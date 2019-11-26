2019-11-26T21:16:23+03:00
Авто

АЗС «Импульс» дарит до 100 литров бензина самым остроумным водителям

27 ноября рязанские автомобилисты смогут попасть в историю, блеснуть остроумием и выиграть много хорошего бензина
Галина ЗИМИНА
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Фото предоставлено сетью АЗС «Импульс».Фото предоставлено сетью АЗС «Импульс».
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27 ноября с 12:00 до 16:00 на АЗС «Импульс» по адресу Московское шоссе, 33, рязанских автомобилистов будет ждать море топлива и позитива.

Во-первых, полюбившийся многим новый вид закусочной - фудтрак от ресторана «Сова». Это небольшой торговый павильон на колесах. Качественно сваренный кофе, сочные бургеры и множество других вкусностей - то, что точно сделает холодный осенний день каждого автомобилиста намного более приятным.

Но для настоящего автомобилиста особо ценен его «железный друг». Их порадует акция - при любой покупке в фирменном фудтраке, вы получите скидку 2 рубля с литра при заправке.

Но и это еще не все! Этот день может стать частью вашей жизненной истории. Известный своим фирменным юмором и импровизациями шоумен Дмитрий Гавердовский будет брать интервью у посетителей АЗС. Если вы истинный автомобилист, вам интересны темы автомобилей и качественного бензина - вы сможете остроумно ответить на его вопросы.

Результаты этой необычной акции руководство компании «Импульс» и газеты «Комсомольская правда» разместят в социальных сетях в виде смонтированных видеороликов. Затем состоится народное голосование. Оно начнется с момента выкладки видеоролика 29 ноября и завершится в понедельник 2 декабря. И кульминация: победители получат 50, 70 и 100 литров бензина. От чего зависит цена вознаграждения? Только от вашего остроумия!

Так что у каждого рязанского автомобилиста есть возможность день 27 ноября сделать незабываемым. Вместе с «Комсомольской правдой» и сетью АЗС «Импульс». Которая, кстати, стала двукратным победителем «комсомольских» экспертиз. Два вида топлива, самые ходовые бензины – Аи-92 и Аи-95 – в этом году заняли высшие строчки рейтинга. Так что в качестве приза вы получите действительно качественный продукт!

Как говорят в таких случаях – «три в одном». 27 ноября автомобилисты смогут стать героями увлекательного клипа, подкрепиться едой ресторанного уровня, да еще и заправить свой автомобиль со скидкой. Или, как вариант, получить позитивные эмоции от известного шоумена, даже просто заглянув на АЗС «Импульс» в течение дня.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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