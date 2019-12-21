Отведать молочного поросенка к лучшей трактористке СССР приезжали чиновники из Москвы

Прямая лента шоссе и в те годы струной разрезала Рязанскую землю. Дорога домой. Свет фар выхватывал черный, пропитанный декабрьской сыростью асфальт. Рядом на пассажирском сиденье лежали налившиеся за лето жизненной силой яблоки из сада Дарьи Гармаш.

РЫБА С ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКОЙ

Деревня Баграмово у многих ассоциируется с именем механизатора Рыбновской машинно-тракторной станции, Героя Соцтруда Дарьи Матвеевны Гармаш. Подвиг ее женской бригады описан в книгах и многих материалах, а старенький трактор, поставленный на высокий постамент еще в далеком 1972 году, стал одним из самых узнаваемых символов Рыбновского района.

За окном вечерело… Декабрь нынче не балует нас снегом. Из этого самого окна Дарья Гармаш тоже когда-то смотрела на улицу. Только снега, наверное, в те зимы было больше. За чашкой чая вместе с сыном Дарьи Матвеевны Александром Киселевым и его супругой Татьяной Викторовной мы говорили о семье.

- Я приехала на работу в рыбновскую сельхозтехнику в 1981 году после окончания института, - рассказывает Татьяна Викторовна. - Конечно, я знала про Дарью Гармаш, но не более… Она доверяла молодым специалистам и любила их. Не прошло и двух лет, как Дарья Матвеевна поставила меня старшим экономистом. Говорю ей: «Я еще не готова». А она в ответ: «Ничего, справишься».

- Интересно, что с самого начала сватала мне сына, - улыбается хозяйка. - «Жених скоро из армии придет» - намекала она. Хотя первые годы нашей совместной работы мы с Александром не встречались - даже, пожалуй, наоборот вздорили по каким-то рабочим вопросам. Сблизились мы только после 65-летия Дарьи Матвеевны (1984 - Ред.), а в восемьдесят пятом поженились. Переехала к ней в дом, сначала язык не поворачивался назвать ее мамой. А потом все-таки смогла разделять - на работе она была Дарья Матвеевна, а дома - мама.

- Какой была кухня в доме Героя Социалистического Труда? - интересуемся у Татьяны Викторовны.

- Да самая простая. Щи варили, картошку. Утром они не завтракали - только чай или кофе с бутербродом. Любила жарить рыбу так, чтобы золотистая хрустящая корочка была.

За чашкой чая вместе с сыном Дарьи Матвеевны Александром Киселевым мы говорили о семье.

НЕЗАКРЫВАЮЩАЯСЯ ДВЕРЬ

В советское время машинно-тракторная станция обслуживала сразу несколько колхозов - предоставляла технику на посевные и уборочные. Попутно у них были подшефные хозяйства, которым они оказывали помощь не тракторами и комбайнами, а физической силой, своими собственными руками.

- Мы всем коллективом сельхозтехники выезжали на поля, - рассказывает Александр Киселев, - на сенокосы, на прополку и прореживание огурцов и свеклы, на уборку урожая. Неудобья тогда выкашивались вручную. Вот мама с косой в руках от здоровых двухметровых косарей не отставала, а где-то могла и нос им утереть. Она не стеснялась и не чуралась самой сложной и тяжелой работы.

Как говорят старожилы, дверь в доме Дарьи Матвеевны не закрывалась ни днем, ни ночью. И неважно, был ли посетитель заместителем министра или простым слесарем - всех она принимала, всех выслушивала и старалась найти верное решение.

- Кстати, про визиты высокопоставленных гостей - никакая не фантазия, - подмечает Александр Александрович. - Был такой заместитель министра сельскохозяйственного машиностроения СССР Крысин. Он приезжал к нам - очень уж ему нравилось, как мама запекала маленьких молочных поросят, а отец делал моченые яблоки. Говорил, что таких вкуснейших яблок и поросят нигде и никогда больше не пробовал. А еще мама с сестрой Нюрой любили петь - как затянут украинские мотивы, не оторваться.

- У меня в школе тоже пятерки по пению были, - смеется он, - а вот дальше дело чего-то не пошло.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

В восьмидесятые Дарья Матвеевна много болела - не справлялось сердце. Но все равно мужественная женщина старалась все делать по дому сама.

- В последний день она варила варенье из ревеня, - вспоминает 1 июля 1988 года Татьяна Викторовна. - Саша повез ее в Рязань к врачу - болела ларингитом. Когда вернулись, она приняла душ, а затем как-то сразу обмякла и ушла… Наверное, даже испугаться не успела - так неожиданно и быстро все это произошло. Муж прибежал - недалеко был, у здания старой конторы. Потрогал пульс - пульса не было. Скорую вызвали, но ничего поправить было уже нельзя. Не любила она хлопот людям доставлять и тут постаралась никого не обременять. Дней за десять до этого насолила огурцы. Мы потом на поминки их и достали…

- Вот судьба, - говорит Александр Александрович. - Всю жизнь она переживала за старшую сестру, говорила: «Нюра болеет, у нее давление». А получилось вон как, сама умерла в 68 лет, а тетя Нюра дожила до 98…

Но начатое Дарьей Гармаш много лет назад дело продолжает свой земной путь. Живут ее потомки, живут в конце концов в доме Киселевых ее рецепты, а в саду все также растут яблоки…

ПОБЕЖДАЕТ ЛЮБОВЬ!

В 1973 году тиражом 50 000 экземпляров в Советском Союзе вышла книга Дарьи Гармаш (литературная запись Натальи Пентюховой) «Побеждает любовь». Книга оказалась настолько удачной, что достать ее в многомиллионной стране было почти не возможно.

Первое издание книги "Побеждает любовь" с дарственной надписью сыну.

- Я все-таки тогда еще маленький был, - продолжает делиться семейными воспоминаниями Александр Александрович. - Ну приехала какая-то писательница… Осталась переночевать, а в конечном итоге ночевка растянулась на несколько месяцев. Жила в доме, ходила на работу с мамой, сидела в ее кабинете, встречалась с людьми, гуляла по нашему саду - ела яблоки, и все время что-то записывала в блокнот. Потом уезжала к себе, но через какое-то время возвращалась…

- Мама читала рукопись, правила. На первом сигнальном экземпляре много пометок материнской рукой было сделано, я помню глазами этот экземпляр. Впервые осознанно прочитал книгу уже в восьмидесятые - после армии. Нужно сказать, не все в ней документалистика - есть и художественным домысел. Одна из главных героинь - Стешка - выдуманный персонаж, собирательный образ, введенный в повествование для лучшего восприятия и понимания трудных девичьих судеб.

- Эх… - только и выдохнул я. Трудно не влюбиться в эту огненную героиню. Но все же влюбиться и любить разные вещи, и Дарья Матвеевна знала об этом, поэтому и выходила из всех схваток победительницей, а слова из ее книги и по сей день звучат как молитва: «Только тот, кто истинно любит, только тот побеждает. Не ненависть, не злость, не коварство - а любовь».