2019-12-06T15:48:28+03:00
Недвижимость

В «Мармакс» впервые пройдет день специальных предложений на квартиры

Любой желающий сможет забронировать понравившуюся квартиру по специальным ценам и получить консультацию от руководителя продаж компании
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Фото: компания "Мармакс".Фото: компания "Мармакс".
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10 декабря в «Мармакс» впервые пройдет день специальных предложений на квартиры в офисе паркового квартала «Голландия» на Касимовском шоссе.

Только в этот день вы сможете получить максимально выгодные условия на покупку квартиры. Девелопер сформировал несколько привлекательных предложений для тех, кто давно мечтает «Жить в стиле Мармакс» и просто для тех, кто давно мечтал о собственной комфортной квартире.

Фото: компания "Мармакс".

Фото: компания "Мармакс".

Руководитель отдела продаж Русакова Валерия и руководитель отдела маркетинга Денисов Константин расскажут о преимуществах комплекса, технологиях строительства, материалах и инфраструктуре комплекса.

Вы сможете забронировать понравившуюся квартиру по специальным ценам, получить консультацию от руководителя продаж «Мармакс», а также вам будет предоставлен персональный менеджер, который всегда будет на связи, чтобы ответить на возникающие вопросы. В офисе продаж паркового квартала «Голландия» вы также сможете наблюдать за ходом строительства объекта через большое панорамное окно.

Представители компании отметили, что в этот день вас ждут приятные и вкусные сюрпризы.

Фото: компания "Мармакс".

Фото: компания "Мармакс".

Посетите офис продаж на Касимовском шоссе 10 декабря с 09:00 до 18:00, чтобы осуществить ваши мечты о новой квартире.

Подробнее о мероприятии в парковом квартале «Голландия» вы можете узнать по телефону (4912) 500-005.

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