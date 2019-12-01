Юным рязанцам рассказали о профессии сантехника

Далеко не секрет, что специалисты рабочих профессий в Рязани в большом дефиците. А много ли знают о самих специальностях подростки? УО «Горожанин» восполняет пробелы в этом вопросе. В лицее №52 слесари-сантехники этой организации провели мастер-класс для семиклассников.

«МАЛЬЧИКИ ДОЛЖНЫ ВЫРАСТАТЬ В МУЖЧИН»

Директор УО «Горожанин» Александр Кулаев рассказал о самой сути проведенной акции:

– Человек труда должен стоять во главе всего, а этого сегодня нет. Нужны профессиональные кадры во всем. Поэтому сейчас проходит Всероссийский конкурс профмастерства среди сантехников, нацеленный на то, чтобы поднять престиж этой профессии. Мы как одна из самых известных рязанских управляющих компаний решили выставить своих представителей.

Конкурс включает в себя несколько этапов, один из которых – работа с подрастающим поколением в плане профориентации. Александр Борисович подчеркнул, что удалось найти общий язык с директором лицея №52 Ангелиной Владимировной Малистовой, и рад, что руководство образовательного учреждения заняло в этом вопросе активную позицию.

Поэтому специалисты УО «Горожанин» в течение часа подробно рассказали ученикам 7 «Б» класса о специфике работы сантехника.

– И, самое главное, они позволили детям попробовать что-то сделать своими руками, – подчеркнул Кулаев. – Они дали им в руки инструменты, чтобы ребята покрутили гайки – мальчики должны вырастать в мужчин. Пусть они и не станут сантехниками, но элементарные навыки в этой профессии будут иметь. В будущем уж кран на кухне должны уметь починить сами.

«ПОСЛЕ МАСТЕР-КЛАССА МОЕ МНЕНИЕ О САНТЕХНИКЕ ИЗМЕНИЛОСЬ»

Гостями лицея стали главный инженер Андрей Зламан и лучшие слесари-сантехники управляющей компании «Горожанин» Сергей Пронин и Андрей Калабухов. Прошли те времена, когда сантехник воспринимался, как всегда подвыпивший мужичок, вооруженный парой разводных ключей, тросом и вантузом. Современные реалии ставят совершенно иные задачи: такой специалист должен быть человеком технически образованным, способным эффективно монтировать инженерные коммуникации повышенной сложности.

– Это накладывает свой отпечаток и на оснащение инструментами – два или три наименования, как это было ранее, решить такие задачи не позволят, – рассказал Андрей Зламан.

А затем его подчиненные продемонстрировали, как собрать настоящий водопроводный узел. При его монтаже специалисты использовали инструменты, о которых школьники даже не догадывались.

Современный сантехник должен быть человеком технически образованным.Фото: Павел АВЕРИН

Самыми активными при проведении мастер-класса стали семиклассники Илья Широков и Павел Столяров. Илья с улыбчивым взглядом из-под очков подумывает стать инженером, но до конца с выбором еще не определился.

– Я раньше не знал, чем конкретно занимаются сантехники, а сейчас уже сам задумался об этой профессии, – понятно, что у 13-летнего подростка еще много раз изменится выбор. – Мой отец тоже инженер по специальности, поэтому мне ближе технические стороны жизни.

– После этого мастер-класса мое мнение о сантехнике изменилось, – вполне по-взрослому заявил сын замуправляющего банком (!) Павел Столяров. – Я считал, что это непрестижная работа и не считал ее главной в жизни. Теперь я понял, что это одна из самых востребованных профессий в стране.

Павел, у которого в дневнике нет троек, собирается стать, как он сказал, «проектировщиком зданий». А его старший брат после девятого класса ушел из школы – теперь он студент железнодорожного колледжа. Вот так! Сын банкира хочет стать железнодорожником: казалось бы, нонсенс, но такая она – нынешняя молодежь.

После таких уроков одним плохим адвокатом будет меньше, а одним хорошим сантехником – больше.Фото: Павел АВЕРИН

Предельно практичная, расчетливая, «оцифрованная» – словом, поколение Z, которому надо хоть иногда помогать найти себя в реалиях жизни. Тогда, может быть, одним плохим адвокатом будет меньше, а одним хорошим сантехником – больше.

Мастер-класс по сантехнике.

НАША СПРАВКА

Управляющая организация «Горожанин»:

• создана 15 апреля 2013 года;

• обслуживает 270 тысяч кв. метров жилья;

• рабочий персонал – 65 человек;

• в 2019 году обслуживаемая площадь выросла на 60 тыс. кв. метров.