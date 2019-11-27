Из чего сделан дом, в котором мы живем?

Все предметы вокруг, включая жилые дома, сделаны из материалов, имеющих свое происхождение, свойства и свой уровень безопасности при использовании человеком. Поэтому, покупая квартиру, полезно знать, из чего и как построен дом. Специалисты Группы компаний «Зеленый сад» делятся этой важной информацией.

АРМАТУРА ДРУЖИТ С НАШИМ БЕТОНОМ

Большинство многоэтажных новостроек сегодня возводятся монолитнокаркасным методом. Основа, остов таких строительных объектов металл в прочном союзе с бетонной смесью. В железобетонных конструкциях домов «Зеленого сада» использована горячекатаная высокопрочная арматура диаметром от 6 до 36 мм. Производится она отечественными и мировыми лидерами металлургии высокотехнологичными предприятиями ПАО «Северсталь», Магнитогорским и Новолипецким металлургическими комбинатами. Соответствие международным требованиям ISO 90012015 подтверждает высокое качество отечественной арматуры.

Металлопрокат на стройплощадки «Зеленого сада» поставляется федеральным металлотрейдером ЗАО ТФД «БрокИнвестСервис и К» компанией, имеющей 28-летний опыт на профильном российском рынке. Складской комплекс в Рязани, начавший работу в 2017 году, это более 80% крытых площадей, что позволяет длительное время сохранять отличное качество поступающей продукции при любых погодных условиях. Преимущества рязанского подразделения поставщика в наличии широкого ассортимента и оперативности поставок в необходимом количестве.

Арматура придает устойчивость и долговечность железобетонным конструкциям только в крепкой связке с бетоном. Арматурные стержни с периодическим профилем и термомеханически упроченные арматурные стержни соединяются обжимными муфтами или вязкой специальной вязальной проволокой в арматурные сетки и каркасы. После установки опалубки они заливаются бетонной смесью. Высокие показатели качества сцепления арматуры с бетоном зависят от класса бетона, прочности, величины усадки, возраста и других характеристик бетонной смеси.

«Зеленый сад» на протяжении многих лет получает высококачественный бетон с рязанского завода ООО «БСТ». Бетонные смеси этого производителя полностью соответствуют требуемым показателям для безопасного строительства. «БСТ» на протяжении многих лет регулярно подтверждает стабильность качества выпускаемой продукции, проводя добровольную сертификацию всех производимых товарных смесей и железобетонных изделий.

Бетонная смесь с завода «БСТ» сразу отправляется на объекты.

Все поступающие материалы ежедневно проходят на «БСТ» проверку показателей качества в независимой лаборатории на предмет соответствия государственным требованиям и паспортам качества производителей. Экологическую чистоту и безопасность подтверждают сертификаты соответствия нормативным значениям удельной эффективной активности естественных радионуклидов. Проще говоря, рязанский бетон «не фонит», потому что изготовлен из незараженных опасной радиацией материалов.

Добавим еще один важный показатель для качественного монолитного бетонирования сохранность в течение 90 минут удобоукладываемости бетонной смеси. Именно эти полтора часа бетон сохраняет свою подвижность, позволяющую ему заполнять опалубку заданной формы. Поэтому бетон максимально быстро доставляется с завода «БСТ» на строительные объекты «Зеленого сада». Наибольший размер инертного заполнителя (известнякового щебня и песка) в «теле» бетона 20 мм. Вместе с послойным уплотнением это не дает образовываться пустотам, обеспечивает требуемую удобоукладываемость и однородность смеси, и как результат, прочность готовой железобетонной конструкции.

ЗЕМЛЯКИ: ЦЕМЕНТ, ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК

Итак, качественный бетон на стройки «Зеленого сада» поступает с завода компании «БСТ», работающего в Рязанской области. Основные компоненты смеси имеют также местное или «близко родственное» происхождение. Тут речь прежде всего идет о цементе, производимом LafargeHolcim и «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», а также щебне и окском песке.

LafargeHolcim мировой лидер в производстве строительных материалов и предоставлении комплексных решений для строительства, создании универсальных и инновационных продуктов. Компания «БСТ» использует цемент, произведенный на российских предприятиях LafargeHolcim, для производства высококачественных бетонных смесей для объектов «Зеленого сада».

Портландцемент изготавливается в рязанском Михайлове на заводе холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», входящего в пятерку крупнейших в мире частных цементных компаний. АО «Михайловцемент» имеет в Рязанской области собственный карьер с большими запасами известняка сырья для производства цемента. В этом же карьере залегают глины юрского периода с возрастом от 120 до 140 млн лет. Уникальные природные материалы и современные технологии позволяют производить цемент европейского качества, соблюдая при этом требования экологической и радиационной безопасности.

Природный песок для строителей «Зеленого сада» добывается земснарядами на реке Оке, а также открытым карьерным способом у рязанского села Коростово. На основании лабораторных испытаний Центра исследования строительных конструкций и материалов это строительный материал 1го класса. Подтверждением достойного качества нашего песка служит информация о том, что содержание в нем пылевидных и глинистых частиц всего 0,5%. Нет в окском песке вредных компонентов и примесей, по цвету он даже светлее эталона. В норме и показатели радиоактивности. Словом, один из главных строительных материалов практически идеален по своему качеству и свойствам.

КИРПИЧ ТОЖЕ НАШ, МЕСТНЫЙ

Ну, а какая стройка без кирпича? При монолитнокаркасном способе возведения жилых домов кирпич используется более чем активно. Природа не обделила наш регион высококачественным сырьем для производства главного строительного материала в Рязанской области хорошо развита сеть современных кирпичных заводов, поэтому на объектах «Зеленого сада» применяется отличная продукция местных производителей.

Рязанский кирпич производится на автоматизированных линиях.

ЗАО «Рязанский кирпичный завод» поставляет пустотелый поризованный камень. Это, по сути, обычный керамический кирпич, но пустотелый внутри, более крупного размера и с пористой структурой. Поризованный камень обладает меньшим весом и плотностью по сравнению с керамическим кирпичом, по прочности сопоставим с ним, но превосходит по теплоизоляционным и звукоизоляционным свойствам. При использовании такого экономичного и экологичного строительного материала (при производстве используются только натуральные компоненты природного происхождения без каких-либо химических добавок) снижаются расходы на раствор и становится меньше нагрузка на фундамент. Дом строится быстрее, он долговечнее и теплее.

Производство кирпича на мощностях ЗАО «Рязанский кирпичный завод» началось 90 (!) лет назад. Сегодня оно оснащено современным оборудованием. Выпуская не уступающую зарубежным аналогам продукцию, предприятие продолжает модернизировать свои технологические мощности. Например, в 2019 году совместно с немецкой фирмой BRAUN освоено производство крупноформатного супертеплого поризованного блока ТЕРМО 33 с улучшенными теплотехническими свойствами.

Ежедневно в заводской аттестованной лаборатории проходят испытания выпускаемой продукции на соответствие ГОСТ 5302012 на прочность, сжатие и изгиб, а также стойкость к перепаду температур. Регулярно проверяются показатели пустотности, водопоглощения, теплотехнической эффективности. Сырье и готовая продукция 2 раза в год проходят исследования в Центре гигиены и эпидемиологии Рязанской области на удельную эффективную активность естественных радионуклидов. Все перечисленные показатели у продукции ЗАО «Рязанский кирпичный завод» в норме она качественная и безопасная, а срок ее службы более 100 лет.

Красавец ЖК «Grand Comfort-3» в Дашково-Песочне готовится к сдаче в эксплуатацию.

Полнотелый керамический рядовой одинарный кирпич «Зеленому саду» поставляет ЗАО «КасимовСтройКерамика». Этот прочный кирпич имеет низкую способность к водопоглощению и это позволяет использовать его для кладки фундаментов, а также при строительстве подвалов, цокольных этажей. Керамический полнотелый кирпич незаменим там, где есть вероятность контакта с влагой.

Используемый «Зеленым садом» силикатный полнотелый кирпич изготавливается ЗАО «Рязанский завод силикатных изделий» (производство основано в 1958 году). По всем показателям эта экологически чистая продукция также соответствует требованиям ГОСТа за этим следит собственная лаборатория контроля качества. Отметим еще раз: все рязанские производители используют сырье, добываемое в карьерах на территории нашего региона.

ТЕПЛО, СУХО И НАДЕЖНО

Возведение «коробки» дома из железобетона и кирпича, разумеется, важнейший этап строительства. Но здание требуется еще «обуть и одеть» в нем должно быть комфортно жителям. Планируя возведение очередного дома, еще на этапе подготовки проектной документации, «Зеленый сад» рассматривает и подбирает высококачественные материалы с определенными характеристиками, которые будут необходимы для строительства.

За основу при принятии решения о выборе материалов для отделки берутся такие критерии как надежность и долговечность, негорючесть, экологичность, практичность в эксплуатации и другие. Выбираются по этим требованиям не только виды строительных материалов, но и их производители. Главное здесь качество, а потом уже стоимость. Поэтому второй десяток лет «Зеленый сад» отдает предпочтение продукции, выпускаемой корпорацией «Технониколь», ведущим международным производителем современных строительных материалов и систем. Широкий ассортимент, уникальные характеристики, а также гарантия до 15 лет при использовании продукции в таких конструктивных элементах здания, как кровля или фасад, многоквартирного дома это реальные преимущества рязанского производителя.

Для гидроизоляции (защиты от влаги) используется самый известный и современный на сегодняшний день негорючий рулонный кровельный гидроизоляционный материал «Унифлекс». Марка этого кровельного материала представлена также и другими видами, в том числе, покрытыми серой сланцевой крошкой для повышения износостойкости внешней поверхности и лучшего эстетического восприятия. Эта продукция рязанского предприятия ООО «Завод Технофлекс», входящего в корпорацию «Технониколь».

Испытания продукции «Технониколь» в лаборатории проводится регулярно.

Для утепления фасадов жилых домов «Зеленый сад» использует минераловатные теплоизоляционные плиты марки «Технофас Оптима» (производитель «Технониколь»). Это негорючие тепло и звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. На этапе финишной отделки фасада внешний слой утеплителя покрывается защитнодекоративным слоем из тонкослойной штукатурки, которую также предоставляет «Технониколь».

Для утепления кровли, фасадов, цоколей используются профессиональный теплоизоляционный материал пенополистирольные экструзионные плиты «CARBON PROF». По всем показателям плиты для утепления соответствуют требованиям ГОСТа и экологически безопасны. Производятся эти уникальные по своим свойствам высококачественные материалы также на мощностях «Технониколь» в ООО «Лоджикруф» в Рязани.

На всех этапах строительства контроль за проведением строительномонтажных работ осуществляется не только строителями «Зеленного сада», выезжают на объекты и представители производителя материалов. Во время таких регулярных встреч проверяется качество работ и материалов, делаются фото, по итогам подписывается совместный акт. Замечания сторон учитываются и исправляются в ходе дальнейших работ. Специалисты «Зеленого сада» также имеют возможность посещения предприятий, входящих в «Технониколь». Постоянный контакт, доверие и внимание партнеров работают на общий успешный результат.

СОЗИДАТЕЛЬНАЯ СВЯЗКА

Получается, что пословица «Где родился, там и пригодился» применима и к людям, и к строительным материалам. Рязанская земля щедра на природные богатства и здесь они активно и умело используются. По темпам строительства наш регион один из лидеров в стране, в возведении нового жилья и других сооружений заняты тысячи рязанцев.

Но для того чтобы они могли созидать, им помогают земляки и соседи, занятые на предприятиях, производящих строительные материалы. Каждый новый построенный дом дает огромному количеству людей рабочие места, обеспечивает их стабильной заработной платой, а рязанский бюджет значительными поступлениями. И, конечно, новые дома это долгожданная крыша над головой для многих рязанцев.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Мы продолжим делиться с читателями информацией о том, из чего сделаны дома, в которых мы живем. Стеклопакеты, двери, кабели и провода, шумоизоляция и системы вентиляции, лифты и другая инженерная «начинка» темы наших будущих публикаций. Читайте «Комсомолку» узнаете много интересного!

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