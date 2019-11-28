Расширяя горизонты: ТКР начинает вещание на всю Рязанскую область

Уже с 29 ноября ТКР начнет вещать практически на всей территории Рязанской области. Теперь жители районных городков и отдаленных сел смогут посмотреть местные новости, а также интересные программы и документальные фильмы, которые делают на Праволыбедской улице. Именно здесь располагается региональная телекомпания – «Край Рязанский».

«БЛАГОДАРЯ РОССИЙСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ МЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЯЕМ НАШУ АУДИТОРИЮ»

Итак, Россия заканчивает переход на цифровое телевидение. Корреспондент ТКР Александра Тиняева в свое время обозначила на пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным проблему: «Россияне, которые получили 20 бесплатных каналов, должны смотреть и новости региональных телеканалов. Однако в числе этой двадцатки места для регионалов не нашлось».

– С 29 ноября практически в каждом регионе России региональный общедоступный канал получает право выйти в эфир в цифровом формате на частоте ОТР, – директор ТКР Сергей Кузнецов не скрывает удовлетворения этим знаковым событием. – Да, пока это не 24 часа в сутки, но уже что-то.

Другими словами, зрители Рязани привыкли, что у них на 21-й кнопке есть местный канал ТКР. Но он был только в областном центре и нескольких районных городках, где есть высотки и кабельное ТВ – теперь продукт ТКР увидят практически на всей территории Рязанской области.

– С 29 ноября ОТР предлагает нам временные отрезки, – Сергей Николаевич рассказывает о самой ближайшей перспективе. – Пока утром мы будем вещать с 7 до 8 часов, и вечером – с 18 до 19 часов. В это время будут выходить рязанские новости и наши лучшие программы, к которым зрители Рязани уже привыкли.

При этом директор ТКР подчеркнул, что канал не понесет финансовых затрат на покрытие технических составляющих для перехода. Решением премьер-министра Дмитрия Медведева федеральному каналу ОТР выделены деньги, для того чтобы этот процесс прошел успешно. Более того, техника, которая должна обеспечить врезки в ОТР, тоже куплена на федеральные деньги.

Случилось так, что московские инженеры именно в момент нашего посещения ТКР устанавливали один комплект оборудования на Праволыбедской, а другой – на областном радиотелевизионном передающем центре.

– На нас ложатся затраты, связанные только с производством контента, который мы будем делать, – прокомментировал этот момент Сергей Кузнецов. – Но, учитывая, что контент, который выходит на ОТР, идет и на региональном канале ТКР, по большому счету, мы вообще не несем затрат. Получается, что благодаря российскому правительству мы имеем возможность значительно расширить нашу аудиторию.

НЕ ТОЛЬКО НОВОСТИ

Самое главное, что хотят увидеть жители региона – это рязанские новости. Это подчеркнула главный редактор ТКР Ольга Погудина:

– Новости нашего региона зрители будут обязательно видеть вечером, с 18 до 18:30, а утром мы их повторим – с 7 до 7:30. Остальные полчаса будут заполнены лучшими программами.

К ним главный редактор, в частности, отнесла «Разные люди» московского ведущего Егора Пирогова. В программу «Поговорим» с Петром Завишо и Натальей Смольяниновой приходят интересные люди, которые в эфире беседуют с ведущими на самые злободневные темы. А героем нового проекта Ирины Карповой вполне может стать ваш сосед или знакомый, или вы сами. Программа так и называется «Соседи».

Программа Ирины Карповой «Соседи». Фото: пресс-служба ТКР.

Большим успехом у жителей областного центра сейчас пользуется программа «Проездом» Евгении Фроловой. В ней ведущая берет интервью у знаменитых актеров и музыкантов, приезжающих в Рязань – без сомнения, эта программа станет интересна и жителям городов и сел всего рязанского края. Одна деталь, в этом году Евгения Фролова в качестве интервьюера стала участником полуфинала самой престижной телевизионной премии «ТЭФИ-Регион».

Евгения Фролова стала участником полуфинала самой престижной телевизионной премии «ТЭФИ-Регион». Фото: пресс-служба ТКР.

РАЗВИВАЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

В ноябре состоялась премьера документального фильма Алексея Кочеткова «Анамнез жизни», – это пронзительные истории тех, кто живет со страшным диагнозом, но не сдается болезни.

– Это фильм о судьбах людей, которые сами или через родственников столкнулись с диагнозом «онкология», – ведущий новостей еще не остыл от прямого эфира. – Мы общались с хирургом-онкологом, у которого нашли рак желудка – он сейчас продолжает работать; показательна была история, когда маленькому мальчику собрали на операцию в Швейцарии огромную сумму – он сейчас радуется жизни. Мы изначально зрителя ставим перед фактом, что это страшное, смертельное заболевание. Затем, во время рассказа о судьбах этих людей, мы находим что-то жизнеутверждающее. Посыл следующий – даже в такой смертельно опасной ситуации можно найти позитив.

Еще один фильм Алексея Кочеткова – о национальном герое Италии, нашем земляке Федоре Полетаеве – был снят на местах его боевой славы, на Аппенинах. Документальное кино из Рязани стало победителем всероссийского конкурса, а его автор стал «Журналистом года».

Алексей Кочетков снимал фильм о Федоре Полетаеве в Италии. Фото: пресс-служба ТКР.

– Леша побывал там, где погиб Федор Поэтан, он нашел и пообщался с человеком, который будучи подростком первым увидел тело убитого Федора Полетаева, – частично раскрыл захватывающую сюжетную линию Сергей Кузнецов. – Это мега-эксклюзив, который мы вскоре покажем на территории всей Рязанской области.

У Александры Тиняевой есть фильм о Надежде Чумаковой, предпремьерный показ которого прошел два года назад в одном из рязанских кинотеатров. На него пришли родственники героини короткометражки «Хозяйка города Надежда» и те, кто помнит ее работу. Во время финальных титров заполненный до отказа зал аплодировал, а затем искренне благодарил автора фильма.

У ТКР, как у всякого уважающего себя телеиздания, есть свой канал на YouTube. Еще один фильм Саши Тиняевой «Спасибо, батя!», посвященный памяти Героя Советского Союза Альберта Слюсаря, набрал на нем более 70 тысяч просмотров.

«НЕВОЗМОЖНО КУПИТЬ НАГРАДУ «ТЭФИ-РЕГИОН»

– У всех есть свое отношение к конкурсам – например, я в них не верю, – директор ТКР откровенен. – Но согласитесь, сложно договориться или купить награду крупного международного фестиваля, или, к примеру – «ТЭФИ-Регион». Это сделать невозможно. А они у нас есть. А, вот, международный успех документального фильма Елены Куракиной в Рязани почему-то «замолчали».

Напомним, что в Милане ежегодно проходит Всемирный фестиваль спортивного кино. Фильм «Семейное дело», созданный в Рязани, победил в номинации «Лучший документальный фильм».

– Телеканал «Матч-ТВ» туда приезжал с Тиной Канделаки и Алиной Кабаевой, и – маленькая Рязань, – Сергей Кузнецов попросту разводит руками. – Это фильм даже не чисто спортивный: мы показали историю четырех разновозрастных семейных пар, которые объединило тхэквандо.

Любопытный факт: в этом году посол Южной Кореи, узнав про это кино, лично встретился с Леной и поблагодарил ее. Фильм будет показан сначала в посольстве, а затем и в стране, где этот вид спорта считается национальным.

Фильм «Семейное дело», созданный в Рязани, победил в Милане. Фото: пресс-служба ТКР.

И это далеко не все, что предложит зрителям Рязанской области канал ТКР. Главное, что увидят рязанцы – это интересный и увлекательный телевизионный продукт.

СКАЗАНО

Тележурналист Александра Тиняева о съемках фильма «Спасибо, батя!»:

– Просто захотелось рассказать об этом человеке, о котором знают его ученики и сослуживцы, но не каждый житель Рязани, – Александра – эмоциональный собеседник. – Его видели в основном на трибунах, а какой он в личной жизни, мало кто знал. Маргелова батей называли, и Слюсаря – тоже. Я думаю, что это главное достижение любого командира. Я начала снимать фильм, когда он уже был болен, но об этом мало кто знал. Когда было окончательно решено, что будем делать этот фильм, я ему позвонила, когда он уже лежал в Москве на процедурах. Он мне говорит, что, мол, приболел, приеду – встретимся и все снимем. Звоню еще раз, и слышу, что Альберт Евдокимович еще хуже стал говорить. Лишь его дочь Оксана рассказала правду – «нам дали несколько дней». Меня просто шокировала стойкость этого человека. А некоторых его сослуживцев пришлось снимать, когда они уже прощались со своим «батей».

На правах рекламы.