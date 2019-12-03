2019-12-03T16:35:15+03:00
Политика

Татьяна Панфилова подвела итоги Единой недели приема граждан

За семь дней в региональную и местные общественные приемные обратились более 1300 человек
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Фото: РОО "Единая Россия".Фото: РОО "Единая Россия".
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С 25 ноября по 1 декабря в Рязанской области прошла Единая неделя приема граждан, приуроченная к 18-летию партии «Единая Россия». О ее итогах ryazan.er.ru рассказала руководитель региональной общественной партийной приемной, депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова.

— В рамках Единой недели приема граждан приемы проходили как в региональной, так и в местных приемных партии. Сколько человек обратилось за помощью?

— Всего во время Единой недели было организовано 588 приемов во всех муниципалитетах Рязанской области. За помощью в решении насущных вопросов обратились 1309 человек.

— На ваш взгляд, почему такой формат пользуется спросом?

— Зачастую рязанцы не знают, с чего начать решать тот или иной вопрос. Приходя к нам на прием, они рассчитывают на поддержку. И они ее получают. На основании письменных обращений заявителей мы направляем запросы в самые разные инстанции — министерства и ведомства, надзорные органы. Во многих случаях достаточно одного телефонного звонка, чтобы вопрос начал решаться.

— Кто принимал в рамках Единой недели приема граждан?

— На вопросы жителей региона отвечали губернатор Рязанской области Николай Любимов, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская, глава администрации областного центра Елена Сорокина, депутаты всех уровней, в том числе Государственной Думы Елена Митина, Андрей Красов, член Совета Федерации Игорь Морозов.

Также приемы провели представители органов муниципальных образований, секретари местных отделений партии «Единая Россия», председатели местных общественных приемных.

— С какими вопросами приходили рязанцы?

— Более половины обращений было связано с проблемами в жилищно-коммунальном хозяйстве. Эта тема волнует жителей региона, потому что есть определенные проблемы и недоработки. Много вопросов поступило в связи с реформой твердых коммунальных отходов, газификацией населенных пунктов.

Анализ тематики обращений показал, что, кроме этого, людей интересуют вопросы здравоохранения, социального обеспечения, состояния дорог и транспортного сообщения.

— На Единой неделе приема граждан работа не заканчивается?

— Нет. Остались в работе обращения, по которым были направлены запросы в различные инстанции.

Кроме этого, региональная общественная приемная партии «Единая Россия» продолжает встречи с жителями и личные приемы в обычном режиме. Ежедневно принимают депутаты Рязанской областной и городской Думы, главы министерств и ведомств. Продолжает работу правовой центр, в котором принимают специалисты регионального отделения Ассоциации юристов России, адвокат и штатный юрист центра.

Вопрос правовой защиты граждан сегодня особенно актуален. Так, на XIX Съезде партии было объявлено о создании Правозащитного центра как ответ на запрос общества. В Рязанской области работа в данном направлении уже ведется.

Приглашаю всех, у кого возникли трудности, в региональную партийную приемную, которая находится по адресу: г. Рязань, ул. Горького, 49А. Записаться на прием можно по телефонам (4912) 28-43-13, 28-43-23.

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