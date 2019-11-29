В Рязани прошел форум «Материнство: путь к счастью»

28 ноября в библиотеке имени Горького в рамках Десятилетия детства и национальных проектов прошел II форум матерей Рязанской области «Материнство: путь к счастью».

Со словами приветствия к гостям и участникам обратились член фракции «Единая Россия» в Госдуме Елена Митина, руководитель региональной общественной партийной приемной, депутат облдумы Татьяна Панфилова, заместитель министра образования и молодежной политики Ольга Васина, председатель Союза женщин Рязанской области Наталья Гришина.

— Основой любого общества является семья. Поэтому вопросам укрепления семьи, поддержке материнства и детства на уровне государства уделяется большое внимание. Решению данных вопросов посвящен национальный проект «Демография», — отметила Елена Митина.

Парламентарий от Рязанской области рассказала, что за последние два года Госдумой принят ряд законов, направленных на поддержку семей с детьми. «Среди них — льготная ипотека, компенсация ипотечных кредитов многодетным семьям в размере 450 тысяч рублей, изменение критерия нуждаемости семей при установлении пособий на первого и второго ребенка, повышение размера пособия для детей от полутора до трех лет», — уточнила Елена Митина.

Кроме этого, в первом чтении принят законопроект, предоставляющий преимущественное право на обучение детей из одной семьи в одном детском саду, школе.

— Эти законы призваны улучшить демографическую ситуацию в стране и помочь решить материальные трудности семьям, воспитывающим детей, — подчеркнула депутат Госдумы. — Все предложения, которые сегодня будут высказаны в рамках форума, будут обязательно рассмотрены и по возможности реализованы.

Елена Митина вручила самым активным мамам благодарственные письма и ценные подарки.

Татьяна Панфилова поздравила всех женщин с прошедшим Днем матери и рассказала об инициативах регионального парламента, направленных на поддержку многодетных семей.

— Депутатами областной Думы в региональное правительство направлена инициатива по расширению направлений использования материнского капитала с учетом пожеланий, ранее заявленных рязанскими матерями, — рассказала она.

Парламентарий также отметила, что на встрече с губернатором поднимался вопрос о начислении налоговых платежей многодетным семьям на компенсацию родительской платы за детские сады. По словам Татьяны Панфиловой, в министерстве финансов России подтвердили, что данные налоговые платежи неправомерны.

— Очень радостно вас слушать, впитывать ту истинную энергетику семьи, которая должна двигать наше общество и государство, — подчеркнула в заключение депутат.

Участницам форума были вручены медали Союза женщин России «Дочерям Отчизны», региональные награды, почетные грамоты и ценные подарки от Рязанской областной Думы. Среди награжденных — ветеран Великой Отечественной войны Галина Соболева.

В рамках форума работали тематические площадки. Были подняты вопросы, связанные с восстановлением после родов и лактацией, формированием иммунитета у малышей, обеспечением безопасности детей и их развитием, организацией пространства в детской комнате, подготовкой к детскому саду и школе, возможностями для профессиональной реализации мамы. Также все желающие смогли посетить различные мастер-классы.

В фойе библиотеки была организована выставка работ женского прикладного творчества «Мамины руки».

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