Дмитрий Медведев провел личный прием граждан

3 декабря председатель «Единой России», глава правительства РФ Дмитрий Медведев провел в Центральной общественной приемной партии прием граждан, приуроченный к 18-летию «Единой России».

Обратившиеся заявители подняли вопросы обеспечения инклюзивного обучения школьников с ограниченными возможностями здоровья, выделения жилья детям-сиротам, возможного изменения правил дорожного движения, а также озвучили частные проблемы. Для их решения премьер-министром даны поручения профильным министерствам, ведомствам и чиновникам.

Так, губернатору Московской области Андрею Воробьеву и министру просвещения Ольге Васильевой было поручено проработать вопрос организации и развития в каждом значимом населенном пункте страны инклюзивного образования. На приеме заявительница рассказала о трудностях,с которыми столкнулась в подмосковном городе Дмитрове.

— Здесь идет речь не о поддержке ребенка в конкретной семье, таких ситуаций много. Образование для ребенка, у которого есть проблемы со здоровьем, все-таки должно быть полноценным, — сказал Дмитрий Медведев.

В Дмитрове, в частности, уже есть планы создать подобную школу, сообщил премьер-министр, подчеркнув, что «ситуация носит модельный характер, потому что такие школы нужны по всей стране».

По словам Дмитрия Медведева, в ближайшее время на совещании в правительстве будет рассмотрен вопрос модернизации закона о жилье для детей-сирот: в ходе приема заявитель предложил расширить возможности распоряжаться выделяемой жилплощадью.

В ходе личного приема обсудили вопросы установки дорожных камер фото- и видеофиксации, а также изменения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.

По данным темам, сообщил Дмитрий Медведев, поручения будут даны профильным членам правительства. Он обратил внимание на важность «разумной» установки знаков, указывающих на наличие дорожных камер. Относительно снижения нештрафуемого порога превышения скорости премьер-министр пообещал разобраться в вопросе.

В обращении к председателю партии «Единая Россия» заявитель озвучил волнующую многих родителей подростков тему потребления детьми жевательных смесей с никотином.

— Данный вопрос государству необходимо регулировать, — согласился Дмитрий Медведев, не исключив полного запрета на торговлю такого рода товарами.

Подводя итоги Единой недели приема граждан, которая традиционно проводится накануне дня рождения «Единой России», заместитель секретаря Генсовета партии Ольга Баталина отметила, что всего за неделю было рассмотрено 375 тысяч обращений.

— Общественные приемные «Единой России» ведут постоянный прием граждан, в общероссийскую Неделю приемов открываются дополнительные точки. В этом году их было больше 33 тысяч по всей стране. Действовали и 2615 местных приемных, и 85 региональных приемных, и, конечно, Центральная общественная приемная председателя партии в Москве, — сообщила Ольга Баталина.

По ее словам, большая часть проблем была решена в ходе самой Недели приемов. «Это проблемы, связанные с трудоустройством, оформлением самых разных льгот, пособий, защитой прав. Значительную часть проблем мы взяли в работу. На все вопросы будет дан ответ с максимальной проработкой и готовностью помочь», — подчеркнула заместитель секретаря Генсовета «Единой России».

В Рязанскую региональную и местные общественные приемные «Единой России» с 25 ноября по 1 декабря вобратились более 1300 человек — было организовано 588 приемов, рассказала руководитель региональной партийной приемной, депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова.

Более половины обращений было связано с проблемами в жилищно-коммунальном хозяйстве. Много вопросов поступило в связи с реформой твердых коммунальных отходов, газификацией населенных пунктов. Анализ тематики обращений показал, что, кроме этого, людей интересуют вопросы здравоохранения, социального обеспечения, состояния дорог и транспортного сообщения.

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