октябре при поддержке администрации Рязани. Как отмечается, она направлена на стимулирование жителей города к использованию безналичного способа оплаты проезда и уже принесла заметные результаты.

Так, доля национальной платежной карты «Мир» в Рязани среди оплат всеми банковскими картами в общественном транспорте с августа по ноябрь выросла в два раза – с 17% до 40%. С начала же 2019 года общее количество таких транзакций на транспорте, в которых использовалась карта «Мир», выросло более чем в 20 раз.

В итоге в ноябре общественный транспорт вышел на четвертое место по популярности среди категорий расходов держателей карт «Мир» в Рязани, уступив супермаркетам на первом месте, кафе и ресторанам – на втором, автозаправкам – на третьем.

Первоначально проведение акции платежной системой «Мир» планировалось до 31 декабря этого года. Однако недавно было решено продлить акцию в Рязани до 15 января 2020 года.

– Мы видим, что востребованность карт «Мир» для оплаты различных категорий товаров и услуг растет в Рязанской области ежемесячно. Все больше жителей Рязани переходят на безналичную оплату, так как это удобно, технологично и выгодно. Мы ожидаем, что доля карт «Мир» среди операций, совершаемых в регионе безналично, будет расти и в 2020 году. Этому в том числе будет способствовать продление нашей акции по картам «Мир» до середины января 2020 года, – уверена директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Отметим, что на текущий момент по всей России выпущено более 70 миллионов экземпляров карт национальной платежной системы «Мир».