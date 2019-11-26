Воплотить амбиции: В Рязани открылся новый дилерский центр Mitsubishi в «Регион 62»

В минувшую субботу, 23 ноября, на автоплощадке группы компаний «Регион 62» состоялось официальное открытие дилерского центра Mitsubishi Motors.

УДОБСТВО, КАЧЕСТВО, ДОСТУПНОСТЬ

Новый дилерский центр Mitsubishi Motors – это место, где рязанцы могут выгодно приобрести и качественно обслужить автомобиль любимой марки. Площадкой для локации центра неслучайно выбрали автосалон «Регион 62», расположенный на Куйбышевском шоссе. По мнению генерального директора ООО «М-Центр Рязань»/ДЦ Mitsubishi Motors Олега Ховраха, это место максимально удобно покупателям и тем, кому нужно пройти техническое обслуживание автомобиля.

– «Регион 62» – это действительно уникальная географическая локация, – подтвердил директор департамента развития и маркетинга ГК «Автоимпорт» Максим Сюзев. – История продаж автомобилей именно в этом месте насчитывает более 30 лет. Шоссе, рядом с которым расположен автосалон, открывает нас для жителей 18 районов области и соседних регионов. Все, кто едет в Рязань или Москву по этой дороге, – едут через нас. Если говорить о городе, то прямо за нами – один из стремительно развивающихся микрорайонов – Дашково-Песочня. Благодаря новому путепроводу его жителям удобно добираться до нас, чтобы обслуживать свой автомобиль. Если раньше для этого владельцам автомобилей Mitsubishi приходилось ехать на противоположный конец города, то теперь качественный сервис со всеми гарантийными обязательствами – буквально под боком. Кроме того, мы давно на рынке и имеем достаточно большой опыт работы с японскими брендами. За годы сотрудничества мы убедились, что это действительно качественные и комфортабельные автомобили, поэтому приняли решение добавить в свой портфель еще одну японскую марку.

В Рязанской области, по данным аналитиков, доля присутствия автомобилей марки Mitsubishi ниже средних показателей по стране, хотя жители в них заинтересованы.

Автомобили Mitsubishi продаются в России уже почти 30 лет, однако в Рязанской области, как выяснили аналитики, доля присутствия этой марки оказалась ниже средних показателей по стране, при этом рязанцы заинтересованы в таких автомобилях.

– Статистически наш клиент – это мужчина от 38 лет, однако в последнее время наши внедорожники стали приобретать и девушки, – отмечает Олег Ховрах. – На сегодняшний день в России Mitsubishi представлена шестью моделями: Mitsubishi Outlander, Pajero Sport, ASX, Pajero, Eclipse Cross и L200. Все это – кроссоверы и внедорожники, максимально адаптированные для российских дорог. Каждая из этих моделей имеет большой дорожный просвет, вместительный салон. Машины безупречно прошли все краш-тесты, а значит, они максимально безопасны. Одно из преимуществ Mitsubishi – это надежность. Японские корни дают гарантию нашим клиентам, что если регулярно проходить сервисное обслуживание, то с автомобилем не возникнет проблем. Поэтому, если отбросить цифры, можно сделать вывод, что наш клиент – это любой человек, для которого важны эти показатели.

ЕСТЬ ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ

В новом дилерском центре представлены шесть моделей – как для продажи, так и для тест-драйва. Любой посетитель салона может оценить не только внешние характеристики автомобиля, но и проверить его ходовые качества на дороге. Многие гости автосалона уже в день его открытия воспользовались этим преимуществом и увидели в деле возможности подвески на рязанском асфальте и мощность двигателя машины.

В день открытия дилерского центра рязанцам представили еще одну, уникальную модель – Pajero Sport Terminator Dark Fate. Гости автосалона увлеченно рассматривали необычный автомобиль с изображением красноглазого киборга на капоте. Pajero Sport Terminator Dark Fate – лимитированная серия полюбившегося россиянам внедорожника Pajero Sport, выполненная исключительно в черном цвете. Шарма добавляют темные диски и несколько специальных эмблем.

– Наши клиенты могут приобрести любую из представленных моделей, причем достаточно быстро и на выгодных условиях, – рассказал гендиректор центра Олег Ховрах. – За последние годы продажи автомобилей Mitsubishi в России значительно увеличились. Это связано, в том числе, и с новыми торговыми условиями, которые компания разработала специально для российского покупателя. Человеку важно не только качество автомобиля, который он покупает, но и быстрота сделки. К примеру, сегодня наш покупатель имеет возможность приехать в салон на старой машине, сдать ее по программе трейд-ин (получив при этом выгоду до 400 тысяч рублей), выбрать наиболее удобный способ оплаты и уехать домой в этот же день уже на новом автомобиле. Имеются и другие программы лояльности. К примеру, у Mitsubishi Corporation есть дочернее предприятие МС Банк Рус, которое дает клиентам возможность приобрести автомобиль со ставкой 0,1%. По сути, сегодня новый автомобиль этой марки можно купить практически в рассрочку. При этом все оформление происходит в стенах нашего центра – быстро, удобно и недорого.

АВТОТЕХЦЕНТР – ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Большую часть площади дилерского центра занимает ремонтная зона – это помещение площадью почти 600 квадратных метров, где в смену работают 12 человек. Уже сейчас здесь могут обслуживаться порядка 850 автомобилей в месяц.

– Мы предоставляем полный спектр услуг, которые необходимы нашим клиентам, причем в максимально короткие сроки, – отметил технический директор ГК «Регион 62» Алексей Кузин, который охотно провел экскурсию по техцентру для всех желающих. – Здесь всегда чисто, светло, даже стойки подъемников выкрашены в корпоративные цвета. У нас уютно – уже благодаря этому у клиента поднимается настроение, а нам лишь остается сделать так, чтобы он остался довольный выполненной работой.

Стоит отметить, что сервисный центр открыт для рязанцев уже несколько месяцев, и даже в день официального открытия дилерского центра работа здесь не прекращалась – гости своими глазами увидели, что происходит с автомобилем, когда сдаешь его на техобслуживание.

Место, куда автомобиль попадает после обязательного «душа», это пост активной приемки. Здесь происходит первый осмотр автомобиля – мастер-приемщик работает вместе с владельцем автомобиля, показывая хозяину, что в его машине неисправно. Уже на этом, начальном этапе, клиенту назовут точную стоимость ремонта, включая работу и допоборудование.

Ремонтная зона представлена шестью двухстоечными подъемниками, постом сход-развала, где производится регулировка углов установки колес, и постом диагноста, где проводят все работы, касающиеся электрики автомобиля. Чтобы осенью и весной автовладельцы, желающие «переобуться», не томились в очереди, в техцентре имеется целых два шиномонтажных комплекса.

За последние годы продажи автомобилей Mitsubishi в России значительно увеличились. Это связано, в том числе, и с новыми торговыми условиями, которые компания разработала специально для российского покупателя.

– Кроме того, специально для Mitsubishi мы купили автоматический аппарат для замены охлаждающей жидкости – такого нет ни у одного бренда, – отметил Алексей Кузин. – Вообще 80% оборудования, которое здесь представлено, адаптировано специально для Mitsubishi, а все наши сотрудники прошли обучение в Москве. На услуги и запчасти мы предоставляем гарантию, поэтому наши клиенты могут быть абсолютно спокойны.

НАГИЕВ И КУКЛА ДАРУМА

Однако не все гости захотели заглянуть под капот ремонтируемого автомобиля, многие предпочли остаться в торговом зале, ведь вел развлекательную программу главный любитель крутых внедорожников… Дмитрий Нагиев? Нет, его официальный двойник Иван Гант. Артист искрометно шутил, задавал гостям каверзные вопросы викторины и охотно со всеми фотографировался.

Еще в этот день рязанцы поиграли в мини-гольф и записали видеопоздравление на фотоспиннере-360. Это устройство позволяет делать потрясающие селфи в видеоформате с облетом камеры на 360 градусов.

Завершилось мероприятие традиционно: перерезанием красной ленты. После этого почетный гость из ММС Рус Риота Окамото вручил генеральному директору дилерского центра Олегу Ховраху сертификат официального дилера и символ счастья – японскую традиционную куклу-неваляшку Дарума.

Поблагодарив японскую компанию за оказанное доверие, Олег Ховрах отметил, что в рязанском центре непременно будут соблюдаться все стандарты качества, а амбиции, заложенные в ее идеологии, обязательно воплотятся в жизнь.

НАША СПРАВКА

Дилерский центр Mitsubishi Motors находится по адресу г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 51 (автосалон «Регион 62»). Телефон 77–77–62.